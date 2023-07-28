Фільм «Барбі» встановив рекорд прокату в українських кінотеатрах

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Марія Іващук
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Фільм «Барбі» зібрав понад 33 мільйони гривень за перший вікенд українського прокату, обійшовши «Аватар: Шлях води». Це найвищий результат касових зборів за перший вікенд після початку повномасштабного вторгнення в Україні.

Про це повідомив дистриб'ютор фільмів Warner Bros. Pictures та The Walt Disney Company в Україні Kinomania.

З 19 липня по 23 липня фільм зібрав 33,2 млн гривень. За цей період «Барбі» переглянули 226 757 глядачів.

Результат касових зборів фільму «Барбі» режисерки Ґрети Ґервіґ обійшов результат фільму «Аватар: Шлях води» Джеймса Кемерона, який був попереднім лідером та зібрав 25,8 млн гривень за перший вікенд.

Касові збори фільму «Барбі» у світі за перший вікенд показали рекордні 337 млн доларів, зокрема 155 млн доларів на ринку США і Канади та 182 млн доларів на міжнародному ринку.

Стрічка «Барбі» стартувала в українському кінопрокаті 20 липня.

Опубліковано: 28 липня 2023
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