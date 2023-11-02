Польська мережа брендових речей зі знижками HalfPrice відкриє магазин в Україні

Мережа HalfPrice, що належить польській компанії CCC, відкриє перший флагманський магазин в Україні.

Він запрацює 9 листопада в ТРЦ Respublika Park, пише Асоціація ритейлерів України.

Загальна площа магазину складатиме понад 1800 кв. м. У HalfPrice продаватимуть брендовий одяг, взуття, аксесуари, косметика, іграшки й товари для дому відомих брендів із суттєвими знижками.

Такі привабливі ціни можливі завдяки закупівельникам, які тісно співпрацюють із марками по всьому світу й щодня шукають найкращі пропозиції. Колекція в мережі постійно зростає і змінюється, пояснили в компанії.

HalfPrice відкрився в Польщі на початку травня 2021 року. Наразі мережа має понад 100 магазинів у дев’яти країнах Центральної та Східної Європи — Польщі, Чехії, Словаччині, Австрії, Хорватії, Словенії, Румунії, Латвії та Угорщині.

Фото: warszawa-diaspora.pl