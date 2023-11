Придбати нові смаки VELO можна на o’go – новому мультибрендовому просторі для людей, що живуть у стилі on the go (в русі). Сучасний темп життя навчає нас цінувати новий експірієнс щодня.В o'go також можна отримувати ХР (experience points) за відгуки на продукцію VELO, які потім можна обміняти на приємні бонуси. Опцій багато: сертифікати у магазини партнерів, унікальний мерч, аксесуари та навіть сучасні гаджети для найактивніших.