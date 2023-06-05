Працює з 1998 року: Історія “Каффи”, однієї з перших кав'ярень Києва

Ми продовжуємо розповідати про заклади міста з історією. Нещодавно ми писали про першу піцерію «Везувіо» та «Гімалаї» , індійський ресторан, який працює у місті з 1997 року.

Роком пізніше в Києві відкрився ще один надзвичайно популярний заклад, який існує і дотепер. Це кав’ярня Каффа .

Ми поспілкувалися зі співзасновницею Оленою Булигіною, аби дізнатися, від чого були в захваті та що хотіли змінити гості в 90-их, а також, що дозволяє команді триматися та розвиватися протягом 25 років.

Про першу “Каффу” у провулку Шевченка

На новий проєкт засновників надихнула подорож на початку 90-х до кав’ярні Pożegnanie z Afryką у Польщі. Ось як Олена згадує про це:

«Це була дуже маленька кав’ярня. Там кава готувалася в кавничках на газових пальниках. Дерев’яні стільці накриті мішками з-під кави. Грала чудова спокійна музика. А головне, приваблював неперевершений аромат кави. У кутку за столиком сидів власник ‒ молодий хлопець, і читав паперову книжку. Атмосфера була неймовірною, а смак самої кави ‒ приголомшливий. Залишали ми кав’ярню під враженням та з бажанням відкрити подібний заклад у Києві.

На той час було обмаль місць, де можна було б випити справжню каву. А про подібну атмосферу взагалі не йшлося.

От тоді ми захопилися історією та традиціями вирощування і споживання кави. Одразу вирішили самі обсмажувати кавові зерна для отримання якісного продукту. Купили ростер і поставили його в кав’ярні на провулку Шевченка, 3».

З назвою визначилися одразу: батьківщиною кавового дерева вважають регіон Каффа в Ефіопії. Потім заглибилися в історію цього місця:

«Ми дізналися, що назву Каффа королівство носило задовго до появи на мапі сучасної Ефіопії. Звідси й ідея оформити інтер’єр в африканському стилі. Над інтер'єром працював молодий і талановитий архітектор Олег Лабунський з дружиною Наталією. Ми були на одній хвилі. В рік відкриття “Каффи” вони отримали відзнаку за найкращий дизайн інтер’єру в Україні за саме цю роботу. До речі, над інтер’єром "Театру кави" на вулиці Сковороди, 5 працювали теж вони, це теж їхня творчість. Ми й досі дружимо».

Про каву та враження гостей

Спочатку каву завозили з Польщі. Це було дуже дорого, бо команда купляла зелені зерна арабіки з понад 15 країн. Замовляли по один-два мішки кожного сорту. З Польщі також завезли першу партію порцеляни.

Але й реакція гостей відповідала вкладеним зусиллям. До кав’ярні стояли великі черги, столики, особливо на другому поверсі, потрібно було замовляти заздалегідь і не завжди це вдавалося. Кавування в “Каффі” вважалося показником стилю.

Проте були й такі гості, які намагалися ввести свої правила. Наприклад, домогтися дозволу палити прямо в закладі:

«У нас вже тоді існувала заборона на паління, кавовий аромат був пріоритетом, а тютюновий дим його знищує.

Також ми піклувалися про здоров’я гостей, які не палять. Це були 90-ті роки, тому нам доводилося неабияк боронити нашу концепцію в тому вигляді, в якому ми вирішили її створити. Багато гостей нам говорили, що ми не виживемо, якщо не дозволимо палити, бо кава і цигарки ‒ нерозлучний дует».

Про "Театр Кави" на Подолі

У 2005 році команда “Каффа” відкрила “Театр кави” на Подолі. Тут все зосереджено на враженнях та відчуттях, різних ритуалах, пов’язаних з приготуванням кави.



«Кавова культура світу дуже різноманітна. За всю історію існування людством було вигадано багато різних традицій кавування. І якщо наша перша “Каффа” створена в африканському стилі, то в “Театрі кави” ми вирішили дати можливість гостям обирати ту традицію, яка їм до вподоби.

В кав’ярні на Подолі декілька залів, кожен з них відтворює певний час та традицію кавування — Англійський, Колоніальний, Африканський та Бедуїнський. Способів приготування кави також чотири — в джезві, гейзері, френч-пресі або в кавоварці еспресо. І назва “Театр” походить з ідеї, що кожен з відвідувачів може створити для себе атмосферну подорож в часі у відповідних декораціях. При вході підсвічувалась “Афіша” з щоденними стравами, а меню було написане, як п’єса. В ті часи такі рішення приємно дивували гостей».

Про команду

В команді кав’ярень є люди, які працюють понад 10 років.

Наприклад, технологи. Вікторія працює вже 12 років, а Лоліта ‒ 16. Саме вони обсмажують зелену каву і відповідають за її якість. Є бариста Катерина, яка в команді з 2007-го року.

Ще одна цікава особистість ‒ майстер на всі руки Василій Ілліч. Він будував першу кав’ярню на Майдані, потім він же будував заклад на Подолі.



«Він знає, як влаштований кожен квадратний сантиметр наших закладів. Щоб не вийшло з ладу, одразу звертаємось до нього. Та й нові люди, які працюють зараз, ‒ це надійна, професійна команда. Ми цінуємо кожного з них», - розповідають у закладі.

Про гостей

За 25 років існування "Каффи" постійні гості вже давно встигли стати друзями закладу.



А ще кажуть, що бо "Каффа" одружила не одну пару: «Одного разу молодята, які познайомились в “Каффі” на Майдані, прийшли до нас у весільному вбранні. Сказали, що втекли з ресторану, з-за святкового столу... Так їм захотілося до нас, за той столик, де вони вперше сиділи разом. Це було зворушливо до сліз».



Багато киян, які були постійними гостями, але виїхали за кордон працювати чи жити, вертаючись до Києва, обов'язково приходять до “Каффи”, щоб згадати особливі моменти, які вони пережили тут.

Як це: вести бізнес протягом 25 років

24 лютого обидва заклади тимчасово стали на паузу. Африканський зал, який знаходиться на мінус першому поверсі на Подолі, переобладнали під бомбосховище для мешканців прилеглих будинків.

“Театр Кави” на Подолі повернувся до роботи 1 травня. В закладі кажуть, що це був незабутній день. Гості та команда спілкувалися зі сльозами на очах. На Майдані почали працювати в середині серпня 2022-го року.

Олена розповідає, що попри те, що в Києві з’являються тисячі різних кав’ярень, “Каффа” тримається вже чверть століття саме завдяки тому, що дотримується власних принципів:

«Нам вдалося зберегти свою атмосферу, традиції, якість, які так подобаються нашим гостям. За ці роки майже нічого не змінилося. І це наше основне досягнення.

Ми не піддаємося швидкоплинним модним сьогодні течіям приготування кавових напоїв, коли у чашці кави майже не має, а люди п’ють здебільшого збите молоко

Від самого початку у нас було 4 пріоритети. Тільки натуральна, найкраща кава майже з усіх куточків світу. Подача кави в чистому вигляді, щоб розпізнати особливі смакові властивості кожної. Приємна, романтична атмосфера в супроводі легкої спокійної музики та дружнє обслуговування. Ми високо встановили планку і намагаємось тримати її дотепер».

Фото: соцмережі Каффи