Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, розповідає, як приготувати тайський зелений карі з куркою.

Колись на зйомках цим рецептом з ним поділився інший чудовий шеф Ігор Крамаренко.

Так, потрібно буде знайти галангал і тамаринд. Але, на щастя, все це продається. Крім того, можна купити готову пасту для зеленого карі: тоді приготування буде максимально простим та швидким.

Інгредієнти

Для пасти "зелений карі":

Галангал

Цибуля-шалот

Часник

Зелений перець чилі

Лемонграс

Сік лайма

Тамариндова паста

Рибний соус

Креветкова паста

Пальмовий цукор

Насіння кінзи, кмин, кардамон

Інші:

Філе куряче або стегно - 150 г

Кокосові вершки - 200 г

Баклажан - 80 г

Міні-кукурудза - 50 г

Відварений рис 200 г

Рослинна олія

Як готувати: