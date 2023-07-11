Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, розповідає, як приготувати тайський зелений карі з куркою.
Колись на зйомках цим рецептом з ним поділився інший чудовий шеф Ігор Крамаренко.
Так, потрібно буде знайти галангал і тамаринд. Але, на щастя, все це продається. Крім того, можна купити готову пасту для зеленого карі: тоді приготування буде максимально простим та швидким.
Для пасти "зелений карі":
Інші:
Змішай галангал, цибулю, зелений чилі, лемонграс, креветкову пасту, тамариндову пасту, пальмовий цукор, насіння та все інше. У ступці перебий всі інгредієнти для пасти так, щоб утворилося однорідне пюре. Або пропусти цей етап та купи готову пасту для зеленого карі.
Налий в сотейник рослинну олію, додай кокосові вершки і зачекай десь 5 хвилин. Перемішуй, щоб вершки не підгоріли. Додай до вершків карі пасту, перемішай і провари її трохи. Згодом вкинь нарізане на шматочки куряче стегно.
Додайте 100 грамів води, доведи до кипіння, вкинь нарізаний кубиком баклажан, провари декілька хвилин. Додай кукурудзу. Ще за декілька хвилин страва готова. Подавай карі з піалою відвареного рису, прикрась кінзою, лаймом і нарізаним чилі. Смачного!