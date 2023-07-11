Як приготувати тайський зелений карі

26
Марія Банько
share share

Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, розповідає, як приготувати тайський зелений карі з куркою.
Колись на зйомках цим рецептом з ним поділився інший чудовий шеф Ігор Крамаренко.
Так, потрібно буде знайти галангал і тамаринд. Але, на щастя, все це продається. Крім того, можна купити готову пасту для зеленого карі: тоді приготування буде максимально простим та швидким.

Інгредієнти

Для пасти "зелений карі":

  • Галангал
  • Цибуля-шалот
  • Часник
  • Зелений перець чилі
  • Лемонграс
  • Сік лайма
  • Тамариндова паста
  • Рибний соус
  • Креветкова паста
  • Пальмовий цукор
  • Насіння кінзи, кмин, кардамон

Інші:

  • Філе куряче або стегно - 150 г
  • Кокосові вершки - 200 г
  • Баклажан - 80 г
  • Міні-кукурудза - 50 г
  • Відварений рис 200 г
  • Рослинна олія

Як готувати:

  1. Змішай галангал, цибулю, зелений чилі, лемонграс, креветкову пасту, тамариндову пасту, пальмовий цукор, насіння та все інше. У ступці перебий всі інгредієнти для пасти так, щоб утворилося однорідне пюре. Або пропусти цей етап та купи готову пасту для зеленого карі.

  2. Налий в сотейник рослинну олію, додай кокосові вершки і зачекай десь 5 хвилин. Перемішуй, щоб вершки не підгоріли. Додай до вершків карі пасту, перемішай і провари її трохи. Згодом вкинь нарізане на шматочки куряче стегно.

  3. Додайте 100 грамів води, доведи до кипіння, вкинь нарізаний кубиком баклажан, провари декілька хвилин. Додай кукурудзу. Ще за декілька хвилин страва готова. Подавай карі з піалою відвареного рису, прикрась кінзою, лаймом і нарізаним чилі. Смачного!

Опубліковано: 11 липня 2023
share share
У Києві відновили ремонт Паркової дороги, зупинений через повномасштабну війну У Києві відновили ремонт Паркової дороги, зупинений через повномасштабну війну Бренд Etnodim разом з Музеєм Гончара запустили спільну колекцію вишиваного одягу Бренд Etnodim разом з Музеєм Гончара запустили спільну колекцію вишиваного одягу У Тернополі хочуть добудувати третій поверх до пам’ятки архітектури 18 століття У Тернополі хочуть добудувати третій поверх до пам’ятки архітектури 18 століття Майже 70 000 зелених насаджень оцифрували в Києві для онлайн-мапи дерев Майже 70 000 зелених насаджень оцифрували в Києві для онлайн-мапи дерев Минулого місяця у Києві прихистили рекордну кількість тварин Минулого місяця у Києві прихистили рекордну кількість тварин «Укрзалізниця» призначила додаткові потяги зі Львова до Ворохти у липні та серпні «Укрзалізниця» призначила додаткові потяги зі Львова до Ворохти у липні та серпні Львів’яни створили чат-бот для оплати штрафів за неправильне паркування і порушення ПДР Львів’яни створили чат-бот для оплати штрафів за неправильне паркування і порушення ПДР В Україні презентували онлайн-карту медзакладів, де можна отримати психологічну допомогу В Україні презентували онлайн-карту медзакладів, де можна отримати психологічну допомогу
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.