Як приготувати справжню паелью вдома

Паелья народилася у Валенсії, але підкорила весь світ. Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, мандрівник та гедоніст, поділився з БЖ головними секретами її приготування.
Інгредієнти
- Куряче філе - 600 г
- Рис для паельї (або рис сорту арборіо) - 200 г
- Перець червоний солодкий - 70 г
- Томати - 450 г
- Стручкова квасоля - 80 г
- Шафран - 1 г
- Овочевий бульйон - 1 л
- Морська сіль та чорний перець
- Оливкова олія
Як готувати:
Важливий момент: паелью можна готувати з чим завгодно. З куркою, кроликом, рибою, морепродуктами або з усім цим разом. Головне зрозуміти логіку: спочатку на пательні обсмажуємо м'ясо, потім рибу, потім морепродукти, потім додаємо овочі, рис та все інше. Розбираємо, як це працює, на прикладі простої паельї з куркою.
- Спочатку наріж куряче філе смужечками середнього розміру. Нагрій пательню і налий в неї оливкову олію, бажано іспанську. Обсмаж м'ясо.
- Поки м’ясо смажиться, наріж кубиками томати, почисть перчину і наріж квадратами.
- М’ясо посоли й прибери з центру пательні до бортів, а в центр виклади томати, перець і квасолю.
- Шафран висип в склянку і залий овочевим бульйоном. Перемішай і відстав в бік. Прийшла черга рису. В ідеалі спробуй іспанський сорт Bomba, але можна використати арборіо. Висипаємо в пательню – спочатку вертикальною смужечкою, потім горизонтальною, і перемішуємо з м’ясом і овочами.
Лайфхак: В паельї рис перемішують тільки один раз: відразу після того, як його висипали на пательню. Після додавання бульйону, шафрану тощо рис не мішають. Це - основний закон паельї!
- Залишилося влити бульйон, зменшити температуру, посоліть, додати сіль та перець. Нагадуємо: перемішувати паелью не треба. Влий шафран. І просто почекай 30-40 хвилин, аж поки паелья не буде готова! Смачного!