Як приготувати справжню паелью вдома

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Марія Банько
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Паелья народилася у Валенсії, але підкорила весь світ. Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, мандрівник та гедоніст, поділився з БЖ головними секретами її приготування.

Інгредієнти

  • Куряче філе - 600 г
  • Рис для паельї (або рис сорту арборіо) - 200 г
  • Перець червоний солодкий - 70 г
  • Томати - 450 г
  • Стручкова квасоля - 80 г
  • Шафран - 1 г
  • Овочевий бульйон - 1 л
  • Морська сіль та чорний перець
  • Оливкова олія

Як готувати:

Важливий момент: паелью можна готувати з чим завгодно. З куркою, кроликом, рибою, морепродуктами або з усім цим разом. Головне зрозуміти логіку: спочатку на пательні обсмажуємо м'ясо, потім рибу, потім морепродукти, потім додаємо овочі, рис та все інше. Розбираємо, як це працює, на прикладі простої паельї з куркою.

  1. Спочатку наріж куряче філе смужечками середнього розміру. Нагрій пательню і налий в неї оливкову олію, бажано іспанську. Обсмаж м'ясо.
  2. Поки м’ясо смажиться, наріж кубиками томати, почисть перчину і наріж квадратами.
  3. М’ясо посоли й прибери з центру пательні до бортів, а в центр виклади томати, перець і квасолю.
  4. Шафран висип в склянку і залий овочевим бульйоном. Перемішай і відстав в бік. Прийшла черга рису. В ідеалі спробуй іспанський сорт Bomba, але можна використати арборіо. Висипаємо в пательню – спочатку вертикальною смужечкою, потім горизонтальною, і перемішуємо з м’ясом і овочами.

    Лайфхак: В паельї рис перемішують тільки один раз: відразу після того, як його висипали на пательню. Після додавання бульйону, шафрану тощо рис не мішають. Це - основний закон паельї!
  5. Залишилося влити бульйон, зменшити температуру, посоліть, додати сіль та перець. Нагадуємо: перемішувати паелью не треба. Влий шафран. І просто почекай 30-40 хвилин, аж поки паелья не буде готова! Смачного!
Опубліковано: 21 липня 2023
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