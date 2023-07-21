Як приготувати справжню паелью вдома

Паелья народилася у Валенсії, але підкорила весь світ. Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, мандрівник та гедоніст, поділився з БЖ головними секретами її приготування.

Інгредієнти

Куряче філе - 600 г

Рис для паельї (або рис сорту арборіо) - 200 г

Перець червоний солодкий - 70 г

Томати - 450 г

Стручкова квасоля - 80 г

Шафран - 1 г

Овочевий бульйон - 1 л

Морська сіль та чорний перець

Оливкова олія

Як готувати:

Важливий момент: паелью можна готувати з чим завгодно. З куркою, кроликом, рибою, морепродуктами або з усім цим разом. Головне зрозуміти логіку: спочатку на пательні обсмажуємо м'ясо, потім рибу, потім морепродукти, потім додаємо овочі, рис та все інше. Розбираємо, як це працює, на прикладі простої паельї з куркою.