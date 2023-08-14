6 секонд-хендів Києва нової хвилі

Секонди “третьої хвилі” – місця, де брендові речі мають сусідство з екзотичними аксесуарами минулого століття та оригінальними творіннями українських дизайнерів.

А ще вони якнайкраще втілюють ідею upcycling, вторинного використання речей, пропонуючи якісний одяг з оригінальними ідеями та власною історією.

Розповідаємо про те, де знайти секонди “третьої хвилі” у Києві.

«Світ змінюється, і носити секонд-хенд тепер не зашкварно. Це розумно, екологічно, модно та дешево», - кажуть засновники магазину. Ось так і було створено проєкт, де збирається цікаве взуття та незвичайні, брендові та найстильніші речі б/в.

Стаж ідеологині крамниці Анни Стадник – 7 років у світі секонд-хенду та онлайн-шопінгу. За час існування «Лошадкі» через невтомні руки засновників бренду, як вони запевняють, пройшло 10 тисяч пар взуття і приблизно стільки ж – одягу.

Починалося все традиційно, з профілю у соцмережах, потім з’явилося приміщення для шоуруму та власний сайт.

Серед представлених тут позицій одразу помічається сильний акцент на взуття. За взуттям перш за все сюди і приїздять – кеди, кросівки відомих брендів (Converse, Vans, Adidas, Puma, Salomon, Nike-Air різних моделей та за приємними цінами – від 1400 до 3200 грн), також демісезонне взуття. Ну і, безумовно, цікаві позиції з одягу – чоловічі сорочки відомих брендів (від 450 грн).

Якщо гарненько погортати каталог, а ще краще – заглянути на перший поверх старовинної будівлі на Золотоворітській, то можна “спіймати”, наприклад, вінтажні шорти Lacoste (700 грн), лляні лимонні штани Zara (700 грн), або ж помаранчеві джинси Diesel (1800 грн). Або розчинитися у широченному виборі гавайських сорочок. Також варто звернути увагу на цікаві сумки, рюкзаки та шопери від 950 до 1400 грн.

Адреса: Золотоворітська, 6-а, перший поверх, кабінет 4

Години роботи: щодня з 13 до 20

Цитуючи власників закладу, це більше ніж секонд, а справжній арт-простір.

Як і належить арт-простору, він сліпить від своєї яскравості, і справа не лише у асортименті строкатого одягу, який полонить відвідувачів з перших хвилин перебування тут. На підлозі цієї невеликої, але зі смаком обставленної кімнати розміщені ретро-ковдри, на стінах – оригінальні картини київського художника Комахи. Загалом у оформленні крамниці домінують три кольори – рожевий, білий та чорний. У кабінці для переодягання можна прочитати багато креативних послань та побажань від відвідувачів.

“А щоб ми зовсім не асоціювались у вас з типовим секондом, у нас кожного дня горять арома-палички, грає приємна музика, а наші привітні продавці завжди готові допомогти вам з підбором одягу”, - повідомляють засновники.

Вирушаючи до арт-простору на “шопінг-полювання”, є значні шанси натрапити на багато унікальних речей. Приміром, на яскраво рожеві карго-штани (690 грн), бежевий тренч (690 грн), светри та кардигани (від 550 грн), рожеві кепки (350 грн), куртки O’Neill (1190 грн), зимові спортивні куртки (від 1350 грн), також на вінтажні сукні та прикраси ручної роботи.

Важливо, що у магазині є бокс, куди можна приносити непотрібні речі. Їх можна залишити безкоштовно для інших користувачів, а кошти з продажу йдуть на благодійність.

Крім того, тут є селекція вінтажних плівкових камер (від 650 до 1650 грн), вініл-корнер з понад 300 платівками (від хіп-хопу до класики). Ще одна цікава позиція: популярна серед користувачів Tik-Tokу розмовна гра українського виробництва Guess What? (у тому числі – англійською мовою). Для інтровертів у наявності є чотири варіації пазлів.

Адреса: Золотоворітська, 6-а, перший поверх.

Години роботи: щодня з 12.00 до 20.30

Якщо ви шукаєте найкраще місце для того, аби у швидкий спосіб та досить бюджетно створити власний оригінальний образ, то вам сюди. У Шrooм ви знайдете безліч цікавого: від старовинних, але актуальних окулярів 1960-х років до екзотичного взуття на платформі з 1990-х. Плюс асортимент понад 15 вітчизняних брендів.

Ну, де вам ще може трапитися сумка-кольчуга від українського бренду Dungeon Stardust (2900 грн), а також кольчужні прикраси від них, оригінальні в’язані речі від бренду Povvuk, або сумки від Emfinum? З актуального – для прихильниць «Барбіманії» рожеві черевики New Rock (8700 грн) та рожева сумочка від українського бренду в’язаного одягу Beau Flo.

Справжній інтерес може викликати оригінальне жіноче взуття на незвичайних підборах. Можливо, у ньому буде незручно ходити далекими від ідеальних дорогами столиці, але влаштовувати фотосесії чи шокувати гостей на домашніх вечірках – саме воно.

Полюючи на відомі світові бренди, тут можна натрапити на спідниці від Galliano чи D&G, корсети від Boss та Fred Perry.

Адреса: Золотоворітська, 6-а, другий поверх.

Години роботи: щодня з 13.00 до 19.00

За самовизначенням створювачів, це магазин емоцій. Фізично він існує тільки рік, до цього функціонував онлайн. Перша особливість цього простору полягає у тому, що насправді магазинів два. Перша точка розташована одразу біля входу до будинку, і є, так би мовити, базовою і більш суворою за стилем. Другу шукайте наприкінці коридору, і впізнати її можна за яскравим оформленням та присутністю цікавих та необхідних у повсякденному побуті речей.

Тут можна вибрати футболки (від 250 грн), худі (від 600 грн), штани (від 900 грн). У цю київську спеку чоловіки мають звернути увагу на великий вибір гавайських сорочок (від 350 грн).

Компетентні консультанти (вони ж – стилісти) за лічені хвилини створять для вам фантастичні стилістичні метаморфози. Хочете одягтися, як герой фільму «Бійцівський клуб»? Легко. Хочете вийти з цього приміщення скейтером? Нема питань. Можуть створити образ для тих, хто збирається до Індії кататися на слонах, і навіть образ того, хто регулярно п’є слабоалкогольні напої біля «Гуліверу».

У магазинах присутній бокс «все по 200», а також «донатна коробка» (за символічний донат можна вибрати будь-яку річ, а там трапляються, наприклад, штанці від Saint Laurent).

У Kinda Knopp можна натрапити на не дуже дорогі черевики Dr. Martens у пристойному вигляді, або ж об’єкти зовнішнього захоплення (а може й заздрощів) у вигляді по-справжньому класних сумок та рюкзаків Dickies Diesel, Vans. Тут можна придбати також журнал з графіті від Inward, диски з комп’ютерними іграми, вініл, прикраси, аксесуари.

Адреса: Золотоворітська, 6-а, перший поверх.

Години роботи: щодня з 12.00 до 20.00

Проєкт від засновника магазину «На Бірці» Дениса Сорокіна на другому поверсі тієї самої будівлі на Золотоворітській. Концепцію крамниці автор визначає як “мистецтво та творчість тут і зараз”. Відповідно, і зовнішній вигляд, і наповнення продукцією так чи інакше пов’язані з сучасним мистецтвом. До слова, стійки з одягом підвішені, власне, на ланцюги, і за ними ж ви цей простір знайдете на другому поверсі.

А ще знайдете різноманітний дизайнерський одяг, прикраси зі срібла, аксесуари, окуляри, електронні годинники. Любителям відносно старовинної, але раритетної екзотики оминути це місце не рекомендовано, бо тільки тут ви можете натрапити на шкіряний плащ з 90-х лише за 750 грн, штани Yamaha (2600 грн), або на рідкісну колекцію італійських вінтажних окулярів 2000-х років.

Тут також можна знайти речі від Prada, D&G, Versace, Fendi та інших відомих брендів.

Так само тут можна придбати скетчбуки (альбоми для нарисів та малювання) ручної роботи та артбуки (шкіряні блокноти).

Адреса: Золотоворітська, 6-а, другий поверх.

Години роботи: щодня з 13.00 до 20.00

Це і секонд-хенд у тому розумінні, яке зазначено вище, і атмосферний шоурум від київського художника Артура, який називає себе Echomateriya. Концепція закладу будується на трьох базових речах: арт, вінтаж, музика.

Це місце починається з яскравої неонової вивіски. З гардеробом тут теж все непогано, особливо з рідкісним, вінтажним, та тим, що потрапляє до магазину з барахолок. Крім того, тут завжди можна придбати авторські наліпки, плівочні фотоапарати, постери, міні-тетріси, вініл, еко-шопери, вінтажну кераміку.

Але перш за все це місце, куди люди приходять не так зробити фотосесії, скільки просто зафіксувати яскраву атмосферу. Вона, немов з гладких рекламних проспектів, виданих десь поміж 1986 і 1994 роками.

Чого варті лише олдскульний телевізор (а до нього підключені справжні відеомагнітофон та ігрові приставки), чи двокасетний магнітофон за 2500 грн на кшталт тих, що везли колись з ринків Польщі та Югославії.

Адреса: Золотоворітська, 6-а, другий поверх

Години роботи: щодня з 12.00 до 20.00