Сициліська капоната: овочеве рагу, в яке ти закохаєшся

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Марія Банько
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Сицилійська капоната – спроба відтворити літнє тепло посеред осені. Бери якомога більше овочей, а Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, розповість, як їх приготувати найсмачніше.

Інгредієнти:

  • Баклажан – 400 г
  • Томати чері – 100 г
  • Часник – 3 великих зубчики
  • Ріпчаста цибуля – 130 г
  • Стебло селери – 180 г
  • Перець чилі – 20 г
  • Томатний соус – 70 г
  • Оливки – 150 г
  • Бутони каперсів – 50 г
  • Кедровий горіх – 25 г
  • Оливкова олія – 100 г
  • Білий винний оцет – 30 г
  • Свіжий базилік – 30 г
  • Сіль, цукор – на смак

Як готувати:

  1. Наріж баклажани кубиками та обсмаж у великій кількості олії, як у фритюрі. Обсмажені баклажани відклади в окрему глибоку тарілку.
  2. Наріж цибулю, часник, селеру кубиками однакового розміру та обсмаж: спочатку додай на сковорідку часник, трохи згодом цибулю, потім селеру. За бажання можна додати трохи чилі.
  3. До пательні додай трошки томатного соусу, каперси та оливки. Виклади туди ж обсмажені баклажани. Посоли зовсім трохи та перемішай.
  4. Додай до страви кедрові горішки та порізані томати чері. Додай цукор, протушкуй все, влий винний оцет, перемішай і залиш тушкуватися до готовності.
  5. До готової страви додай листя базиліку та прикрась все декількома краплями оливкової олії.

Опубліковано: 20 жовтня 2023
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