Сициліська капоната: овочеве рагу, в яке ти закохаєшся

Сицилійська капоната – спроба відтворити літнє тепло посеред осені. Бери якомога більше овочей, а Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, розповість, як їх приготувати найсмачніше.
Інгредієнти:
- Баклажан – 400 г
- Томати чері – 100 г
- Часник – 3 великих зубчики
- Ріпчаста цибуля – 130 г
- Стебло селери – 180 г
- Перець чилі – 20 г
- Томатний соус – 70 г
- Оливки – 150 г
- Бутони каперсів – 50 г
- Кедровий горіх – 25 г
- Оливкова олія – 100 г
- Білий винний оцет – 30 г
- Свіжий базилік – 30 г
- Сіль, цукор – на смак
Як готувати:
- Наріж баклажани кубиками та обсмаж у великій кількості олії, як у фритюрі. Обсмажені баклажани відклади в окрему глибоку тарілку.
- Наріж цибулю, часник, селеру кубиками однакового розміру та обсмаж: спочатку додай на сковорідку часник, трохи згодом цибулю, потім селеру. За бажання можна додати трохи чилі.
- До пательні додай трошки томатного соусу, каперси та оливки. Виклади туди ж обсмажені баклажани. Посоли зовсім трохи та перемішай.
- Додай до страви кедрові горішки та порізані томати чері. Додай цукор, протушкуй все, влий винний оцет, перемішай і залиш тушкуватися до готовності.
- До готової страви додай листя базиліку та прикрась все декількома краплями оливкової олії.