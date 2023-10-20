Сициліська капоната: овочеве рагу, в яке ти закохаєшся

Сицилійська капоната – спроба відтворити літнє тепло посеред осені. Бери якомога більше овочей, а Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, розповість, як їх приготувати найсмачніше.

Інгредієнти:

Баклажан – 400 г

Томати чері – 100 г

Часник – 3 великих зубчики

Ріпчаста цибуля – 130 г

Стебло селери – 180 г

Перець чилі – 20 г

Томатний соус – 70 г

Оливки – 150 г

Бутони каперсів – 50 г

Кедровий горіх – 25 г

Оливкова олія – 100 г

Білий винний оцет – 30 г

Свіжий базилік – 30 г

Сіль, цукор – на смак

Як готувати: