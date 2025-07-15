У Херсоні росіяни знищили історичний будинок культури суднобудівників

Історична споруда в Херсоні, відома як будинок культури суднобудівників (БКС), була знищена внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомили у Херсонському обласному краєзнавчому музеї.

Будівля, зведена у 1860-х роках, мала назву “Міське зібрання” або клуб і розташовувалася біля Павлівського парку.

Спочатку на її місці були їстівний ряд і пожежна частина. З кінця XIX століття “Міське зібрання” стало центром культурного життя, де проводилися бали, вечори, грали в більярд і читали газети.

“Міське зібрання” на початку XX століття

У 1903–1906 роках будівлю реконструювали: було оздоблено фасад, добудовано купол, розширено сад, з'явилися кегельбан і власна електростанція.

За часів СРСР споруда зазнала “спрощення”: купол прибрали, архітектурні деталі знищили, перетворивши її на типову “культурну установу”. Попри зміни, у приміщенні продовжували працювати творчі колективи, театр та ансамблі.

Фото: Херсонський обласний краєзнавчий музей, Олександр Корінчук