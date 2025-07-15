Вийшов артбук, присвячений мозаїкам Бессарабії

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Артем Черничко
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Одеський активіст Артур Гілка разом із командою випустив демоверсію артбуку “Код Бессарабії: мозаїки”. Метою проєкту є збереження пам'яті про культурну спадщину регіону.

Про це автор проєкту розповів “Суспільне Одеса”.

Ідея артбуку виникла після того, як активіст не знайшов інформації про бессарабські мозаїки у вже існуючих виданнях про українські мозаїки. Через знищення та руйнування цих унікальних робіт команда проєкту Format21 вирушила в експедицію регіоном, аби зафіксувати роботи.

Демоверсія артбуку має 36 сторінок із фотографіями та історіями. Всі представлені мозаїки походять з Бессарабії, багато з них опубліковані вперше. Текст артбуку виконаний у форматі подорожнього нарису, щоб занурити читача в атмосферу експедиції. Дизайнерка книги – Валерія Куліш.

Зараз команда працює над створенням повноцінної фотокниги на 400 сторінок, яка вмістить матеріали з усіх запланованих експедицій. Ця масштабна праця має стати першим комплексним виданням про мозаїки Бессарабії.

Фото надані Артуром Гілкою

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Опубліковано: 15 липня 2025
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