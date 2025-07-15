Прокуратура захищатиме "Осокорківські луки" від забудови

Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу генпрокурора долучилася до судової справи, щоб захистити від забудови ландшафтний заказник місцевого значення "Осокорківські луки" в Дарницькому районі Києва.

Цей заповідний об'єкт площею 148 гектарів створили у 2019 році для захисту унікальної природи, рідкісних рослин і тварин, занесених до Червоної та Зеленої книг України.

Попри особливу цінність цієї території, забудовник Stolitsa Group подав до суду позов з вимогою скасувати заповідний статус заказника з метою побудувати там транспортну розв'язку.

Для запобігання знищенню заказника прокурори стали учасниками судового розгляду. Вони захищають позицію Київської міської ради, КМВА та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Фото: Дмитро Перов