В Україні досліджують вплив музики на суспільство й економіку: опитування

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Артем Черничко
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Лейбл pomitni разом із партнерами розпочинає комплексне дослідження української музичної індустрії. Проєкт розпочинається з всеукраїнського опитування слухачів.

Метою проєкту є аналіз впливу музики на культуру, економіку та міжнародне визнання України. Для цього автори ініціативи хочуть відповісти на низку питань, серед яких: якою є українська музична індустрія зараз; що, як і де слухають українці; чому в українських топчартах досі звучать російські пісні?

Фото: надано pomitni

Після опитування Український інститут майбутнього спільно з партнерами проведе заходи за участю музичної спільноти, представників держави й бізнесу. За результатами обговорень розроблять дорожню карту розвитку індустрії, яка включатиме економічні стратегії та пропозиції щодо змін до законодавства.

Дослідження реалізується лейблом pomitni у співпраці з Українським інститутом майбутнього, агенцією Dive and Discovery Research, Ruban Litvinova Social Impact Advisory, NUAM, Concert.ua, Українським національним офісом інтелектуальної власності та інновацій, музичною асоціацією "Спільна", мережею мультимаркетів "Аврора" та Vector Media.

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Опубліковано: 15 липня 2025
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