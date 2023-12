Турецька компанія допоможе реконструювати аеропорт «Антонов» у Гостомелі

Турецька компанія Mabtec Engineering and Consultancy допоможе у відновленні аеропорту «Антонов» у Гостомелі.

Про це повідомляє Бучанська міська рада.

Зазначається, що нещодавно до Бучі з робочим візитом завітали представники турецької компанії Mabtec Engineering and Consultancy. Вони займаються проєктуванням, реалізацією та управлінням інженерних проєктів.

Нині турецькі партнери розробляють концепцію реконструкції аеропорту «Антонов» на базі індустріального парку Bucha Techno Garden.

Зазначається, що відновлення аеропорту «Антонов» допоможе збільшити міжнародний та внутрішній пасажиропотоки в перші роки відкриття повітряного простору України.

«Ми зацікавлені в індустріальному розвитку Бучанської громади та готові співпрацювати. Реконструкція аеропорту буде важливим кроком для післявоєнного відновлення», — заявив засновник компанії Mabtec Engineering and Consultancy Мурат Акпінар.

Нагадаємо, що 24 лютого 2022 року ворог спробував захопити аеропорт, спрямувавши до нього десант на 34 гелікоптерах. А 27 лютого через російську повітряну атаку там згорів літак АН-225 «Мрія».

Раніше ми писали, що в 2024 році Україна почне працювати над відновлення авіапольотів.

Фото: Бучанська міська рада; Вaniel Berehulak for The New York Times