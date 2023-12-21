У 2024 році Україна почне працювати над відновлення авіапольотів: що для цього потрібно

У 2024 році питання про відновлення авіапольотів в Україну "зрушить з мертвої точки".

Про це заявив в ефірі телемарафону “Єдині новини” секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, пише "Укрінформ".

“Це дуже важливе для нас питання (відновлення авіасполучення - ред.). Тому що сьогодні, коли йдеться про приїзд до нашої країни представників тих чи інших країн, чи то з питань бізнесу, чи то з питань якихось інших речей, – це дуже-дуже важливий компонент. Думаю, що в наступному році це питання точно зрушить з мертвої точки", – сказав Данілов.

За його словами, сьогодні розглядається кілька пропозицій, але потрібно вирішити чотири ключові компоненти. Ідеться про захист летовищ, підготовку та сертифікацію інфраструктури, задіяння механізму страхування та авіакомпанію, яка візьметься здійснювати перельоти.

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