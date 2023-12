Куди піти у Києві на Новий Рік і святкові вихідні: Лесь Подерв'янський, Kalush Orchestra, вінілова вечірка

Протягом 29 грудня – 2 січня відбудуться різноманітні події, серед яких: виступи Леся Подерв'янського та Kalush Orchestra, новорічні концерти та вечірки, велика різдвяна коляда за участі Олега Скрипки, вінілова вечірка, Підпільні розгони та вистави.

Зібрали 15 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

29-30 грудня Центр сучасного мистецтва "Дах" об'єднався в творчій колобарації для проведення різдвяного благодійного салону. У програмі буде старовинні пісні, колядки, поезія, гонг-медитація, вистави, показ фільму та обговорення.

Ціна: від 500 грн

Де: Центр сучасного мистецтва, вул. Велика Васильківська вулиця, 136

Коли: 29-30 грудня з 15:00

На святковій програмі прозвучать найвишуканіші, найромантичніші та найпозитивніші твори видатних світових композиторів. Чарівним доповненням музичного вечора стане мистецька водна анімація у виконанні Ангелини Золотої! Унікальна техніка Ебру – це стародавнє мистецтво живопису по воді. Мозаїка танцюючих фарб здивує навіть найдосвідченішого глядача! Яскрава атмосфера кольору і водні візерунки, що зачаровують, подарують вам незабутню палітру відчуттів.

Ціна: від 270 грн

Де: Будинок архітектора, вулиця Бориса Грінченка, 7

Коли: 29 грудня 18:00

Відбудеться вінілове паті, де київські selectors поділяться з вами своїми музичними скарбами реггі, ска, рокабілі, стріт панку, фанку.

Ціна: вхід вільний

Де: ул. Коперника, 2

Коли: 29 грудня 19:00

У п'ятницю лайн-ап: Kadiristy та Pledov. У суботу лайнап: xt3, Animal, Data Molfar.

Ціна: у п'ятницю 200 грн, у суботу вхід вільний

Де: Хвильовий, вул. Верхній Вал, 18

Коли: 29-30 грудня 19:00

Субота

Великий Різдвяний Ярмарок, Стародавній Сокиринський Вертеп ( реконструкція 18 століття ), Великий Благодійний Різдвяний Бал у супроводі НАОНІ Оркестра та ВВ, дорослі й маленькі колядники, дитячі забави і майстер класи, етно фейшн та етно ді-джеї, народні танці, смаколики і, звісно, Олег Скрипка - все це буде на локаціях заходу. Організатори закликають приходити натхненними та костюмованими.

Ціна: від 700 грн

Де: КВЦ Парковий, Паркова дорога, 16a

Коли: 30 грудня 15:00

30 грудня буде вишукана мелодійна подорож з A.Fleming, Anikey,Koyya та Undersoul. 31 грудня запалюватимуть Nopi [Anjunadeep], Artem Neba [Musson], Dmit Kitz [Bearcast] та Dasha Vanat [aka D!VA]. 1 січня приїде іспанський музичний проєкт Animal Picnic та виступатимуть з київськими артистами — Aidentique, Off night, Asika, Dmit Kitz та Moojev. Dress code: Маски тварин! 2 січня заплановано фтепаті новорічних моментів з Rayo, Kristina, Sasha Trey, Awl Alexander, Orbit b2b Shtenge та Alex P.

Ціна: 2 числа 400 гривень, інші дні вхід вільний

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 30 грудня-2 січня з 16:00

У передостанній день грудня вулицями та закладами Києва пронесеться дійство-переберія за участі Маланки, Василя, Кози, Діда, Чортів — з музикою, піснями й святковими дзвониками.

Зустрічайте Маланку в таких закладах: Food Spot Corp.(вул. В'ячеслава Липинського, 15) ~16:00, Idealist Coffee (вул. Ярославів Вал, 15) ~ 16:30, Cafe Markó (вул. Софіївська, 19) ~ 17:00, Glek (вул. вул. Велика Житомирська, 6) ~ 17:30, 100 років тому вперед (вул. Володимирська, 4) ~ 18:00, Squat17B (вул. Терещенківська, 17Б) ~19:30

Ціна: вхід вільний

Де: заклади у центрі Києва

Коли: 30 грудня з 16:00

№13 чи Олінклюзів – це не просто готельний номер, за подіями в якому підглядають глядачі. Іронічна сатира на знайому всьому світу історію: впливовий політик та його секретарка. Все йде як по маслу, але в самий кульмінаційний момент коханці, що не відбулися, помічають у вікні тіло невідомого чоловіка. Ось тут все і починається...

Ціна: від 100 грн

Де: Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1

Коли: 30 грудня 18:00

У цей вечір виступатимуть: Євгеній Коротков, Катерина Федоркова, Олександр Качура, Вадим Кириленко.

Ціна: від 250 грн

Де: Underground StandUp Club, вулиця Золотоворітська, 15

Коли: 30 грудня 18:30

Неділя

Основний зал ресторану перетвориться на творчий простір для дуже талановитих та відомих представників сучасної естради. Новорічну атмосферу, підкреслять: Shumei& Band, шоу-балет, виступ музикантів, благодійний аукціон з Іваном Ункою.

Ціна: від 6500 грн

Де: Osocor Residence

Коли: 31 грудня 21:00

Пролунають популярні пісні, уривки з мюзиклів, класичний кросовер і, звичайно, всіма улюблені неаполітанські пісні.

Ви почуєте такі твори як: Por una cabeza, Historia de un amor, Besame mucho, Notte di luce, L’Ultima Notte, Les temps des cathedrales, Quando Quando Quando, sole mio, Torna a Surriento, Notte de luche, Canto della terra, Мрія, Кохана, The Phantom of the Opera, Come what may, Cheek to cheek, Vivo per lei, Кохання назавжди (Вечная любовь).

Ціна: від 200 грн

Де: Будинок архітектора, вулиця Бориса Грінченка, 7

Коли: 31 грудня 18:00

Понеділок

Лайн-ап: Aliana, Alex Savage, Amir, Artem Havrykov, Bambu, Borys, Brother G, Bruno Schmidt (UK / DE), Crem, Dima Sokolovskyi, Diskevich, DJ69, Eazy, Hanna, Human Margareeta, Igor Glushko, Kadiristy, Karine, Kirill Nilsson, Kotki, Markus Sommer (DE), M. Tkachenko, Ochii, Oleh, Roman K, Sasha Shure, Serhii Matiushenko, Serge Jazzmate, shults.sashaa, Tamik, Teo, tofudj, Underdog, Vasil, VH10 live, Wieloroman, zolaa.

Ціна: 800 грн

Де: Closer, вул. Нижньоюрківська, 31

Коли: 1 січня з 05:45, 2 січня з 14:00

Вас запрошено в гості до Ліди, на вечірку, яка перетвориться у психологічний детектив. Довіртеся правилам, запропонованої гри, дозвольте собі бути відвертими, приймайте все як є, відчуйте себе тут і зараз. Це не класична вистава, а імерсивно-інтерактивне дійство, що стане сеансом психотерапії на цей вечір.

Ціна: від 500 грн

Де: Український малий драматичний театр, вулиця Олеся Гончара, 33

Коли: 1 січня 18:00

Вівторок

Великий концерт із запальною програмою всесвітньовідомого гурту Kalush Orchestra.

Ціна: від 1500 грн

Де: Osocor Residence

Коли: 2 січня 18:00

Виступ під назвою "Новорічне бєзобразіє", де всі естетично кайфануть - все буде як в житті, тільки луччє! Під час виступу буде проведено благодійний аукціон на підтримку війська. Частина прибутку від виступу, також буде передана нашим захисникам.

Ціна: від 200 грн

Де: Палац Культури КПІ

Коли: 2 січня 18:00

Фото: Unsplash\Julio Rionaldo, Unsplash\Jan Kopřiva, Хвильовий, Олег Скрипка, Курені, freedomhall, Unsplash\Roven Images, Unsplash\Danil Aksenov, Kalush Orchestra, nelespodervjansky, Олександр Качура