На Подолі демонтують плити, на яких паркуються автомобілі

На київському Подолі демонтують плити, щоб унеможливити або ускладнити паркування автомобілів.

Про це повідомив речник КП “Київпастранс” Олег Грищак, повідомляє "Київ 24".

За його словами, на Верхньому та Нижньому Валах буде тимчасове рішення — демонтаж бетонних плит, щоб якщо не унеможливити, то ускладнити заїзд автомобілів на цю ділянку.

"Гіпотетично, автомобілі з великим кліренсом туди заїдуть, але загалом це буде ускладнювати автомобілям заїзд. Заглиблення, куди буде важко заїхати на низьких автомобілях, не пошкодивши їм дно", - додав він.

Раніше ми писали, що на тротуарі на вулиці Антоновича, 86-94, незаконно встановили паркувальні блокіратори, але незважаючи на це Департамент транспортної інфраструктури КМДА не планує їх прибирати.

Фото: Igotoworld