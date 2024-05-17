На Антоновича незаконно встановили паркувальні блокіратори на тротуарі, але у КМДА їх прибирати не планують

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Валерія Гуржий
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На тротуарі на вулиці Антоновича, 86-94, незаконно встановили паркувальні блокіратори, але незважаючи на це Департамент транспортної інфраструктури КМДА не планує їх прибирати.

Про це стало відомо із відповіді на інформаційний запит активіста Павла Постоєнка.

Комунальники підтвердили, що не погоджували встановлення блокіраторів. Їх встановили мешканці будинку, який розташований поруч, за власні кошти. Комунальники обстежили блокіратори, але відмовилися їх демонтувати, заявивши, що на тротуарі залишається вільні два метри для проходи пішоходів.

Спільнота "Пасажири Києва" закликали КМДА і комунальні служби демонтувати незаконні блокіратори і не дозволяти паркування авто на тротуарах.

Вони також нагадали, що КП ШЕУ Голосіївського району раніше погодило звуження тротуару на вул. Жилянській, 68 вужче нормативної ширини для облаштування паркувальних кишень забудовником біля ЖК.

Фото: Павло Постоєнко

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Опубліковано: 17 травня 2024
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