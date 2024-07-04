Графіки відключень світла послаблять з 20-го липня —"Укренерго"

Графіки відключень світла послаблять з 20-го липня.

Про це повідомив радник прем’єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко.

Він зазначив, що після 20 липня планують завершити ремонт на низці енергетичних установок, які виробляють електроенергію. Тому має з'явитись додаткова електрична потужність у системі. Відповідно — це призведе до пом'якшення графіків.

“Швидше за все, дефіцит залишиться, але він буде суттєво нижчим, ніж той, який є на сьогодні", — заявив Бойко.