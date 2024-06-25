У Києві почнуть відключати світло і в "сірих” зонах графіків, “особливо, коли час припадає на пікові години”.

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

Він зазначив, що найближчими 6-8 тижнями ситуація з дефіцитом електроенергії буде складною. Адже до наявних проблем з генерацією додається ще й зростання споживання.

“Графіки в Києві як були шість груп і біла, сіра та чорні зони, так і залишилися. Для планування життя слід виходити з того, що в сірих зонах світла не буде”, — наголосив гендиректор.

У "білій" зоні світло має бути. Якщо його немає, треба заповнити електронну заявку на сайті мереж.

За словами Коваленка, нині в Україні критично не вистачає внутрішньої генерації електроенергії і навіть максимальний імпорт не вирішує проблему. Є залежність від сонячної та вітрової генерації, тому відбуваються коливання протягом одного дня. При цьому тривають ремонтні роботи на атомних станціях.

Нагадаємо, що в Київській області оновили графіки відключень світла.