На Київщині збудують індустріальний парк за 6 млрд гривень: там буде 3000 робочих місць
На Київщині збудують індустріальний парк, повідомляє Міністерство економіки України.
"Грін індастріал парк" зведуть в Новопетрівській сільській громаді Вишгородського району.
Його територія займе площу 62 га. На цій території розмістять підприємства, що спеціалізуватиметься, зокрема, на виробництві будівельних конструкцій і виробів, готових металевих виробів (крім машин і устаткування), машинобудуванні, харчових продуктів тощо.
Також концепція парку передбачає розміщення на його території підприємств, які займаються науково-технічною діяльністю, діяльністю у сфері інформації та телекомунікацій.
У розвиток парку планують залучити близько 6 млрд гривень інвестицій. Очікується, що він забезпечить роботою близько 3 тисяч жителів регіону.
"Грін індастріал парк" став 18-м парком, внесеним до Реєстру цього року. Загалом в Україні зареєстрували 86 таких промислових об'єктів.
Раніше ми писали, що в Україні побудують 3 індустріальні парки з понад 5,5 млрд грн інвестицій.
Фото ілюстративне: Adrian Sulyok/Unsplash