В Україні побудують 3 індустріальні парки з понад 5,5 млрд грн інвестицій

В Україні з'являться три нові індустріальні парки, які розташовуватимуться у Волинській, Львівській та Івано-Франківській областях.

Про це повідомили в Міністрестві економіки України.

Завдяки їх створенню, з'явиться близько 4,5 тисяч нових робочих місць. Про створення яких парків йдеться:

Індустріальний парк "Ковель Порто" працюватиме в місті Ковель. На площі 11,6 га розташуються підприємства переробної промисловості – виробництво готових металевих виробів, машин і устаткування, ремонт і монтаж машин і устаткування, тощо. Концепція парку передбачає створення 587 робочих місць та інвестиції, загальним обсягом майже 358 млн грн.

Індустріальний парк "Добросин", розташований у селі Добросин Львівської області. На площі 27,3 га працюватимуть підприємства текстильної, фармацевтичної та харчової галузей, переробки та зберігання продукції сільського господарства, деревообробки, машинобудування та ін. Концепція парку передбачає створення до 3300 нових робочих місць.

Індустріальний парк "Грін Лактік" створено в місті Бурштин Івано-Франківської області. На площі 12 га працюватимуть підприємства харчової переробки. Зокрема, з виробництва борошна і круп, крохмалів і крохмальних продуктів, інших харчових продуктів та готових кормів для тварин. Концепція парку передбачає створення 600 робочих місць, інвестиції в обсязі 2,3 млрд грн в будівництво об'єктів, 3,1 млрд грн – у виробниче обладнання.

Фото: European Business Association