Український документальний фільм “Порцелянова війна” номінували на премію американських кінокритиків

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Наталія Габрух
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Український документальний фільм “Порцелянова війна” режисерів Брендана Белломо та Слави Леонтьєва здобув дві номінації на престижну премію Critics Choice Documentary Awards.

Про це повідомили на сайті Critics Choice Documentary Awards.

Фільм представлений у двох категоріях:

  • “Найкращий новий режисер документального кіно”;
  • “Найкращий політичний фільм”.

“Порцелянова війна” розповідає про трьох українців, митців порцелянової анімалістики — Славу Леонтьєва (виступив і в ролі режисера), його дружину Аню Стасенко та їхнього близького друга Андрія Стефанова. Попри удари російської армії по Харкову, вони залишаються у місті і створюють порцелянові фігурки та прикрашають ними зруйновані обстрілами будинки.

Фільм створювали у копродукції США, України та Австралії.

Переможці премії будуть оголошені на гала-заході 10 листопада.

Фото: mspfilm.org

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Опубліковано: 16 жовтня 2024
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