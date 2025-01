Венздей, Дивні дива, Останні з нас: Найочікуваніші серіали 2025 року

Стрімінгові платформи підготували для глядачів справжню серіальну феєрію, адже на екрани вийдуть не лише нові історії, а й повернуться улюблені герої та пригоди. Детальніше – в матеріалі БЖ.

Білий лотос

Дата виходу: 16 лютого

В ролях: Леслі Бібб, Джейсон Айзекс, Мішель Монахен, Паркер Поузі

3 сезон

Якщо в перших двох сезонах події розгортались на елітних курортах на Гаваях та на Сицилії, то третя частина серіалу перенесе нас у Таїланд. Тут в розкішному готелі на його відвідувачів знову чекатиме непроста драма. І як зазначив шоуранер Майк Вайт, якщо перший сезон був про гроші, другий — про секс, то третій стане сатиричним поглядом на смерть, східні релігії та духовність.

Нульовий день

Дата виходу: 20 лютого

В ролях: Роберт Де Ніро, Ліззі Каплан, Джессі Племонс, Джоан Аллен, Конні Бріттон, Білл Кемп

1 сезон

Для Роберта де Ніро це буде перша в його кар’єрі роль у серіалі. Він зіграє експрезидента США Джорджа Маллена, який консультує нинішню голову країни під час масштабної кібератаки, що спричиняє хаос і масові жертви.

Шибайголова: Народжений наново

Дата виходу: 4 березня

В ролях: Чарлі Кокс, Вінсент Д’Онофріо

1 сезон

Новий серіал про ‎Шибайголову стане перезапуском шоу про Метта Мердока, який має три сезони на Netflix. Він заснований на коміксах Marvel і розповідає про адвоката, який в супергеройському костюмі бореться зі слочинністю.

Крадій наркотиків

Дата виходу: 14 березня

В ролях: Вагнер Моура, Браян Тайрі Генрі

1 сезон

Кримінальна драма, в якій один з епізодів зняв Рідлі Скотт, заснована на однойменному романі Денніса Тафої. В ній йдеться про давніх друзів-злочинців, що видають себе за агентів Управління боротьби із наркотиками (УБН), щоб грабувати мілких дилерів. Та помилково вони натрапляють на доволі “велику рибу”, що несе за собою низку неприємностей.

Резиденція

Дата виходу: 20 березня

В ролях: Узо Адуба, Едвіна Фіндлі, Жульєт Рестрепо, Барретт Фоа, Джанкарло Еспозіто

1 сезон

Шоуранерка Шонда Раймс, відома за серіалами “Скандал” та “Як уникнути покарання за вбивство”, підготувала для шанувальників детектив про вбивство на званій вечері в Білому домі. А розлідувати його буде ексцентрична детективка Корделія Капп.

Студія

Дата виходу: 26 березня

В ролях: Сет Роґен, Кетрін ОʼГара, Брайан Кренстон, Мартін Скорсезе, Стів Бушемі

1 сезон

Комедійно-драматичний серіал розповість про внутрішню роботу кіностудії та непросте виживання у світі Голівуду. Головного героя, кінопродюсера Метта Реміка, призначили на посаду глави кінокомпанії Continental Studios. Він вже не дочекається, коли зможе втілювати в життя найсміливіші ідеї, однак корпоративні вимоги, фінансова статистика, схвалення зірок та інші чинники абсолютно не сприяють свободі творчості.

Ваші друзі і сусіди

Дата виходу: 11 квітня

В ролях: Джон Гемм, Олівія Манн, Аманда Піт, Марк Таллман, Еймі Карреро

1 сезон

Головний герой – нещодавно розлучений і звільнений з роботи фінансист Ендрю Купер, який вирішує стати на шлях злочинності. Він починає грабувати будинки заможних сусідів, аби підтримувати належний рівень життя, доки одного разу не вдирається до маєтку, який краще було б обходити стороною.

Останні з нас

Дата виходу: квітень 2025 року

В ролях: Педро Паскаль, Белла Ремзі, Габріель Луна, Ізабела Мерсед, Янг Мазіно, Аріела Барер

2 сезон

В продовженні адаптації популярної відеогри The Last of Us глядачі знову опиняться разом з героями у світі зомбі-апокаліпсиса, але вже через п’ять років після подій першого сезону. Після мутації грибу Cordyceps, люди почали перетворюватись на зомбі, а ті, що врятувалися’, намагаються вижити в умовах постійної небезпеки.

Убивства в одній будівлі

Дата виходу: серпень 2025 року

В ролях: Стів Мартін, Мартін Шорт, Селена Гомез

5 сезон

Комедійний серіал розповідає про трьох абсолютно різних сусідів, що живуть у Верхньому Вест-Сайді Нью-Йорка. Їхня спільна пристрасть до кримінальних подкастів призводить до ідеї записувати власний. А на додачу їм постійно “щастить” опинитися там, де щойно сталося вбивство. У новому сезоні трійця знову буде в епіцентрі злочину, а саме – розслідуватиме вбивство швейцара, тіло якого знайдуть у фонтані.

Гра в кальмара

Дата виходу: літо 2025 року

В ролях: Лі Чон Че, Лі Бьонхон, Ім Сі Ван, Кан Ха Ниль, Кон Ю, Пак Гю Йон

3 сезон

Не встигли ми подивитись другий сезон, як творці хіта від Netflix анонсували вже наступний. І вийти він має цього року. Останній епізод залишив по собі багато питань і головне з них, чи вдасться гравцю 456 знищити гру і розповісти про неї світові.

Чужий: Земля

Дата виходу: літо 2025 року

В ролях: Сідні Чендлер, Алекс Лотер, Ессі Девіс, Тімоті Оліфант

1 сезон

Продовження знаменитої науково-фантастичної франшизи про зіткнення людей із позаземними формами життя розповідає про страшну знахідку на космічному кораблі, який впав на Землю. За часом події розгортатимуться за 50 років до подій першого фільму, що вийшов 1979 року.

Ведмідь

Дата виходу: літо-осінь 2025 року

В ролях: Джеремі Аллен Вайт, Айо Едебірі, Кріс Вітаскі, Джон Бернтал

4 сезон

Драмеді про шеф-кухаря та його команду повернеться з четвертим сезоном, де Кармі продовжить спроби зберегти сімейний заклад покійного брата. окрім особливостей роботи на кухні, серіал сповнений особистими переживаннями героїв, які не залишають байдужими жодного глядача.

Венздей

Дата виходу: середина-кінець 2025 року

В ролях: Дженна Ортега, Кетрін Зета-Джонс, Луїс Ґусман, Емма Майєрс, Леді Гага (офіційно ще не підтверджено)

2 сезон

Готичний серіал про доньку сімейки Адамсів став справжнім хітом. У першому сезоні Венздей поринула у світ нової школи – Академії “Невермор”, де на неї чекали моторошні події, які тим не менш дозволили їй пізнати справжню дружбу. А другий сезон буде присвячено стосункам дівчини зі своєю матір’ю, доки героїня намагатиметься знайти власний шлях поза своєю родиною.

Лицар сімох королівств

Дата виходу: кінець 2025 року

В ролях: Пітер Клеффі, Декстер Соль Анселл

1 сезон

На екрани вийде ще один спін-офф фентезійної саги “Гра престолів” за мотивами “Повість про Дунка і Егге” Дж. Р. Р. Мартіна. Головні діючі персонажі – сер Дункан Високий та принц Ейгон V Таргарієн, які стануть лордом-командувачем королівської варти та королем відповідно.

Покерфейс

Дата виходу: 2025 рік

В ролях: Наташа Ліонн, Джанкарло Еспозіто, Синтія Еріво

2 сезон

Цьогоріч на нас чекає продовження детективного серіалу про Чарлі Кейл, яка має здатність відчувати брехню. Вона вирушає в подорож, і на кожній зупинці на неї чекають нові знайомства та заплутані злочини. ПОдробиці другого сезону поки не розголошують, але можна з упевненістю сказати, що на героїню чекають нові справи, які здатна розплутати лише вона.

Ти

Дата виходу: 2025 рік

В ролях: Пенн Беджлі

5 сезон

Психологічний трилера про схильного до одержимості хлопця заснований на серії романів Керолайн Кепнес. Сюжет крутиться навколо Джо Голдберга, майстерного маніпулятора, здатного задля досягнення своєї мети піти і на вбивство. За чотири сезони головний герой встиг закохатися в письменницю Гвіневру Бек, переїхати з Нью-Йорка в Лос-Анджелес, знову закохатися у Лав Куїнн, яка виявилася його копією і втекти від дружини до Франції. Та чи вдасться йому уникнути покарання за всі злочини?

Дивні дива

Дата виходу: 2025 рік

В ролях: Вайнона Райдер, Девід Гарбор, Міллі Боббі Браун, Фін Вулфхард, Ноа Шнапп, Наталія Дайер

5 сезон

Дія серіалу розгортається у 1980-90-х роках у вигаданому американському містечку Хоукінс і розпочинається зі зникнення місцевого хлопчика. З кожним новим сезоном історія ставала все більш похмурою та надприродною і 5-й сезон має стати фінальним у битві з монстрами, що вилазять з потойбічного порталу.

Чорне дзеркало

Дата виходу: 2025 рік

7 сезон

Науково-фантастична антиутопія “Чорне дзеркало” повернеться з новим сезоном. Кожна серія серіалу не пов’язана одна з одною сюжетом, але містить одну ідею – соціальну критику впливу технолгій на життя людей. Наразі відомо, що в новому сезоні буде 6 епізодів і один з них стане сиквелом до космічної серії “USS Callister” четвертого сезону.

Воно: Вітаємо у Деррі

Дата виходу: 2025 рік

В ролях: Меделін Стоу, Джован Адепо, Тейлор Пейдж, Кріс Чок, Джеймс Рімар, Білл Скашґорд

1 сезон

Головний антагоніст роману Стівена Кінга "Воно" Пеннівайз отримав власну передісторію. Із серіалу ми дізнаємось про походження страшного клоуна, який тероризує населення містечка Деррі кожні 27 років. Події розгортатимуться у 1960-х роках.

Дастер

Дата виходу: 2025 рік

В ролях: Донал Лог, Рейчел Хілсон, Джош Голловей

1 сезон

Гостросюжетний бойовик від Джей Джей Абрамса розповість про складну кримінальну ситуацію в Америці 70-х років. Перша темношкіра жінка-агент ФБР сама повинна знищити злочинний синдикат, що розрісся на південному заході країни.

Завдання

Дата виходу: 2025 рік

В ролях: Марк Руффало, Емілія Джонс, Том Пелфрі

1 сезон

За сюжетом, агент ФБР Том очолює оперативну групу, яка намагається зупинити серію пограбувань наркопритонів у передмісті Філадельфії, якими керує одна родина. Більше деталей про цей міні-серіал поки не розголошують.

Розповідь служниці

Дата виходу: 2025 рік

В ролях: Елізабет Мосс, Івонн Стаховскі, Енн Дауд, Джозеф Файнс, Мадлен Брюер

6 сезон

Фінальний сезон моторошної антиутопії про тоталітарне суспільство Галаада нарешті дасть відповіді на всі запитання. Чи вдасться Джун побороти систему, чи врятує вона доньку та що буде з її чоловіком Люком, якого заарештували? Залишається дочекатись виходу на екрани.