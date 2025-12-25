Куди піти в Києві 27–28 грудня: обрядова вечірка в Closer, вініловий ярмарок і лекція про МУР

В останні вихідні року можна завітати на щедрування і Маланку там, де зазвичай танцюють під електроніку, — у Closer, сходити на вініловий ярмарок, послухати лекцію про МУР, побачити позолочені ікони Януковича або відсвяткувати Різдво в Пирогові. Зібрали ключові події 27–28 грудня.

Побачити 117 робіт Марії Примаченко з приватних колекцій

Коли: з 19 грудня 2025 року до 15 лютого 2026 року, середа-неділя, 10:00–18:00



Де: Національний музей Тараса Шевченка (бульвар Тараса Шевченка, 12)

У Національному музеї Тараса Шевченка відкрився виставковий проєкт до 117-ї річниці від дня народження Марії Примаченко — однієї з головних постатей українського наївного мистецтва.

В експозиції представлено 117 робіт художниці, значна частина яких походить із приватних колекцій і раніше не експонувалася. Виставка триватиме до середини лютого.

Пробігти різдвяний «Забіг Звіздарів» на підтримку бригади «Буревій»

Коли: 28 грудня, старт о 8:45

Де: старт — готельний хаб Globe Runner (вул. В’ячеслава Липинського, 4), фініш — Blur Coffee Shop біля метро «Кловська»

Благодійний «Забіг Звіздарів» — тематична бігова подія, започаткована львівською спільнотою chumaky. Учасники бігтимуть із різдвяними звіздами та святковими елементами одягу, щоб у партнерстві з «Фондом 1991» зібрати кошти для бригади «Буревій».

Організатори прагнуть зробити забіг щорічною різдвяною традицією, водночас популяризуючи культуру аматорського бігу. Дрескод простий: звізда (обов’язкова), а також будь-які різдвяні деталі — стрічки, шапки чи святкові аксесуари.

Участь у події — за донат, усі зібрані кошти спрямують на підтримку військових.

Взяти участь у різдвяних автентичних обрядах

Коли: 27 грудня, 12:00–14:00

Де: Національний музей народної архітектури та побуту України «Пирогів» (вул. Академіка Тронька)

У музеї просто неба в Пирогові відбудеться подія, присвячена традиціям святкування Різдва в українських селах. У програмі — відтворення обрядових дійств, автентичні колядки у виконанні фольклорних колективів і різдвяна шопка.

Побачити понад 250 предметів із «Межигір’я», залишених після втечі Януковича

Коли: з 24 грудня, щодня, 10:00–18:00

Де: Національний музей історії України (вул. Володимирська, 2)

У Національному музеї історії України відкрилася виставка «Про Я. Із життя української “еліти”», присвячена осмисленню епохи Віктора Януковича — періоду проросійського політичного курсу, масштабної корупції та кризи державного управління.

В експозиції — понад 250 предметів із резиденції «Межигір’я», які залишилися після втечі Януковича в лютому 2014 року й згодом були передані музеєві. Серед них — позолочені ікони, мармурові елементи інтер’єру, портрети власника в стилі Людовіка XIV, меблі та предмети побуту. Разом ці речі складають наочний портрет стилю життя політичної верхівки того часу (спойлер: кітч).

Дізнатися про МУР і українську літературу в еміграції на лекції в Музеї діаспори

Коли: 27 грудня, 14:00

Де: Музей української діаспори (вул. Князів Острозьких, 40-Б)

Лекція «Поговоримо про… Довкола МУР(у)» присвячена Мистецькому українському руху (МУР) — об’єднанню українських письменників, що сформувалося в еміграції у 1940-х роках.

До МУРу входили Іван Багряний, Віктор Петров (Домонтович), Юрій Шевельов, Євген Маланюк, а очолював рух Улас Самчук.

На лекції йтиметься про культурне життя українців у таборах для переміщених осіб після Другої світової війни, діяльність МУРу та роль таборових видань — зокрема журналу «Арка» — у формуванні повоєнної української еміграційної культури. Окремо зосередяться «на досвіді творчої свободи поза цензурою та пошуку власної ідентичності в умовах вигнання».

Обговорити «Марсіанські хроніки» Рея Бредбері в кінокнигоклубі

Коли: 28 грудня, 17:00–19:00

Де: кафе SET (вул. Волоська, 33)

54-та зустріч кінокнигоклубу присвячена роману Рея Бредбері «Марсіанські хроніки» та його екранізаціям. Учасники говоритимуть про текст як класичний твір фантастики — про колонізацію Марса, зіткнення з його мешканцями та відлуння Третьої світової війни на Землі. Бредбері явно знав щось наперед.

Окремо обговорять, як ці теми інтерпретували в кіно — від мінісеріалу 1980 року до анімацій і короткометражок.

Провести день на благодійному «Стріхопаді» в Будинку кіно

Коли: 27 грудня, 14:00–20:00

Де: Будинок кіно (вул. Саксаганського, 6)

Благодійна подія «Стріхопад» поєднає маркет, кінопоказ і неформальне спілкування.

У програмі — маркет від українських майстрів і майстринь із подарунками та декором, перегляд і обговорення мультфільму «Як козаки…» режисера Володимира Дахна, а також спідфрендинг — швидкі знайомства в затишній атмосфері.

Подія триватиме шість годин і задумана як можливість закрити передноворічні плани за один день — купити подарунки, подивитися кіно й познайомитися з новими людьми.

Піти на новорічний вініловий маркет у Closer

Коли: 27 грудня з 16:00

Де: Closer (вул. Нижньоюрківська, 31)

У Closer повертають новорічний вініловий маркет у форматі back to the roots — на центральний танцпол клубу, де подію проводили з 2017 по 2021 рік.

Участь підтвердили щонайменше 15 вінілових селлерів — від досвідчених колекціонерів до дебютантів. Серед них, зокрема, Діма Ясюк, Progressive V, Teo та Pledov. Асортимент обіцяє бути широким — від класики до рідкісних знахідок, тож часу на копання знадобиться чимало.

За музичну частину відповідатимуть Yevhen F, zolaa., dj69, Сергій Матюшенко та Hanna. Організатори не виключають, що під кінець вечора маркет плавно перейде в танці.

Послухати різдвяний сет CEPASA в KURENI

Коли: 27 грудня, 18:00–22:45

Де: KURENI (вул. Паркова дорога, 4)

В останню суботу року в KURENI відбудеться різдвяна подія з джангловим DJ-сетом CEPASA. Артист представить експериментальну програму з треків, які довгий час не звучали наживо, — музику, що, за задумом автора, «працює не зовні, а всередині й вибудовується як зосереджена, послідовна розповідь».

Провести старий рік на обрядовій вечірці з Маланкою та щедруванням

Коли: 28 грудня

Де: Closer (вул. Нижньоюрківська, 31)

Подія «Проводи старого року» побудована на традиціях українського Щедрого вечора.

Музичну частину забезпечить фольклорний гурт «ЩукаРиба», який працює з архівними та польовими записами й виконує українські народні пісні в сучасному звучанні. На локації також готуватимуть різдвяні пампухи.

Подія має благодійну складову — на вечірці збиратимуть кошти на підтримку Збройних сил України.

Зазирнути на ярмарок подарунків собі в незавершеному просторі Hinaus

Коли: 27 грудня — 12:00–22:00, 28 грудня — 12:00–16:00

Де: Hinaus (вул. Спаська, 9-А)

На Подолі пройде поп-ап «Незавершене» — різдвяний ярмарок у просторі, який ще будують і не роблять вигляд, що «так і задумано».

Учасники заходу — художники, дизайнери й мейкери: від Жанни Кадирової та Нікіти Кадана до представників керамічних і флористичних студій. Тут продаватимуть мистецькі предмети, прикраси, декор, вінтаж, флористику, книги й вініл — речі «собі від себе», без необхідності пояснювати, навіщо.

Окрім маркету, в програмі 27 грудня — чаювання від sihu.cha, апсайклінг-воркшоп із друку на одязі від DIS/ORDER (з малюнками Поліни Райко та Федора Тетянича), а також аудіоподорож WiELOROMAN b2b Pũoro. Працюватиме бар.