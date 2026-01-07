Куди піти в Києві 10–11 січня: «Маланковий рейв», світловий перформанс на ВДНГ і джаз у книгарні

Цими вихідними в Києві можна маланкувати під електронний біт, опинитися всередині світлово-музичного перформансу на ВДНГ і слухати джаз там, де зазвичай читають. Зібрали найцікавіші події 10-11 січня.

Послухати, як маланкують під електронний біт

Коли: 10 січня з 15:00

Де: Печерськ Палац (вул. Князів Острозьких, 3)

Музичні спільноти «Смик» і «Коза-Маланка» влаштовують cтрунно-смичковий рейв, де автентичну інструментальну музику поєднують з експериментальною електронікою. Формула проста: колядки, щедрівки й маланкування під біт.

У лайнапі — гурти «Вільце», «Божичі», «ДваТри», «Капела Наконечного» ft Plastelina, «Гурт із села Стратин», Clemens Poole ft капеля «Збитень», asc3ea, а також маланкова хода «Кози-Маланки».

Побачити, як художники говорять про сексуальність без евфемізмів

Коли: до 14 січня, ср–нд, 17:00–22:00

Де: Eye Sea Gallery (вул. Олеся Гончара, 40)

Наталія Карпінська. Red flag

В Eye Sea Gallery триває виставковий проєкт «Жага». У його межах п’ятеро художників — Андрій Блудов, Микита Власов, Наталія Карпінська, Ніна Мурашкіна та Аліна Скулевич — розповідають через картини історії, засновані на власному еротичному досвіді.

Проєкт пропонує говорити про жагу не як про табуйовану тему, а як «про форму тяжіння до життя — енергію, що спонукає діяти, творити й шукати».

Андрій Блудов. «Згадуючи кіно»

Виставку курує Аліна Скулевич.

Почути, як звучать давні колядки в сучасних аранжуваннях ZGARDA

Коли: 11 січня з 18:00

Де: КультМотив (вул. Спаська, 36/31)

11 січня фолкбенд ZGARDA презентує різдвяний альбом Koliada. Він включає 12 автентичних колядок із різних регіонів України — від Житомирщини до Чернівецької області, переосмислених через камерні аранжування зі збереженням діалектів.

Побачити задокументовані воєнні злочини рашистів

Коли: до 9 лютого

Де: Національний музей історії України в Другій світовій війні (вул. Лаврська, 27)

Виставковий проєкт «Крізь морок. Світло памʼяті» створила львівська студія Skeiron у співпраці з платформою пам’яті «Меморіал», Головним управлінням Національної поліції Харківської області й фондом Говарда Баффета.

В експозиції — цифрові дані, зібрані під час документування наслідків війни: 3D-моделі зруйнованих об’єктів, місць незаконного утримання і масових поховань цивільних на Ізюмщині. Ці матеріали використовують не лише в музейному форматі, а й у процесах встановлення фактів про воєнні злочини.

Відвідати джазовий концерт у «Книгарні Є»

Коли: 10 січня, 18:00

Де: «Книгарня Є» (вул. Левка Лук’яненка, 29)

10 січня джаз звучатиме там, де зазвичай гортають книжки, — у «Книгарні Є» виступить вокальний дует Jazzy Sisters із повноцінним бендом.

Камерний формат події не залишає шансів «послухати краєм вуха» — доведеться або слухати, або чесно піти.

Подивитися, як вініл «працює» поза музикою

Коли: до 4 лютого (під час роботи закладу)

Де: Squat 17b (вул. Терещенківська, 17-Б)

«На одній хвилі» — спільна виставка співзасновників та резидентів відкритої творчої майстерні Atelier36 Іванни Стратійчук та Юрія Віслоуха. У центрі експозиції — Stop the Pause, серія друкованої графіки, створена з вінілових платівок. Її доповнюють роботи із серії Semiconductor Dreams. Разом вони формують «візуальну систему, де ключову роль відіграють повтор, ритм і пауза».

Опинитися всередині аудіовізуального перформансу «ІНТЕРСТЕЛЛАР» на ВДНГ

Коли: 10 січня з 16:00

Де: павільйон «КИТ» (ВДНГ, просп. Академіка Глушкова, 1-А)

Спроба зробити електронний івент не у вигляді «сцена — натовп», а як цілісний простір, де музика, світло і глядачі працюють як одне ціле. Перший акт присвячений Місяцю і відбудеться в день першого повного місяця року. Хедлайнер — SCHILLER, який везе до Києва сет із фрагментами нового альбому Euphoria. У лайнапі також — Anna Lee та VOTUMA з окремим аудіовізуальним виступом, створеним спеціально до події.

Окрема умова — білий дрескод. Тут він працює не як «інстаграм-вимога», а як частина світлової інсталяції: глядачі стають частиною сцени, навіть якщо не планували.

Побачити, як ВДНГ переосмислює власну назву

Коли: до 25 січня, птн–нд, 12:00–20:00 (за попереднім записом)

Де: Павільйон культури ВДНГ (просп. Академіка Глушкова, 1, павільйон № 13)

Проєкт «Виставка досягнень: робітники, що вийшли з фабрики» досліджує фігуру робітника та пов’язаний із нею словник — «товар», «споживач», «продукт», «виробництво» — і те, як ці поняття трансформуються в культурі.

Виставку курують Марія Нощенко та Максим Ходак. В експозиції — роботи Аллана Секули, Харуна Фарокі, Жана-Люка Ґодара, а також Яреми Малащука й Романа Хімея.

Проєкт є першим у серії висловлювань, запланованих на 2026 рік, і відсилає до повної назви комплексу ВДНГ (Виставка досягнень народного господарства) — як простору, де поняття «досягнення» колись демонстрували буквально.

Піти на першу вечірку року із циклу «СИМУЛЯЦІЯ» у Collider

Коли: 10 січня з 14:00

Де: Collider (вул. Кирилівська, 60)

Перша у 2026 році «СИМУЛЯЦІЯ» пройде у форматі денного рейву із чорно-білим дрескодом та повною забороною на фото й відео. Організатори пропонують максимально зосередитися на музиці.

Грають RELYVE, RECID, NASTYA MURAVYOVA, ANA B, POWERTECH, ETEILLA, TREY, DJ SVEJ, LUCID K та ONDAN. Подію презентує Mexanika. Частина прибутку піде на підтримку ЗСУ та «Госпітальєрів».

Послухати бандуру й електрогітару в одному сеті

Коли: 10 січня, 18:30

Де: Entropy (вул. Ярославів Вал, 16)

Перший концерт року в спільнопросторі Entropy почнеться з гітари — а продовжиться бандурою. У сольному проєкті Vasylysa інструменти міняються ролями, ламаючи звичні очікування. Саме тому сет артистки варто послухати наживо.