Куди піти в Києві 14 лютого: концерт «Проклятий Х*й», квір-вечірка, парне донорство і фестиваль фентезі

У День усіх закоханих можна потанцювати під квір-техно з Бразилії, послухати метал у «Теплому Ламповому», піти на фестиваль, де зустрічаються відьмаки й гобіти, здати кров удвох або зробити тату за донат на допомогу тваринам. Зібрали афішу для тих, хто хоче небанально провести 14 лютого.

Потанцювати під FLINTA-лайнaп із гостею з Berghain

Коли: 14 лютого

Де: «Кудрявка» (вул. Кудрявська, 10-Г)

У День усіх закоханих Veselka робить ставку на FLINTA-лайнaп — сформований з артисток та небінарних виконавиць і виконавців (FLINTA — абревіатура для women, lesbians, intersex, non-binary, trans, agender).

Хедлайнерка вечора — бразилійка Amanda Mussi, одна з помітних фігур квір-андеґраунду Латинської Америки. Вона є резиденткою Mamba Negra та Dando — незалежних бразильських електронних платформ, регулярно виступає в берлінському Berghain і нью-йоркському Basement та брала участь у фестивалях DCTL, Photon і Boiler Room.

Також у лайнапі: OHMUSSI, A.Cheka x Armahan Z.rod, Kichi Kazuko, Kryzhaaa, Sasha Trey.

Організатори наголошують: Veselka працює як safer space — без сексизму, расизму, гомофобії чи трансфобії. Дрескод заходу — блиск, шкіра, сітка, латекс, перформативний макіяж.

Заспівати «Ліза» разом із Brykulets

Коли: 14 лютого, 19:00

Де: ORIGIN STAGE (вул. Шота Руставелі, 16)

14 лютого Brykulets грає в ORIGIN STAGE — і це той випадок, коли концерт замінює і побачення, й терапію. У програмі — головні хіти співака «Ліза», «Перестань», «Загуляв», «Батя», «Піони», «Забирай свої речі», «Лебідонько», а також нові треки, які вперше прозвучать наживо.

Відсвяткувати 14 лютого по-панківськи

Коли: 14 лютого, 18:00–21:00

Де: Мала Опера (вул. Дегтярівська, 5)

Якщо 14 лютого для вас — не про валентинки, а про «трушний» панк і «королів подільського андера», то варіант очевидний. «Проклятий Х*й» дає великий сольний концерт у Малій Опері.

Фронтмен Слава Кедр пояснює: це їхній перший великий сольник, тож хочуть перевірити, «чи реально є стільки ж навіжених, як і ми». Обіцяють прем’єру нового матеріалу, спеціальний мерч і кілька сюрпризів. Можливо, серед гостей з’явиться Дантес — але гарантій не дають.

Зробити татуювання із сенсом — і допомогти тваринам

Коли: 14 лютого, протягом дня

Де: шоуруми GUNIA Project (вул. Золотоворітська, 2-А; вул. Антоновича, 4/6)

У День святого Валентина шоурум GUNIA Project перетвориться на тимчасову тату-студію. Протягом дня майстри робитимуть татуювання за ескізами, створеними дизайнерами бренду спеціально до цієї події.

Сеанс можливий за умови благодійного донату від 3000 гривень і попередньої реєстрації — кількість місць обмежена. Усі зібрані кошти спрямують на підтримку центру адаптації тварин «СТЕП».

Піти на вечірку знайомств у Mezzanine

Коли: 14 лютого, 18:00–22:00

Де: Mezzanine (вул. Нижньоюрківська, 31)

14 лютого в Mezzanine влаштовують вечірку для закоханих, самотніх і тих, хто ще не визначився. Формат простий: на вході можна обрати браслет для знайомств — кожен позначає ваш намір на вечір і те, кого або що ви шукаєте. Зручно, чесно й без зайвих ребусів.

У програмі — хіти від 80-х до сьогодення від Dj Dani та Dj Andrew, зона для створення валентинок, бірпонг і послуги таролога і фотографа.

Дрескод — романтичний із натяком на драму: сукні, сорочки, костюми, корсети, мереживо, намисто й серця. Кольори — червоний, рожевий, білий або чорний.

Послухати метал і постпанк замість романтичних попбалад

Коли: 14 лютого, 16:00

Де: клуб «Теплий Ламповий» (вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6)

LOVE & HATE — це альтернатива рожевим кулькам і цукровій ваті. 14 лютого в «Теплому Ламповому» зберуться шість артистів, щоб відсвяткувати День закоханих під постпанк, готику, метал і індастріал — з аукціонами та збором коштів для ЗСУ.

У лайнапі — SPOKUSY (постпанк / нова хвиля), THY DESPAIR (темний симфонічний метал), ТІНІ МРІЙ (симфонічний рок), RAMONA (панк- і метал-кавери), BURIED PARADISE (готичний дум) та dj KLEIN із сетом із мелодійного синті-індастріалу, нової хвилі та техно.

Формально це «свято темного мистецтва». По суті — вечір для тих, кому 14 лютого ближче чорний, ніж рожевий.

Вирватися з реальності на два дні

Коли: 14–15 лютого

Де: Stereo Plaza (просп. Лобановського, 119)

14–15 лютого у Stereo Plaza пройде фентезійний фестиваль «Аль Мор»-2026: два дні косплею, квестів і повного занурення в магічні всесвіти.

У програмі — фотозони за мотивами «Відьмака», «Гаррі Поттера», «Гобіта» та інших фантазійних світів, конкурс косплею з призами, командний сюжетний квест на два дні, майстер-класи і школи ремесел, інтерактивні ігрові зони, лекції та великий фентезійний ярмарок.

Якщо 14 лютого вам ближчі мечі й мантії, ніж троянди й кульки — здається, маршрут очевидний.

Подивитися, як про стосунки розповідають мовою тіла

Коли: 14 лютого, 19:00

Де: Entropy space (вул. Ярославів Вал, 16)

У просторі Entropy space покажуть Motus Animi — новий перформативний проєкт Knoblach atelier і Театру руху Innere Bühne. Це історія пари, розказана через пластику та акторську гру.

Кирило Мороз і Софія Рой проходять шлях від «млосної молодості» до «мудрої старості», а сценографічні полотна Юсуфа Абібулаєва та Олександри Сходзінської створюють для цієї історії окремий простір. Жанр, в якому поєднані перформанс, музика й художні об’єкти.

Під час події працюватиме винний бар, також будуть частування і тематичні сувеніри.

Здати кров удвох

Коли: 14 лютого, 10:00–14:00

Де: мобільний донорський хаб «Теплокровні» (вул. Межигірська, 63)

Агенти крові разом із кондитерською Namelaka організовують парну донацію в мобільному хабі «Теплокровні». Пари здаватимуть кров поруч — на сусідніх кріслах під наглядом медичної бригади Охматдиту.

Також у хабі діятиме інтерактивна виставка про цінність крові. Вона буде відкрита для всіх охочих, а не лише для донорів.

Після донації для кожного й кожної передбачений десерт від Namelaka і квитки до «Планети кіно». Обіцяють також тематичні активності та сюрпризи від організаторів.

Провести 14 лютого із собою

Коли: 14 лютого, 17:00

Де: Closer (вул. Нижньоюрківська, 21)

Vertuha відкриває рік вечіркою Light of Love. Організатори описують концепцію вечірки як стан «не просити любов, а бути нею».

Дрескод Nude × Shine: нюд, білизняний стиль, шовк, блиск, метал, кристали, дзеркальні елементи. Формула проста: wear what makes you glow.

Частину коштів (після покриття витрат) і додатковий внесок передадуть на потреби 13-ї бригади НГУ «Хартія».