Куди піти в Києві на Масницю: Колодій у Пирогові, рейв у Closer і вогняне шоу на ВДНГ

Козацькі обряди з «волочінням колодки», рейв поміж Юрковицею і Щекавицею, спалення опудала на ВДНГ, благодійні вареники в «КультМотиві» та лекція про одвічне протистояння — «Вареники чи млинці?». Розповідаємо, де й як відсвяткувати Масницю в Києві.

Зустріти весну на даху

Коли: 21–22 лютого, 12:00–16:00

Де: бар «1818» (вул. Костянтинівська, 11)

Зазвичай дах бару «1818» відкривають із настанням тепла, але цього разу весну вирішили покликати раніше. Тож 21 і 22 лютого тут будуть просто неба палити багаття, їсти млинці та співати веснянок.

Подія має ще одну мету — підтримати проєкти «Офіс-чай» Bubble Tea та 50.45 coffee, які опинилися на межі закриття через знесення їхніх МАФів. Тож це зустріч не лише заради тепла і традицій, а й заради єдності.

За музику відповідатимуть гурт «Вільце» та DJ Wieloroman — обіцяють саунд, що гріє не гірше за багаття.

Піти на лекцію про Масницю і розібратися, що ми насправді святкуємо

Коли: 22 лютого, 16:00

Де: book.ua space (просп. Академіка Глушкова, 1, ВДНГ, 6 павільйон)

Лекція «Масляна: кулінарні трансформації свята» — про те, що означала Масляна в українській традиції, як змінювалися її звичаї і чому суперечка «Вареники чи млинці?» досі актуальна.

Говоритимуть про традиційні страви масничного періоду, харчові табу та правила перед Великим постом, а також про те, як трансформувалися обряди й гастрономічні звички в різні історичні епохи.

Олена Брайченко

Лекторка — Олена Брайченко, дослідниця гастрономічної культури України, кандидатка історичних наук і засновниця медіа «Їжакультура».

Піти на народні гуляння та dj-сет на Бессарабці

Коли: 21 лютого, 18:00–20:00; 22 лютого, 16:00–18:30

Де: Бессарабка. Ринок Їжі (Бессарабська площа, 2)

Бессарабка у ці вихідні святкує Масницю в різних настроях: від dj-сету до народних гулянь.

21 лютого — сет із живим саксофоном від Dj Tonik & Iva Sax. 22 лютого — виступ народного гурту «Веселина» із розважанням від Солохи, баяном, сопілками та традиційними гуляннями. Упродовж святкувань усіх пригощатимуть млинцями, наливками і глінтвейном.

Відсвяткувати Масницю на ВДНГ із концертами, обрядами та вогняним шоу

Коли: 21–22 лютого

Де: ВДНГ (просп. Академіка Глушкова, 1)

На ВДНГ готують масштабну програму Масниці — із фольклорними гуртами, етноелектронікою, барабанним шоу, танцювальними майстер-класами й обрядовими дійствами. Видовище побудовано так, щоби поступово занурити гостей в атмосферу: від денних перформансів для всієї родини до вечірніх концертів і фінального обряду спалення опудала.

Протягом двох днів своє мистецтво демонструватиме вуличний театр із ходулистами в традиційному українському вбранні та щогодини відбуватиметься фольклорна вистава «Масниця».

21 лютого сцена ВДНГ працюватиме в режимі великого етноконцерту — з музикою від традиційного багатоголосся і веснянок до етнороку, LED-барабанного шоу та електронних ритмів. У програмі — гурти Thesaurum, «Шум’я», DrymbaDaDzyga, RhythmMen, SoloMia та «ГуляйГород».

22 лютого програму вибудують навколо обрядів і танців. На сцені — MELOS, Folktone, «ДваТри», ZGARDA, The Doox, а також обряд Колодія з «волочінням колодки». Завершиться день спаленням опудала, вогняним шоу та фінальним виступом SoloMia.

Провести зиму танцями у Closer

Коли: 21 лютого, 16:00–22:30; 22 лютого, 14:00–22:30

Де: Closer (вул. Нижньоюрківська, 31-А)

У Closer Масницю проведуть у двох форматах. У суботу — електронний лайнап за участі Gwenan (UK), Walrus (BE) та резидентів простору, серед яких Alex Savage, Bèllis, Borys, Gapon & Yatsenko, Igor Glushko, Roman K, Sasha Tsapenko, Shults.Sashaa та NOTA CLÜB із Seba Korecky.

У неділю фокус зміститься до народного гуляння: у дворі — вогонь і опудало, виступ гуртів Hudaki Village Band та «ЩукаРиба» під супровід одесита Chocollab. Одягайтеся тепліше: все відбуватиметься просто неба.

Побачити обряд Колодія та «чіпляння колодки»

Коли: 21–22 лютого

Де: Національний музей народної архітектури та побуту України (вул. Академіка Тронька, 1)

Тут Масницю святкуватимуть із повним зануренням у традицію — з обрядами, піснями та спільними гуляннями. Зокрема відтворюватимуть давній обряд «народження» Колодія, коли прикрашену стрічками дерев’яну колодку урочисто «хрестили», «водили в гості», а наприкінці тижня символічно «ховали». Також обіцяють обряд «чіпляння колодки»: колодку прив’язуватимуть до неодружених як нагадування, що час думати про сім’ю. Відв’язати її можна буде, лише «відкупившись».

Також тут відбудеться інтерактивна лекція «Мине Масниця — доведеться поститися» — про молочні страви, походження вареників, «жіночий тиждень» і те, як усе-таки правильно казати: «Масниця», «Сиропуст» чи «Масляна».

Зібратися на Здибанку 2.0 в «КультМотиві» — з ватрою і благодійними варениками

Коли: 21–22 лютого, 13:00

Де: «КультМотив» (вул. Спаська, 36/31)

У «КультМотиві» влаштовують «Здибанку 2.0» — масничні вихідні під шум генератора, на який зібрали самі відвідувачі. Цього разу подія має благодійну мету: збирають кошти на проєкт Тати Кеплер «Птахи».

У програмі — ватра, гриль, маршмелоу за донат і благодійні вареники. Імена артистів-учасників обіцяють оголосити найближчим часом. Формат простий: зустрітися, зігрітися і підтримати важливу справу.

Дізнатися, як святкували Масницю в різних регіонах

Коли: 22 лютого, 14:00

Де: Будинок-музей Марії Заньковецької (вул. Велика Васильківська, 121)

У будинку-музеї Марії Заньковецької говоритимуть про свято, яке ми часто зводимо до млинців. Чому воно має кілька назв і що за ними стоїть? Як його відзначали в різних регіонах України, що означала «Колодка» і які звичаї її супроводжували?

Йтиметься про частування, пісні та звичаї масничного тижня — і про те, як вони трансформувалися з часом.

Після розмови — майстер-клас «Квітка», де можна буде створити власний символ сонця і весни, та виступ гурту «Зілля».

Відсвяткувати козацьку Масницю в «Мамаєвій слободі»

Коли: 21–22 лютого

Де: «Мамаєва слобода» (вул. Михайла Донця, 2)

Святкування відбуватиметься на подвір’ї шинку «Коса над Чаркою» та в козацькому селищі XVII–XVIII століття біля витоків Либеді. Організатори нагадуватимуть про традиційні для України символи свята — про вареник і колодку, а не про млинці й опудало.

Тож у програмі — мініекскурсія, обрядові дійства зі сповиванням, «чіплянням» і «волочінням» Колодки, майстер-клас із народного танцю, частування вишнівкою, виступ фольклорного колективу та ярмарок майстрів.

Серед майстер-класів — ткацтво, писанкарство, виготовлення оберегів, традиційних іграшок, етноприкрас і солом’яних зірок, а також розпис пряників.

Дрес-код — вишиванка або одяг з етномотивами. У програмі також благодійний аукціон на підтримку ЗСУ.