Куди піти в Києві на Масницю: Колодій у Пирогові, рейв у Closer і вогняне шоу на ВДНГ

Козацькі обряди з «волочінням колодки», рейв поміж Юрковицею і Щекавицею, спалення опудала на ВДНГ, благодійні вареники в «КультМотиві» та лекція про одвічне протистояння — «Вареники чи млинці?». Розповідаємо, де й як відсвяткувати Масницю в Києві.
Коли: 21–22 лютого, 12:00–16:00
Де: бар «1818» (вул. Костянтинівська, 11)
Зазвичай дах бару «1818» відкривають із настанням тепла, але цього разу весну вирішили покликати раніше. Тож 21 і 22 лютого тут будуть просто неба палити багаття, їсти млинці та співати веснянок.
Подія має ще одну мету — підтримати проєкти «Офіс-чай» Bubble Tea та 50.45 coffee, які опинилися на межі закриття через знесення їхніх МАФів. Тож це зустріч не лише заради тепла і традицій, а й заради єдності.
За музику відповідатимуть гурт «Вільце» та DJ Wieloroman — обіцяють саунд, що гріє не гірше за багаття.
Коли: 22 лютого, 16:00
Де: book.ua space (просп. Академіка Глушкова, 1, ВДНГ, 6 павільйон)
Лекція «Масляна: кулінарні трансформації свята» — про те, що означала Масляна в українській традиції, як змінювалися її звичаї і чому суперечка «Вареники чи млинці?» досі актуальна.
Говоритимуть про традиційні страви масничного періоду, харчові табу та правила перед Великим постом, а також про те, як трансформувалися обряди й гастрономічні звички в різні історичні епохи.
Лекторка — Олена Брайченко, дослідниця гастрономічної культури України, кандидатка історичних наук і засновниця медіа «Їжакультура».
Коли: 21 лютого, 18:00–20:00; 22 лютого, 16:00–18:30
Де: Бессарабка. Ринок Їжі (Бессарабська площа, 2)
Бессарабка у ці вихідні святкує Масницю в різних настроях: від dj-сету до народних гулянь.
21 лютого — сет із живим саксофоном від Dj Tonik & Iva Sax. 22 лютого — виступ народного гурту «Веселина» із розважанням від Солохи, баяном, сопілками та традиційними гуляннями. Упродовж святкувань усіх пригощатимуть млинцями, наливками і глінтвейном.
Коли: 21–22 лютого
Де: ВДНГ (просп. Академіка Глушкова, 1)
На ВДНГ готують масштабну програму Масниці — із фольклорними гуртами, етноелектронікою, барабанним шоу, танцювальними майстер-класами й обрядовими дійствами. Видовище побудовано так, щоби поступово занурити гостей в атмосферу: від денних перформансів для всієї родини до вечірніх концертів і фінального обряду спалення опудала.
Протягом двох днів своє мистецтво демонструватиме вуличний театр із ходулистами в традиційному українському вбранні та щогодини відбуватиметься фольклорна вистава «Масниця».
21 лютого сцена ВДНГ працюватиме в режимі великого етноконцерту — з музикою від традиційного багатоголосся і веснянок до етнороку, LED-барабанного шоу та електронних ритмів. У програмі — гурти Thesaurum, «Шум’я», DrymbaDaDzyga, RhythmMen, SoloMia та «ГуляйГород».
22 лютого програму вибудують навколо обрядів і танців. На сцені — MELOS, Folktone, «ДваТри», ZGARDA, The Doox, а також обряд Колодія з «волочінням колодки». Завершиться день спаленням опудала, вогняним шоу та фінальним виступом SoloMia.
Коли: 21 лютого, 16:00–22:30; 22 лютого, 14:00–22:30
Де: Closer (вул. Нижньоюрківська, 31-А)
У Closer Масницю проведуть у двох форматах. У суботу — електронний лайнап за участі Gwenan (UK), Walrus (BE) та резидентів простору, серед яких Alex Savage, Bèllis, Borys, Gapon & Yatsenko, Igor Glushko, Roman K, Sasha Tsapenko, Shults.Sashaa та NOTA CLÜB із Seba Korecky.
У неділю фокус зміститься до народного гуляння: у дворі — вогонь і опудало, виступ гуртів Hudaki Village Band та «ЩукаРиба» під супровід одесита Chocollab. Одягайтеся тепліше: все відбуватиметься просто неба.
Коли: 21–22 лютого
Де: Національний музей народної архітектури та побуту України (вул. Академіка Тронька, 1)
Тут Масницю святкуватимуть із повним зануренням у традицію — з обрядами, піснями та спільними гуляннями. Зокрема відтворюватимуть давній обряд «народження» Колодія, коли прикрашену стрічками дерев’яну колодку урочисто «хрестили», «водили в гості», а наприкінці тижня символічно «ховали». Також обіцяють обряд «чіпляння колодки»: колодку прив’язуватимуть до неодружених як нагадування, що час думати про сім’ю. Відв’язати її можна буде, лише «відкупившись».
Також тут відбудеться інтерактивна лекція «Мине Масниця — доведеться поститися» — про молочні страви, походження вареників, «жіночий тиждень» і те, як усе-таки правильно казати: «Масниця», «Сиропуст» чи «Масляна».
Коли: 21–22 лютого, 13:00
Де: «КультМотив» (вул. Спаська, 36/31)
У «КультМотиві» влаштовують «Здибанку 2.0» — масничні вихідні під шум генератора, на який зібрали самі відвідувачі. Цього разу подія має благодійну мету: збирають кошти на проєкт Тати Кеплер «Птахи».
У програмі — ватра, гриль, маршмелоу за донат і благодійні вареники. Імена артистів-учасників обіцяють оголосити найближчим часом. Формат простий: зустрітися, зігрітися і підтримати важливу справу.
Коли: 22 лютого, 14:00
Де: Будинок-музей Марії Заньковецької (вул. Велика Васильківська, 121)
У будинку-музеї Марії Заньковецької говоритимуть про свято, яке ми часто зводимо до млинців. Чому воно має кілька назв і що за ними стоїть? Як його відзначали в різних регіонах України, що означала «Колодка» і які звичаї її супроводжували?
Йтиметься про частування, пісні та звичаї масничного тижня — і про те, як вони трансформувалися з часом.
Після розмови — майстер-клас «Квітка», де можна буде створити власний символ сонця і весни, та виступ гурту «Зілля».
Коли: 21–22 лютого
Де: «Мамаєва слобода» (вул. Михайла Донця, 2)
Святкування відбуватиметься на подвір’ї шинку «Коса над Чаркою» та в козацькому селищі XVII–XVIII століття біля витоків Либеді. Організатори нагадуватимуть про традиційні для України символи свята — про вареник і колодку, а не про млинці й опудало.
Тож у програмі — мініекскурсія, обрядові дійства зі сповиванням, «чіплянням» і «волочінням» Колодки, майстер-клас із народного танцю, частування вишнівкою, виступ фольклорного колективу та ярмарок майстрів.
Серед майстер-класів — ткацтво, писанкарство, виготовлення оберегів, традиційних іграшок, етноприкрас і солом’яних зірок, а також розпис пряників.
Дрес-код — вишиванка або одяг з етномотивами. У програмі також благодійний аукціон на підтримку ЗСУ.