Куди піти в Києві 28 лютого — 1 березня: реюніон «Тартака», лекція про китайських котів і німе кіно в «Жовтні»

Положинський і Муха повертають нульові, First to Die влаштовують хардкор-рознос у Mezzanine, у КИТі показують благодійну виставу «Орландо», а в музеї Ханенків читають лекцію про котів у китайській культурі. Зібрали найцікавіші події 28 лютого — 1 березня в Києві.

Упіймати архівну вишиванку Etnodim зі знижкою

Коли: 28 лютого — 1 березня

Де: вул. Верхній Вал, 58

Цими вихідними український бренд Etnodim проводить Sample & Archive Sale у Києві. Продаватимуть архівні моделі, зняті з виробництва, та семпли улюблених позицій бренду зі знижкою до 50 %.

Побачити врятовану культурну спадщину Запоріжжя в музеї Гончара

Коли: 24 лютого — 29 березня (ср–нд, 10:00–18:00)

Де: музей Івана Гончара (вул. Лаврська, 19)

У музеї Івана Гончара відкрили виставку «Врятовані спогади: культурна спадщина Запоріжжя». Вона розповідає про традиції і повсякденне життя регіону, частина якого нині перебуває під окупацією.

2025 року команда проєкту вирушила в експедицію до прифронтових сіл, щоб зафіксувати те, що ще можна зберегти. Результати цієї роботи представлені в експозиції: світлини з родинних архівів, вишитий одяг, скрині та інші предмети побуту, а також записи пісенної спадщини зі степовим розспівом. Детальніше про заплановані під час виставки події обіцяють розповісти згодом.

Подивитися благодійну виставу «Орландо» в КИТі

Коли: 28 лютого та 1 березня, 18:30

Де: перформанс-павільйон КИТ (ВДНГ, просп. Академіка Глушкова, 1)

У перформанс-павільйоні КИТ покажуть «Орландо» — незалежну благодійну виставу, заради якої об’єдналися актори з восьми київських театрів. Частину прибутку спрямують на підтримку українських захисників, іншу — на здійснення дитячих мрій разом із фондом «Мистецький Український Рух».

«Орландо» — це сценічна адаптація однойменного роману Вірджинії Вульф режисерки Тетяни Костинюк, сценографки Анни Шкрогал та драматургині Людмили Тимошенко.

У центрі історії — людина, «яка проживає кілька століть, змінює стать і соціальні ролі та щоразу по-новому визначає, ким вона є». За словами шоуранерки Марини Кошкіної, нині цей сюжет особливо резонує з українською реальністю.

Почути культовий альбом «Тартак» наживо і згадати, як звучали нульові

Коли: 28 лютого, 19:00

Де: Origin Stage (вул. Шота Руставелі, 16-А)

Олександр Положинський і гітарист Муха Мухич (Андрій Самойло) знову разом на сцені — з піснями гурту «Тартак» початку 2000-х.

28 лютого вони повністю зіграють альбом «Музичний лист щастя» 2004 року У сетлісті — «Стільникове кохання», «Я не хочу», «Наше літо», «Хулігани» та інші хіти українських нульових.

Піти на «Трансгресію» — експериментальний лайв із лірою та ігровою консоллю

Коли: 1 березня, 17:00–21:30

Де: Otel’ (вул. Нижньоюрківська, 31)

В Otel’ запускають «Трансгресію» — серію електронно-інструментальних вечірок, де замість звичного діджей-сету — живі лайви з інструментами. І не завжди очевидними.

У лайнапі — Katarina Gryvul, Ujif_notfound, Andrii Kunin та orfin. Gryvul гратиме на електроакустичній лірі та скрипці, Ujif_notfound — на електрогітарі, Kunin використовує модифіковану ігрову консоль, а orfin — флейту пімак.

Подія благодійна: весь прибуток передадуть на підтримку Першого окремого центру безпілотних систем.

Подивитися фільм «Гегемон» із live-саундтреком — до 95-річчя «Жовтня»

Коли: 28 лютого, 19:00

Де: кінотеатр «Жовтень» (вул. Костянтинівська, 26)

«Жовтень» святкує 95-річчя — і з цієї нагоди тут запускають річну програму показів знакових стрічок разом із «Довженко-Центром». Відкривають цикл фільмом «Гегемон» режисера Миколи Шпиковського — саме його показували на прем’єрному сеансі кінотеатру в 1931 році. На честь цієї стрічки найбільша зала й отримала назву «Гегемон».

Це німий кінонарис про робітників, які «завдяки солідарності та бажанню чесно працювати долають кризову ситуацію і не допускають зупинки заводу».

Спеціально для показу створили live-саундтрек: його виконає Дмитро Радзецький на восьмиструнній власноруч розробленій MIDI Радз-гітарі — інструменті, в якому поєднані гітара, бас і синтезатор. Фактично це «one man band» із багатошаровим звучанням.

Викричатися разом із «Теорією розбитих вікон» на першому сольнику

Коли: 28 лютого, 18:00–22:00

Де: Atlas (вул. Січових Стрільців, 37–41)

28 лютого гурт «Теорія розбитих вікон» зіграє перший сольний концерт у Києві. Це нагода почути наживо їхній дебютний повноформатник «У тіні параної», який за перший місяць після релізу зібрав 500 000 прослуховувань.

Фронтмен Олександр Заїка називає альбом «спробою трьох давніх друзів чесно проговорити власні психологічні труднощі». Тож суть вечірки проста й зрозуміла: викричатися і випустити все, що накопичилося на душі за цю зиму.

Зрозуміти, чому «Кассандра» Лесі Українки знову на часі

Коли: 1 березня, 16:00

Де: театр ім. Лесі Українки (вул. Богдана Хмельницького, 5)

У межах «КАССАНДРА.PROJECT» у театрі Лесі Українки літературний критик Євген Стасіневич прочитає лекцію «Кассандра: жінка на зламі». Говоритимуть про драму Лесі Українки не як про канон, а як про текст, який сьогодні читається по-новому.

Йтиметься про ремейки класики, білі плями в біографії письменниці та процеси в українському суспільстві початку ХХ століття. Також спробують пояснити, чому «Кассандра» нині — одна з найчастіше інтерпретованих драм Лесі Українки.

Відсвяткувати 8 років артклубу KORA і потрапити на перший KORA JAM

Коли: 1 березня, 18:00

Де: Національний центр Олександра Довженка (вул. Васильківська, 1, 6-й поверх)

Артклубу KORA — 8 років. Простір, заснований композиторами Максимом Коломійцем і Дмитром Радзецьким, із 2018-го працює як лабораторія сучасної музики: тут звучали бароко й авангард, електроакустика й імпровізація, проводилися камерні програми, лекції та воркшопи.

Після невеликої перерви KORA повертається. День народження відсвяткують як відкриту зустріч із частуванням і першим KORA JAM — до участі запрошують усіх охочих музикантів.

Вхід на захід — за довільний донат. Кошти збиратимуть на соціальний супровід поранених бійців ЗСУ.

Дізнатися, що коти можуть розповісти про історію Китаю

Коли: 28 лютого, 16:00

Де: музей Ханенків (вул.Терещенківська 15–17)

У межах циклу «Рік Коня в Музеї» в музеї Ханенків проведуть лекцію з промовистою назвою — «Заборонений прийом — котики». Формально — про тварин. Насправді — про історію Китаю.

Протягом лекції запропонують поглянути на людську цивілізацію через її взаємодію з котами: від поезії та живопису до народної гравюри. Яку роль їм відводили — охоронців, помічників чи навіть убивць? Коли китайська культура стала найбільш «котоцентричною»? І що саме ці образи говорять про суспільство різних епох — не гірше за хроніки правителів.

Піти на First to Die — і перевірити, що таке київський хардкор

Коли: 28 лютого

Де: Mezzanine (вул. Нижньоюрківська, 31)

First to Die називають себе «найзлішим гуртом України». 28 лютого вони повертаються на київську сцену й обіцяють жорсткий хардкор і грайндкор, щільний звук та мошпіт, у якому довго не простоїш.

Частину зібраних коштів передадуть АЗОВ.ONE — фандрейзинговому напряму 12-ої БрСпП «Азов» НГУ.