Суп із гнізда: складний тест на знання азійської кухні

Шіокара, балут, куротамаго — може, вам знайомі ці страви азійської кухні? От і перевіримо разом із «Мівіною», яка надихалася японським вуличним стритфудом, створюючи новий смак Street Food Yakisoba .

Локшина якісоба, як і інші сучасні страви японської кухні, з’явилася наприкінці XIX століття в період реставрації Мейдзі — так називали період модернізації Японії. Саме в цей час під впливом португальців, іспанців, англійців та представників інших країн в Японії зароджується йошоку — місцева адаптація європейської кухні. Street Food Yakisoba Мівіна — нова лінійка смаків теріякі, курки карі та качки — надихалася саме осучасненою японською кухнею.

Поїхали