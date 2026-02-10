Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях
Суп із гнізда: складний тест на знання азійської кухні

Марія Сердюк 10 лютого 2026
Шіокара, балут, куротамаго — може, вам знайомі ці страви азійської кухні? От і перевіримо разом із «Мівіною», яка надихалася японським вуличним стритфудом, створюючи новий смак Street Food Yakisoba

 

Локшина якісоба, як і інші сучасні страви японської кухні, з’явилася наприкінці XIX століття в період реставрації Мейдзі — так називали період модернізації Японії. Саме в цей час під впливом португальців, іспанців, англійців та представників інших країн в Японії зароджується йошоку — місцева адаптація європейської кухні. Street Food Yakisoba Мівіна — нова лінійка смаків теріякі, курки карі та качки — надихалася саме осучасненою японською кухнею.

Якщо ви готові приміряти на себе роль ナイフマスター, або ж майстра ножа, як називають в Японії знавців кулінарії найвищого рангу, то саме час приготувати якісобу.

