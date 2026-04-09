Сирна паска — найпростіший рецепт великоднього столу

Сирну паску традиційно готують у п’ятницю або в суботу перед Великоднем. Вона не менш канонічна, ніж звичайна, але при цьому її не треба випікати і загалом доволі легко робити. Головне — знати правильні пропорції і розуміти процес.

Походження сирної паски тісно пов’язане з традицією великоднього столу в Східній Європі, де сир здавна був базовим продуктом. Уже в ранніх кулінарних записах XVIII століття згадуються подібні десерти з протертого сиру, масла та яєць, які формували під пресом. Важливий нюанс — їх не готували щодня. Це була сезонна страва, прив’язана саме до Великодня, і її поява на столі означала завершення обмежень посту.

Традиційно сирну паску викладають у вигляді усіченої піраміди — така геометрія відсилає до символіки Гробу Господнього. Для цього завжди використовували спеціальні форми — дерев’яні або пізніше металеві — з рельєфними орнаментами. Вони не просто надавали форму, а «друкували» на поверхні сенс.

Завдяки витримуванню під пресом паска стає щільною, рівною, майже монолітною, але при цьому зберігає кремову, ніжну текстуру.

Традиційна начинка була доволі стриманою — родзинки, іноді цукати, горіхи. Але це легко трансформувати: сирна паска добре приймає нові інгредієнти. Шоколад, сушені ягоди, кокос — сучасні додатки, які не руйнують традицію, а радше підкреслюють її гнучкість.

У підсумку це десерт, який дивує не через складність техніки приготування, а через баланс смаків і текстуру. І, мабуть, саме тому сирна паска досі залишається однією з найбільш упізнаваних страв великоднього столу.

Інгредієнти:

500 г сиру (ще смачніше, якщо з пряженого молока)

5 жовтків

80 г цукру

150 г вершків 20%

50 г вершкового масла

50 г мигдалю

50 г родзинок

50 г цукатів

50 г білого шоколаду

1,5 ст. л. кокосової стружки

Стручок ванілі

Як готувати:

1. Зцідити зайву вологу із сиру. Покласти його в каструлю, додати жовтки, вершкове масло, цукор і вершки. Перебити все блендером.

2. Каструлю поставити на вогонь і, постійно помішуючи, довести до кипіння, але не кипʼятити. Маса має стати рідкою. Після цього зняти її з вогню.

3. Додати в гарячу суміш шоколад і добре розмішати, поки він не розтане.

4. Родзинки та інші цукати замочити в окропі на декілька хвилин, потім обсушити паперовим рушником і додати в сирну суміш. Також додати ваніль, кокосову стружку і мигдаль.

5. Якщо у вас немає спеціальної форми для сирної паски, то можна використати сито. Потрібно взяти велику миску, в неї поставити сито (так, щоб із сирної маси в ситі у миску могла стікати зайва волога). Сито застелити марлею або чистим кухонним рушником, вилити сюди сирну масу та накрити її цією ж марлею. Зверху поставити гніт і відправити в холодильник на ніч.

6. Вийняти паску, викласти на тарілку, прикрасити.