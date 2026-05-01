Цвітна капуста: як овоч без амбіцій став головною стравою

Цвітна капуста довго була овочем без характеру. Її варили до м’якості, запікали або просто подавали як гарнір — щось корисне, але не дуже цікаве. Аж ось виявилося, що капуста може бути головною стравою — якщо знати рецепт.

Ще в античності різні види капустяних вирощували в Середземномор’ї. Але саме цвітна капуста у знайомому нам вигляді сформувалася приблизно в регіоні Кіпру, звідки потрапила в Італію. Вже в XVI столітті вона з’являється на столах європейської аристократії як продукт дорогий, сезонний і навіть трохи статусний.

У Франції вона остаточно стає овочем високої кухні: при дворі Людовика XIV цвітну капусту вирощують у королівських садах, а кухарі подають її з маслом, спеціями та складними соусами. Але з часом усе змінюється.

У ХХ столітті цвітна капуста стає масовою. Вона втрачає свій аристократичний статус і переходить у категорію буденних продуктів. Її часто переварюють, роблять занадто м’якою, позбавляють текстури — і саме тоді формується її репутація «нудного овочу».

Продавці цвітної капусти на центральному ринку у Парижі. 1908 рік. Фото: Jacques Boyer / Roger-Viollet via AFP

У 2010-х роках цвітна капуста раптово знову опиняється в центрі уваги шефів. Її перестають сприймати як гарнір і починають готувати так, ніби це м’ясо: її запікають цілою до глибокої карамелізації, обсмажують до хрусткої скоринки, нарізають стейками.

Цвітна капуста виявляється ідеальним продуктом для цього нового підходу: вона вбирає жири, працює з температурою, дає складний, майже горіховий післясмак.

І саме тут з’являється те, що змінює все — правильний соус. Жирний, насичений, сирний соус — це не просто доповнення. Саме він робить із цієї страви справжній comfort food.

Інгредієнти:

1 ціла цвітна капуста

100 г вершкового масла

1 ч. л. діжонської гірчиці в зернах

30 г меду

1/2 ч. л. копченої паприки

2 ст. л. пшеничного борошна

400 мл молока

200-300 г натертого сиру (на кшталт грюєра)

Мускатний горіх

Як готувати:

1. Розігріти духовку до 190 градусів. Цвітну капусту почистити і зробити хрестоподібний надріз на качані. Опустити у воду, що кипить, і бланшувати 5 хвилин.

2. Змішати 50 г розтопленого вершкового масла, гірчицю, мед, паприку.

3. Викласти капусту у форму для запікання, змастити гірчично-медовою сумішшю і запікати приблизно 35 хвилин.

4. Для сирного соусу розтопити в сотейнику 50 г вершкового масла, додати борошно й добре перемішати. Борошно має приготуватися: воно почне пахнути горіхами й разом із маслом перетвориться на пасту.

5. Додати молоко, добре перемішати вінчиком. Маса має стати однорідною й почати густішати.

6. Коли соус загусне, додати сир і перемішувати, поки він не розплавиться. Наприкінці додати мускатний горіх.

7. Викласти на тарілку шматочок капусти і полити зверху сирним соусом.