Стало известно, кто получит деньги от Тайваня на Оболонский мост в Киеве

Средства на строительство Оболонского моста-волны от правительства Тайваня получит благотворительный фонд «Майбутній Київ».

Согласно открытым данным YouControl и выдержке из Единого госреестра, учредителями фонда «Майбутній Київ» являются Виталий Кличко и застройщик (KAN Development) и советник городского головы Игорь Никонов.

Из сервиса мониторинга «Опендатабот» видно, что 8 мая 2023 года они были удалены из списка бенефициаров фонда.

В Telegram-канале "ПроМобильность" от разработчиков транспортной модели Киева обратили внимание на формулировку в официальном заявлении от МИД Тайваня, где выделенные средства на строительство моста назвали "гуманитарной помощью".

«Эта новость вызывает достаточно много вопросов к размышлению: имела ли сторона города возможность предложить несколько вариантов потенциальной поддержки? Интересно, чем именно измерялся гуманитарный эффект от помощи, учитывалось ли улучшение регулярных рабочих сообщений тем, что дает более высокий гуманитарный (а также социально-экономический) эффект, чем создание рекреационного маршрута на остров», – отмечают в «ПроМобильности».

В инициативе «Пассажиры Киева» также прокомментировали выделение денег на пешеходный мост:

«На что попросить у Тайваня денег: на общественный транспорт? На укрытие? На безбарьерность? На мост для дальнейшей застройки острова возле Оболони!».

Напомним, что Тайвань выделит 2,5 миллиона долларов США на строительство моста на Оболонский остров.

Ранее метрополия Большого Парижа выделила 19 496 412 грн на строительство этого моста.

Мост-волна на Оболони будет длиной 160 метров, а ширину — 4 метра. Он будет подсвечиваться разными цветами. Кроме того, на нем будет включаться музыка, когда на мосту соберется определенное количество людей.

В марте 2023 года начаты работы по устройству металлических технологических опор. Завершить строительство хотят в 2024 году.

На Оболонском острове во время строительных работ были обнаружены археологические находки старославянских времен.