КГГА давала разрешение на снос 200-летнего дома на Подоле – депутат

КГГА выдавала разрешение на снос 200-летнего дома на Подоле.

Об этом в эфире канала "Мы-Украина" сообщила депутат Киевсовета Ксения Семенова.

По ее словам, Департамент градостроительства и архитектуры КГГА давал разрешение на снос исторического здания.

"В 2021 году было распоряжение, что Департамент должен этому зданию предоставить статус, было исследование старинных зданий Подола и прямо было распоряжение Департамента охраны культурного наследия. Ведомство учетную документацию не разработало, здание в реестр не внесло. Далее Департамент градостроительства архитектуры КГГА дает разрешение на снесение и дальше мы видим заявление мэра, что город никаких разрешений не давал. Город это позволил, мэр это позволил – это люди, которые с ним связаны», – отметила депутат.

Напомним, на Ярославской, 13 Б утром 10 августа застройщик снес 200-летнюю усадьбу на Подоле, которая была образцом киевской жилой деревянной застройки ХІХ ст.

Ранее в Департаменте охраны культурного наследия заявили , что не согласовывали снос 200-летнего дома на Подоле. После этого городские власти заявили о расторжении Киевсоветом договора аренды на улице Ярославской 13-Б.

Полиция Киева приступила к уголовному производству по факту сноса дома на Ярославской, который был образцом киевской жилой деревянной застройки ХІХ ст.

Впоследствии стало известно, что разрешение на "реконструкцию" 200-летнего дома на Ярославской, 13-Б, снесенное 10 августа, предоставили в Министерстве культуры и информационной политики.