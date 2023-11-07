"Дом с насекомыми" может рухнуть, если строители увеличат котлован на несколько метров

Исторический «Дом с насекомыми», что на улице Владимирской, 93-95, может рухнуть в яму, если котлован возле него продолжат копать.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента охраны культурного наследия Дмитрий Перов.

"Судя по масштабам, именно здесь, а не на Троещине откроют метро. Еще 2-3 м котлована и Дом Марии Станиславской, 1893 г. рухнет в яму", - написал он.

Напомним, что в апреле этого года дом Марии Станиславской, построенный в 1893 на Владимирской, 93, хотели снести под видом «капитального ремонта». Застройщик не согласовывал проектную документацию и проводил строительные работы без разрешения. После предписаний департаментов КГГА у застройщика забрали технику. Однако один из строителей продолжил разбирать памятку вручную. Застройщик успел демонтировать полностью два этажа и лестницу правого подъезда достопримечательности, а также разобрал часть третьего этажа.

В конце концов Минкульт внес дом Марии Станиславской в Госреестр недвижимых памятников Украины. Однако 6 ноября возле исторического дома возобновились строительные работы . Эскаватор начал копать в непосредственной близости к памятнику архитектуры.

Фото: Дмитрий Перов