Медове вино, мед з айвою: 7 виробників питних медів в Україні

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Марія Банько
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Питний мед – один з перших алкогольних напоїв, який навчилося робити людство. Згадки про питний мед можна знайти в безлічі різних епосів, питні меди виготовляли ще за часів Княжої доби.

А зараз професійні бджолярі та крафтові виробники алкогольних напоїв знову активно експериментують з питними медами та випускають лінійки цікавих продуктів.

Деталі виробництва питного меду можуть суттєво відрізнятися, однак найчастіше питні меди роблять з ферментованого меду з додаванням води та різних фруктів, ягід або спецій.

Підготували для вас добірку брендів, які пропонують різні медові напої, варті уваги.

Сікера від «Медового спасу»

«Медовий спас» – медоварня у Броварах, на якій варять сікеру, питний мед із додаванням натуральних фруктових соків: вишні, чорноплідної горобини, аґрусу, червоної та чорної смородини, ожини, яблук.

До речі, за бажання можна замовити гастротур на виробництво і безпосередньо на місці продегустувати напій.

Також це один з небагатьох виробників, який пропонує витриману сікеру: ферментований липовий мед витримується в дубових бочках та набуває особливого смаку.

Ціни: «Червона сікера» з вишнею та чорноплідною горобиною – 249 гривень, сікера «Медова особлива» з липовим медом та аґрусом – 249 гривень, пет-нат медовий броварський – 60 гривень

Медові хмільні напої з Дрогобича

Підприємство «Українські медовари» знаходиться у Дрогобичі та спеціалізується на виробництві різноманітних медових хмільних напоїв.

Крім «Медівки» (збродженого меду), також виробляють «Медак»: медовий бальзам із додаванням різноманітних плодів та трав'яних настоянок. Серед безлічі різних смаків є, наприклад «Дрогобицький медак» з імбиром, чебрецем та дрогобицькою сіллю, «Карпатський» з різноманітними лісовими ягодами, «Кавовий медак» з кавою, корицею та імбиром.

Ціни: «Кавовий медак» - 160 гривень, медівка «Біла ніч» - 180 гривень.

Бджолярій

Бджолярій – еко-садиба, дегустаційна зала та бренд меду з Сокоринців на Чернігівщині. Тут роблять «Сокиринські» пивні меди. Для їх виробництва використовують тільки мед та джерельну воду, не додають алкоголь, барвники та ароматизатори, тільки натуральні ягоди.

Є питний «Гречаний мед», «Квітковий мед з калиною», «Квітковий мед на березовому соці» та інші.

Ціни: «Гречаний мед» – 180 гривень, «Квітковий мед з айвою» - 180 гривень.

Меди Межріччя

«Меди Межріччя» – громадська організація та бренд, створений бджолярами та медоробами Полтавщини. Вони виробляють дуже великий асортимент продуктів: від крем-меду та воскових свічок до медових напоїв.

Вони розробили цілу лінійку «медівок»: напоїв на основі меду з додаванням води, соку різних фруктів та ягід та винних дріжджів. Серед смаків є «Чорна смородина», «Яблуко і терен», «Кропива», «Ожина» і навіть медівка з березовим соком.

Ціни: напій медовий «Вишня» – 70 гривень, напій медовий «Кропива» – 70 гривень

Питний мед від Holiday Brewery

Holiday Brewery – броварня з Києва, яка спеціалізується на пиві та сидрах. Також команда створила лінійку «монастирських пивних медів».

Наприклад, «Монастирський духмяний» роблять зі збродженого меду різнотрав'я: у нього яскравий медовий смак з нотками квасу та ялівцю.

Ціна: Монастирський духмяний Напівсолодкий (4 пляшки): від 230 гривень

Pan Pasechnik

Віталій, бджоляр з Дніпра, активно веде блог про свою справу. Він виробляє мед та різні продукти з меду. Зокрема, медові вина. Це продукт натурального бродіння меду: в нього входить безпосередньо мед, джерельна вода, ягоди та фрукти та дріжджі для шампанських вин. При виробництві він також не додає у напій цукор або спирт.

Серед доступних смаків: медове вино з айвою, тереном, шипшиною, журавлиною та апельсином.

Ціна: від 170 гривень за пляшку

Дім меду

«Дім меду» – це сімейна справа, яка об’єднує декілька поколінь професійних пасічників, а також зацікавлену спільноту навколо.

Бренд пропонує дуже великий асортимент меду, медову косметику, а також питні меди.

Ціна: питний мед «Карпатський букет» з додаванням трав – 160 гривень, питний мед «Ягідна насолода» – 160 гривень.

Фото: соцмережі брендів

Опубліковано: 15 травня 2023
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