Що готувати у травні: 5 рецептів із сезонних продуктів

Останній місяць весни тішить різноманітністю сезонних продуктів. Розповідаємо, які сезонні овочі можна знайти на ринках у травні, як правильно їх споживати, а також що з них можна приготувати.

Перше, що хочемо зазначити, що в травні досі триває сезон спаржі, тому якщо десь побачите її на ринках або в супермаркетах, радимо брати. Готувати її дуже легко, раніше ми розповідали рецепти смачних страв з аспарагусом .

Зелений горошок

Зелений горошок — справжній суперфуд серед весняних овочів, адже він містить практично всі необхідні людині вітаміни й мінерали. Він є одним із найкращих рослинних джерел білка, а також у ньому велика кількість клітковини, що робить його відмінним вибором їжі для тих, хто не вживає продукти тваринного походження. Крім того, свіжий зелений горошок має низький глікемічний індекс, тому він корисний для контролю рівня цукру в крові. Молодий зелений горошок недарма називають цукровим, смак у нього дуже ніжний і солодкий. Якщо підсилити цей природний цукор спеціями — наприклад, сіллю та чилі — вийде справжній вибух смаку. А якщо взяти зовсім молоді стручки зеленого горошку, завбільшки з мізинчик, то можна приготувати разом зі стручками.

Смажений хрусткий горошок

Знадобиться:

свіжий горошок — 500 г

олія — 1 ст. л.

вершкове масло — 1 ст. л.

сіль — на смак

чилі в пластівцях — на смак

Як готувати:

Горошок помити, підсушити паперовими рушниками. З кожного стручка відрізати кінцівки. У великій пательні розігріти масло та олію. Коли масло розтане, додати горошок, смажити на повільному вогні, помішуючи, щоб він вкрився сумішшю олії та масла. Потім посолити й поперчити, збільшити вогонь і смажити, помішуючи, 3-4 хвилини, поки горошок не стане хрустким.

Молода капуста

Молода капуста — скарбничка з вітамінами групи А, В, С, а також гарне джерело калію, фолієвої кислоти, мінералів кальцію, заліза, магнію та фосфору. Крім того, молода капуста допомагає очистити організм від шлаків і токсинів, тому її часто використовують у дієтичному харчуванні.

Найпростіше, що можна приготувати з молодої капусти, це салат — тонко нашаткувати, додати зелену цибулю й нарізані півкільцями огірки чи редиску (або і те, і те) та заправити все це сметаною чи духмяною соняшниковою олійкою. Проте ми пропонуємо подивитися на капусту трошки під іншим кутом, приготувавши овочевий суп з молодою капустою.

Овочевий суп з молодою капустою

Знадобиться:

молода капуста — 300 г

ріпчаста цибуля — 1 шт.

селера — 2 стебла

морква — 1 шт.

солодкий перець — 1 шт.

картопля — 3 шт.

вершкове масло — 1 ст. л.

олія — для смаження

сіль, перець — на смак

свіжа зелень — для подачі

Як готувати:

Цибулю почистити, дрібно нашаткувати. Викласти в нагріту та змащену олією каструлю з товстим дном і смажити до м’якості й прозорості. Моркву й картоплю почистити, моркву порізати соломкою або кружальцями, картоплю — невеликими кубиками. Селеру й солодкий перець також порізати невеликими шматочками. Усе додати в каструлю з цибулею, залити водою, посолити й поперчити. Варити під кришкою на середньому вогні, поки овочі не стануть м’якими. Капусту нашаткувати і додати в каструлю разом із вершковим маслом, після чого варити все разом ще пару хвилин — більше не треба, бо капуста розвариться і буде м’якою. Перед подачею посипати дрібно нарізаною зеленню/

Рукола

Завдяки високому вмісту вітамінів, макро- й мікроелементів рукола є потужним енергетиком. Вона швидко підвищує тонус і працездатність, нормалізує водно-сольовий баланс і запобігає розвитку онкології. При цьому енергетична цінність цієї зелені дуже низька — лише 25 ккал на 100 г, тому руколу обожнюють всі, хто сидить на дієті.

Що готувати з руколою? Найочевидніша відповідь: салат. Ця зелень дружить абсолютно з будь-якими продуктами та заправками. Ми пропонуємо приготувати теплий салат з куркою — чудова ситна страва на обід чи вечерю.

Салат з руколою та смаженою куркою

Знадобиться:

рукола — 2 пучки

куряче філе — 2 шт.

пластівці пармезану — 1 жменя

олія — 5 ст. л.

вершкове масло — 1 ст. л.

діжонська гірчиця — 2 ч. л.

винний або бальзамічний оцет — 2 ст. л.

часник — 2 зубчики

лимон — 1 шт.

сіль, перець — на смак

Як готувати:

Філе помити, обсушити паперовими рушниками. Нарізати великими шматками. Скласти в миску, вичавити туди сік одного лимона. Додати трошки солі й перцю, пропущений через прес часник і 2 ст. л. олії. Добре перемішати, поставити в холодильник на пів години. В сковороді розігріти 1 ст. л. олії та вершкове масло. Обсмажити курку на середньому вогні до красивого золотавого кольору з обох боків. Готова курка має бути білою всередині. У чашці змішати 2 ст. л. олії, оцет і гірчицю. Додати дрібку солі й перцю, добре перемішати. Готову курку трошки остудити, викласти у велику миску, додати руколу і заправити соусом. Зверху посипати пластівцями пармезану.

Ревінь

Ревінь — цінне джерело вітаміну C, який запобігає інфекційним захворюванням, захищає від застуди, підтримує в тонусі організм. Окрім цього, однією з головних корисних якостей ревеню полягає в його здатності покращувати процеси травлення. Невеликі дози рослини мають закріпну дію, а сильна концентрація – проносну.

Ми пропонуємо приготувати соус із ревеню до м’яса, який стане чудовим доповненням до шашлику замість кетчупу та інших магазинних соусів.

Соус із ревеню

Знадобиться:

ревінь — 200 г

ріпчаста цибуля — половинка

цукор — 2 ст. л.

винний або бальзамічний оцет — 3 ст. л.

вода – 3 ст. л.

пластівці чилі — 1/3 ч. л.

копчена паприка – 1 ч.л.

імбир — невеличкий шматочок

сіль – 1 ч. л.

Як готувати:

Ревінь промити під проточною холодною водою, обсушити рушником. Ножем підчепити край стебла і зняти тонку плівку. Нарізати стебла маленькими шматочками поперек волокон, викласти у сотейник із товстим дном. Цибулю нарізати півкільцями, викласти в сотейник, додати цукор і сіль, влити оцет, накрити кришкою і томити на слабкому вогні близько 20 хвилин. У процесі приготування відкривати кришку та періодично помішувати, щоб соус не пригорів. Імбир почистити, дрібно нарізати або натерти на тертці. Додати в каструлю, також додати сіль, чилі й копчену паприку. Перемішати й тушкувати ще 10 хвилин, помішуючи. Готовий соус можна подрібнити блендером або протерти через сито для більш однорідної, гладенької текстури. Перед подачею охолодити.

Полуниця

Полуниця також дуже корисна для організму. Вона є одним із головних джерел мінералів, бо що в ній міститься маса корисних речовин: залізо, магній, калій, кальцій, натрій, фосфор, кремній, цинк і мідь. Фолієва кислота в полуниці є незамінною для нормальної роботи репродуктивної системи, а завдяки антиоксидантам шкіра людини стає пружною та еластичною. Крім того, до складу полуниці входить цілий комплекс вітамінів: А, В, С та інші.

Думаємо, не треба казати, що з полуниці виходять чудові десерти. Пропонуємо потішити себе і рідних італійським десертом пана-кота з полуницею. Точніше, готувати треба лише пана-коту, а полуницю використати як гарнір.

Пана-кота з полуницею

Знадобиться:

вершки 18% — 200 мл

молоко — 300 мл

цукор — 1 ст. л.

ванільний цукор — 1 ч. л.

желатин — 1 ст. л.

тепла вода — 50 мл

полуниця — для подачі

Як готувати:

Желатин насипати в миску, розвести водою кімнатної температури. Розмішати, щоб не було грудочок і залишити набухати. Тим часом у сотейник налити вершки й молоко, додати цукор і ванільний цукор. Нагрівати на середньому вогні, помішуючи, щоб цукор розчинився. Нагрівати до перших дрібних пухирців, але не кип’ятити!. Зняти з вогню, додати желатин і акуратно розмішати вінчиком, доки желатин не розчиниться. Остудити до кімнатної температури. Потім розлити по склянках і прибрати в холодильник мінімум на 4 години. Полуницю помити, підсушити, відрізати хвостики. Розрізати на дві або чотири частини. Прикрасити готову пана-коту і подавати.

До речі, поєднання ревеню з полуницею є одним із найбільш вдалих фудпейрингів, їх використовують для начинки в пироги й пиріжки, а також готують з цією парочкою смачні напої. Ми пропонуємо приготувати сангрію — чудовий освіжальний напій з ігристим вином. Якщо ви не п’єте алкоголь, ігристе в цьому рецепті можна замінити тоніком або газованою мінеральною водою.

Полунична сангрія з ревенем

Знадобиться:

цукор — 0.5 склянки

вода — 0.5 склянки

ревінь — 3 стебла

апельсин — 2 шт.

полуниця — 500 г

газована вода — 500 мл

ігристе вино — 1 пляшка

лід — для подачі

Як готувати:

Зварити сироп. У невеличкому сотейнику на середньому вогні розчинити цукор у 100 мл води. Дати охолонути. З одного апельсина вичавити сік, другий порізати кружальцями. Полуницю помити, обрізати хвостики й розрізати навпіл. Ревінь помити, ножем підчепити край стебла і зняти тонку плівку. Розрізати стебла на три частини. Все скласти у великий графин. Додати газовану воду, сироп та ігристе вино. Перемішати й охолодити в холодильнику мінімум 2-3 години. При подачі в кожну склянку додати кубики льоду.