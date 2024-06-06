Молода картопля зі смаженим песто — італійський рецепт від Марко Черветті
Як ви готуєте молоду картоплю? Варите її, а потім змішуєте з вершковим маслом і дрібно рубаним кропом? І, можливо, додаєте трошки часнику? Так, це смачно, не сперечаємося. Але як щодо молодої картопельки в італійському стилі?
Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, пропонує приготувати картоплю за авторським рецептом — зі смаженим соусом песто, який він готує з руколи.
До речі, раніше Марко розповідав ще один рецепт молодої картоплі — з часником, розмарином і оливковою олією.
Знадобиться:
- молода картопля — 400 г
- рукола — 2 жмені
- часник — 2-3 зубчики
- волоські горіхи — 30 г
- олія — 2-3 ст. л.
- тертий пармезан — 1 ст. л.
- сіль, перець — на смак
Як готувати:
- Картоплю невеличкого розміру добре вимити (можна не чистити), відварити до м’якості. Коли буде готова, трошки остудити, розрізати навпіл. Викласти на сковорідку, змащену олією. Посолити й поперчити, прогріти на помірному вогні.
- Часник почистити, розчавити зубчики ножем, додати до картоплі. Горіхи почавити ножем. Руколу помити, підсушити паперовими рушниками, розрізати на 2-3 частини й також додати на сковорідку.
- Смажити все разом, помішуючи, на великому вогні хвилину-дві. Вимкнути вогонь, посипати тертим пармезаном і подавати.
Фото обкладинки: veggieinspired.com
Опубліковано: 06 червня 2024
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