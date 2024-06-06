Молода картопля зі смаженим песто — італійський рецепт від Марко Черветті

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Марія Сердюк
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Як ви готуєте молоду картоплю? Варите її, а потім змішуєте з вершковим маслом і дрібно рубаним кропом? І, можливо, додаєте трошки часнику? Так, це смачно, не сперечаємося. Але як щодо молодої картопельки в італійському стилі?

Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, пропонує приготувати картоплю за авторським рецептом — зі смаженим соусом песто, який він готує з руколи.

До речі, раніше Марко розповідав ще один рецепт молодої картоплі — з часником, розмарином і оливковою олією.

Знадобиться:

  • молода картопля — 400 г
  • рукола — 2 жмені
  • часник — 2-3 зубчики
  • волоські горіхи — 30 г
  • олія — 2-3 ст. л.
  • тертий пармезан — 1 ст. л.
  • сіль, перець — на смак

Як готувати:

  1. Картоплю невеличкого розміру добре вимити (можна не чистити), відварити до м’якості. Коли буде готова, трошки остудити, розрізати навпіл. Викласти на сковорідку, змащену олією. Посолити й поперчити, прогріти на помірному вогні.
  2. Часник почистити, розчавити зубчики ножем, додати до картоплі. Горіхи почавити ножем. Руколу помити, підсушити паперовими рушниками, розрізати на 2-3 частини й також додати на сковорідку.
  3. Смажити все разом, помішуючи, на великому вогні хвилину-дві. Вимкнути вогонь, посипати тертим пармезаном і подавати.

Фото обкладинки: veggieinspired.com

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Опубліковано: 06 червня 2024
рецепт Їжа марко черветті
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