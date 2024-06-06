Молода картопля зі смаженим песто — італійський рецепт від Марко Черветті

Як ви готуєте молоду картоплю? Варите її, а потім змішуєте з вершковим маслом і дрібно рубаним кропом? І, можливо, додаєте трошки часнику? Так, це смачно, не сперечаємося. Але як щодо молодої картопельки в італійському стилі?

Марко Черветті , бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, пропонує приготувати картоплю за авторським рецептом — зі смаженим соусом песто, який він готує з руколи.

До речі, раніше Марко розповідав ще один рецепт молодої картоплі — з часником, розмарином і оливковою олією.

Знадобиться:

молода картопля — 400 г

рукола — 2 жмені

часник — 2-3 зубчики

волоські горіхи — 30 г

олія — 2-3 ст. л.

тертий пармезан — 1 ст. л.

сіль, перець — на смак

Як готувати:

Картоплю невеличкого розміру добре вимити (можна не чистити), відварити до м’якості. Коли буде готова, трошки остудити, розрізати навпіл. Викласти на сковорідку, змащену олією. Посолити й поперчити, прогріти на помірному вогні. Часник почистити, розчавити зубчики ножем, додати до картоплі. Горіхи почавити ножем. Руколу помити, підсушити паперовими рушниками, розрізати на 2-3 частини й також додати на сковорідку. Смажити все разом, помішуючи, на великому вогні хвилину-дві. Вимкнути вогонь, посипати тертим пармезаном і подавати.

Фото обкладинки: veggieinspired.com