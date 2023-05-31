Найсмачніша молода картопля: рецепт від шеф-кухаря

Молода картопля – український символ весни. Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, поділився своїм улюбленим рецептом цього сезонного спеціалітету.
Інгредієнти:
- Молода картопля – 500 г
- Часник – 25 г
- Чебрець або розмарин – 3 г
- Оливкова олія або вершкове масло – 20 г
- Морська сіль – 1 г
Як готувати:
- Спочатку ошпар картоплю: ретельно помий її та кинь її в окріп.
- Цей спосіб трошки зменшує час, необхідний для приготування картоплі. До того ж так ми точно будемо певні в тому, що картопля чиста і безпечна.
Лайфхак від Марко: Раджу обирати найменшу картопельку. Її можна не чистити, готувати цілою, всередині вона залишиться соковитою і ніжною. Те, що треба!
- На пательні розігрій оливкову олію. Злегка обсмаж на ній часник. Туди ж додай чебрець або інші улюблені трави. Почекай хвилинку, поки вони віддадуть свій аромат олії.
- Вкинь до пательні картоплю. Перемішай, додай сіль. Не накривай кришкою! За 10 хвилин картопля буде готова.