Найсмачніша молода картопля: рецепт від шеф-кухаря

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Марія Банько
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Молода картопля – український символ весни. Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, поділився своїм улюбленим рецептом цього сезонного спеціалітету.

Інгредієнти:

  • Молода картопля – 500 г
  • Часник – 25 г
  • Чебрець або розмарин – 3 г
  • Оливкова олія або вершкове масло – 20 г
  • Морська сіль – 1 г

Як готувати:

  1. Спочатку ошпар картоплю: ретельно помий її та кинь її в окріп.
  2. Цей спосіб трошки зменшує час, необхідний для приготування картоплі. До того ж так ми точно будемо певні в тому, що картопля чиста і безпечна.

    Лайфхак від Марко: Раджу обирати найменшу картопельку. Її можна не чистити, готувати цілою, всередині вона залишиться соковитою і ніжною. Те, що треба!
  3. На пательні розігрій оливкову олію. Злегка обсмаж на ній часник. Туди ж додай чебрець або інші улюблені трави. Почекай хвилинку, поки вони віддадуть свій аромат олії.
  4. Вкинь до пательні картоплю. Перемішай, додай сіль. Не накривай кришкою! За 10 хвилин картопля буде готова.

Опубліковано: 31 травня 2023
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