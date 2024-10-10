Наливки та настоянки: 7 рецептів, які можна приготувати вдома

Осінь, а слідом за нею і зима — ідеальний час для солодких наливок і пряних настоянок. Вони добре зігрівають в холодну пору року і якщо пити їх в міру, то шкоди для здоров’я вони не приносять, навпаки навіть підвищують рівень серотоніну в організмі. Тобто дарують відчуття радості та щастя.

Звісно, готувати настоянки та наливки краще влітку — по-перше, тоді більше вибір фруктів і ягід, з яких можна приготувати п’янкі напої, по-друге, вони встигнуть настоятися до перших холодів. Але і зараз можна знайти чимало продуктів, з яких можна власноруч приготувати смачні алкогольні напої.

Ключова відмінність наливок від настоянок полягає в тому, що наливки роблять лише з ягід і фруктів, а в настойках можуть бути і трави, і коріння, і насіння, і фрукти з ягодами. Ще одна відмінність полягає в тому, що настойки зазвичай дуже міцніші (рівень алкоголю може сягати 40%, а то і всі 60%), а от наливки зазвичай дуже солодкі.

Наливки зазвичай роблять на горілці, а от настоянки можуть бути як на горілці, так і джині, коньяку, текілі або іншому міцному алкоголі. І так, багато хто думає, що для наливок і настоянок підійде дешевий алкоголь, але це неправда. Якщо ви хочете отримати дійсно смачний напій, не пошкодуйте для нього доброї горілки або коньяку.

Нижче наводимо перелік продуктів, з яких можна робити настоянки і наливки, а також покрокові рецепти напоїв із них.

Медовуха

Фото: Instagram/alltastesgerman

Медовуха, яку готують на основі меду, води й дріжджів, відома ще з часів Київської Русі. Готують її без додавання горілки, алкоголь утворюється в процесі бродіння. Чим довше настоюється напій, тим міцніше буде його градус і більш солодкий і насичений смак.

Мед можна використовувати як рідкий, так і зацукрований, але він обов’язково має бути натуральним. На бажання в медовуху можна додавати корицю, кардамон та інші спеції, а також лимон або родзинки — і таким чином “гратися” з різними смаками.

Знадобиться:

мед — 300 г

вода — 2 л

сухі дріжджі — 5 г

Як готувати:

Воду довести до кипіння, зменшити вогонь і додати мед. Варити на повільному вогні 10 хвилин, постійно помішуючи та знімаючи піну, що буде утворюватися на поверхні. Суміш не повинна кипіти. Готовий сироп остудити до 40 градусів, після чого маленькими порціями додати сухі дріжджі, постійно помішуючи суміш. Перелити рідину в суху трилітрову банку, встановити гідрозатвор — так називають кришки з отвором, в яку вставлена тонка трубочка, її другий кінець опущений в місткість з водою. Це потрібно для того, щоб коли напій почне бродити, в ньому циркулювало повітря. Залишити за кімнатної температури на тиждень. Після цього процідити і прибрати в темне прохолодне приміщення ще на пару тижнів. Чим довше напій залишатиметься в темному місці, тим вище буде його градус.

Хріновуха

Фото: pngtree.com

Хріновуха — ще один напій, відомий в Україні з давніх-давен. Цю міцну настоянку полюбляли ще за козацьких часів. Напій з хроном виходить дуже міцним і насиченим, і щоб якось пом'якшити його смак, додають трошки меду (зовсім трошки, бо напій має бути несолодким) та інколи ще лимонний сік.

Знадобиться:

горілка — 1 л

корінь хрону — 1 шт. (велика)

мед — 4 ст. л.

Як готувати:

Хрін помити й почистити, натерти на тертці. Додати мед і добре перемішати. Перекласти суміш у чисту банку чи пляшку. Влити трошки горілки й добряче збовтати, поки не розчиниться мед. Після цього долити горілку, що залишилася. Закоркувати пляшку (або закрити банку щільною кришкою) і дати настоятися тиждень. Перед вживанням настоянку процідити.

Кизилова настоянка

Фото: Іnstagram/amerissebitter

Настоянку на кизилі, або як її ще називають, кизиловку ідеально робити просто зараз, адже врожай цих ягід зазвичай збирають у вересні, а в жовтні з нього готують варення, соуси, джем та напої. Ми пропонуємо настоянку на кизилі, вона виходить помірна солодка. Якщо ви хочете більш солодкий смак, додайте більше цукру або меду.

Знадобиться:

кизил — 700 г

коньяк — 1 л

цукор або мед — 100-150 г

Як готувати:

Ягоди помити та розім'яти качалкою. Отриману суміш скласти у банку. Залити коньяком, добре перемішати. Закрити щільною кришкою та поставити на 15-20 днів у темне місце за кімнатної температури. Кожні 2-3 дні струшувати. Процідити настоянку через кілька шарів марлі. Додати цукор або мед, перемішати. Знову щільно закрити банку та залишити знову в темному місці ще на тиждень. Якщо напій вийде мутний, можна перед вживанням профільтрувати через вату.

Сливова настоянка

Фото: fajnegotowanie.pl

Зі сливи можна робити і настоянки, і наливки. Готувати напої можна з як із жовтих, так і з червоних або синіх сортів, головне, врахувати два моменти. Перший момент: плоди мають бути стиглими. Другий момент: перед приготуванням сливи потрібно перебрати, видаливши незрілі, зіпсовані та підгнили.

Знадобиться:

сливи – 1 кг

цукор – 1 склянка

горілка – 1 л

Як готувати:

Сливи помити, розрізати на дві частини та видалити кісточки. Половинки слив викласти шарами в банку, пересипаючи їх цукром. Закрити банку кришкою і поставити на 2-3 дні на підвіконня, щоб слива пустила сік. Щодня добре струшувати вміст банки. Потім додати горілку, вона має перекривати шар сливи на 2-3 см. Закрити банку кришкою та поставити у темне місце на 30-40 днів. Раз на тиждень струшувати. Готову домашню сливову наливку профільтрувати через кілька шарів марлі та вати. Розлити напій у пляшки і щільно закупорити. Зберігати в темному прохолодному місці.

Настоянка з журавлини

Фото: beszamel.se.pl

Журавлина — ще одна осіння ягода, з якої можна робити п'янкі напої. Самі по собі ягоди кисленькі, тому цукру шкодувати на них не варто. Пропонуємо приготувати солодку настоянку, що на смак буде не гірше за лікер. У цьому рецепті пропорції використовують 2:1:1, на дві частини горілки має бути по одній частині ягід і цукру.

Знадобиться:

горілка — 1 л

журавлина 500 г

цукор — 500 г

Як готувати:

Журавлину перебрати, добре промити і дати підсохнути. Потім скласти в банку, засипати цукром і добре почавити дерев'яною ложкою. Залити ягоди горілкою, добре перемішати. Закрити щільною кришкою і поставити в темне місце на 3 тижні. Раз на тиждень банку необхідно збовтувати. За 3 тижні процідити настоянку через кілька шарів марлі. Потім скласти всі ягоди в марлю і добре віджати. Перелити настоянку в пляшку, закоркувати та зберігати в темному прохолодному місці.

Настоянка з груші

Фото: mojegotowanie.pl/Adobe Stock

Грушева настоянка за цим рецептом виходить солодка і дуже ароматна, вона чудово підходить для святкування зимових свят. Для приготування напою підійдуть груші будь-якого сорту, але вони обов'язково мають стиглі свіжі або добрі, незіпсовані сушені. Чим ароматніші і солодші плоди, тим смачніший напій вийде.

Знадобиться:

груші — 1 кг

горілка — 1 л

кориця — 2 палички

гвоздика — 5 бутонів

аніс — 2 зірочки

цукор — 1 склянка

Як готувати:

У груш видалити серцевини. Нарізати м'якуш плодів невеликими шматочками. Скласти в банку. Додати цукор, корицю, гвоздику та аніс. Залити все горілкою. Закрити банку щільною кришкою і залишити за кімнатної температури на 3–4 тижні. Кожні два дні акуратно струшуйте. Готову настойку процідіть через марлю, складену кілька шарів і добре відіжміть груші.

Лимонна настоянка

Фото: Instagram/anitalianinmykitchen

Солодкі настоянки на лимонах звели в культ італійці, які масово виготовляють лікер лимончело. Лікер, по факту, це та ж сама настоянка, тільки дуже солодка на смак і з більш щільною, навіть трошки тягучою консистенцією. Від наливок лікери відрізняються тим, що наливки виготовляються шляхом бродіння, а от лікери — виключно настоюються.

Знадобиться:

лимони — 10 шт.

горілка — 750 мл

цукор — 2 склянки

вода — 2 склянки

Як готувати:

Лимони помити, витерти насухо паперовим рушником або чистою тканиною, щоб видалити зі шкірки воскоподібний консервант, яким обробляють плоди для тривалого зберігання. Зняти з лимонів цедру — лише жовту частину шкірки без білої м'якоті. Найпростіше це робити овочечисткою. Якщо настоювати лимончело навіть із невеличкими шматочками білої м'якоті, лимончело вийде гіркуватим. Очищені лимони більше не потрібні та можуть бути використані в інших рецептах. Лимонну цедру скласти в чисту й суху скляну банку. Додати горілку. Алкогольна основа повинна повністю покривати цедру щонайменше на 2-3 см, за необхідності додати більше горілки. Закрити щільною герметичною кришкою та настоювати від тижня до місяця в темному прохолодному місці — наприклад, у холодильнику. Раз на день інтенсивно струшувати. Чим довше ви дасте горілці настоятися, тим напій матиме більш насичений лимонний смак і запах. Настояну горілку процідити через кілька шарів марлі або кавові фільтри. Цедру відтиснути насухо. Приготувати цукровий сироп: змішати в каструлі рівну кількість води та цукру, в нашому випадку це по 2 склянки. Але ви можете “погратися” з кількістю цукру і взяти більше або менше води та цукру для приготування сиропу. Отже, в каструлі змішати цукор з водою і, помішуючи, довести до кипіння. Цукор має повністю розчинитися. Зняти з плити, остудити. Змішати лимонну настоянку з холодним цукровим сиропом. Отриманий лікер розлити в пляшки для зберігання, щільно закоркувати та залишити в холодильнику на 5-6 днів для стабілізації смаку. Раз на добу збовтувати. Перед вживанням залишити лікер у морозилці щонайменше на кілька годин, напій не замерзне, тільки стане тягучим і більш насиченим.

Фото на обкладинці: recipes.net