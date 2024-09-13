Осіння випічка: 5 солодких пирогів від Марко Черветті

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Марія Сердюк
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Осінь — пора комфортної їжі. Макарони з густими підливами, картопляні запіканки, ситні рагу, запечені в духовці м’ясні рулети, пироги з солодкими й солоними начинками — все це дуже пасує холодним осіннім днями.

Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, ділиться рецептами солодких пирогів, які стануть чудовим доповненням до чашки ароматного трав’яного чаю або духмяного какао.

Яблучна шарлотка

  • кислі яблука — 1 кг
  • яйця — 3 штуки
  • цукор — 250 г
  • вершкове масло — 150 г
  • борошно — 400 г
  • розпушувач — 1 пакетик
  • молоко — 100 мл
  • цукрова пудра — для подачі

Як готувати:

  1. Яйця збити міксером разом із цукром. Потім додати борошно і знову збити.
  2. Розтопити вершкове масло, зачекати пару хвилин і додати в тісто. Перемішати блендером до однорідного стану.
  3. Додати в тісто молоко кімнатної температури, перемішати, потім додати розпушувач і перемішати востаннє.
  4. Додай нарізані шматочками яблука та перемішати. Готове тісто вилити у форму, застелену пергаментом.
  5. Поставити в нагріту до 180°C духовку та випікати 35-40 хвилин. Готовий пиріг остудити, а потім присипати цукровою пудрою.

Грушевий пиріг з рикотою

  • рикота – 500 г
  • груша – 4 шт.
  • лимон – половинка
  • борошно – 350 г
  • яйця – 4 шт.
  • цукор – 250 г
  • вершкове масло – 50 г
  • розпушувач – 10 г
  • ваніль – 5 г

Як готувати:

  1. Груші почистити, нарізати шматочками середнього розміру, збризнути соком половинки лимона та перемішати, щоб грушки не потемніли.
  2. Яйця збити з цукром, поступово додати борошно, збити ще раз і додати рикоту. Ретельно вимішати.
  3. Додати м’яке вершкове масло, перемішати, додати груші, розпушувач, ваніль і знову перемішати все до однорідного стану.
  4. Викласти тісто в форму, застелену пергаментом. Поставити в нагріту до 180°C градусів духовку, запікати 35-40 хвилин.
  5. Готовий пиріг остудити у формі та присипати цукровою пудрою перед подачею.

Пиріг з варенням

  • борошно — 600 г
  • жовтки — 6 шт.
  • густе варення або джем — 250-300 г
  • вершкове масло — 200 г
  • цукор — 300 г
  • сіль — щіпка
  • білок — 1 шт.

Як готувати:

  1. Перемішати жовтки з цукром. Збивати міксером їх не треба. Додати борошно і сіль, вимішати тісто руками, а потім додати вершкове масло кімнатної температури. Знову вимішати тісто, сформувати з нього кульку, накрити плівкою і покласти в холодильник на годину.
  2. Дістати тісто з холодильника та розділити навпіл. Одну частину покласти на присипаний борошном стіл, розкачати скалкою так, щоб воно за розміром підходило до форми, в якій буде випікатися пиріг. Простіше розкочувати тісто, якщо накрити його пергаментом для випічки.
  3. Вирізати з тіста коло, це буде низ пирога. Викласти коло у форму, змащену вершковим маслом. Відрізати ще трохи тіста та сформувати з нього бортики 1,5 сантиметра заввишки.
  4. Викласти на тісто улюблене варення. Із залишків тіста зробити смужечки однакової ширини і виклади їх зверху на варення хрест-навхрест. Змазати тісто зверху збити білком.
  5. Поставити пиріг у розігріту до 180°C духовку, випікати 30-40 хвилин. Точний час залежить від вашої духовки. Готовий пиріг остудити до кімнатної температури.

Морквяний пиріг

  • морква — 600 г
  • яйця — 4 шт.
  • борошно — 300 г
  • цукор — 150 г
  • розпушувач — 1 пакетик
  • оливкова олія — 10 г
  • вершки — 100 мл
  • темний шоколад — 150 г

Як готувати:

  1. Моркву почистити, нарізати шматочки та скласти в блендер. Додати туди яйця, цукор та оливкову олію і перебити все блендером до консистенції кашки.
  2. Перелити масу в миску, частинами додавати борошно, добре вимішуючи вінчиком. Додати розпушувач і знову ретельно вимішати.
  3. Змастити олією форму для запікання, перекласти туди тісто і розрівняти поверхню. Поставити в нагріту до 180°C духовку, запікати 30−40 хвилин.
  4. Поки пиріг печеться, приготувати шоколадний крем. У сотейник додати вершки і шоколад. Розтопити шоколад у вершках, постійно помішуючи.
  5. Готовий пиріг остудити до кімнатної температури, нарізати порційними шматками і кожен шматочок полити шоколадним кремом.

Рисовий торт

  • молоко — 1 л
  • цукор — 6 ст. л.
  • ванілін — 5 г
  • круглозернистий рис — 200 г
  • яйця — 3 шт.
  • мигдальне борошно — 2 ст. л.
  • лікер — 30 мл
  • лимонна цедра — 5 г
  • цукрова пудра — для посипки

Як готувати:

  1. У сотейник налити молоко, додати 2 столові ложки цукру та ванілін. Поставити на плиту, довести до кипіння. Щойно молоко закипить, додати в сотейник рис, зменшити вогонь до мінімуму і варити рис 1 годину. Рис має практично розчинитися в молоці.
  2. За годину зняти сотейник з вогню і остудити рис.
  3. У миску розбити яйця, додати решту цукру, збити все вінчиком. Потім додати мигдальне борошно, лимонну цедру і лікер, ще раз усе перемішати.
  4. Обережно додати в цю масу рис і акуратно перемішати.
  5. Форму для запікання застелити пергаментом і перелити туди рисове тісто. Поставити в нагріту до 180°C духовку, запікати приблизно 40 хвилин.

Також радимо приготувати карамельні сирники без борошна, запечені в духовці за рецептом від Марко Черветті.

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Опубліковано: 13 вересня 2024
рецепт Їжа маркочерветті
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