Осіння випічка: 5 солодких пирогів від Марко Черветті

Осінь — пора комфортної їжі. Макарони з густими підливами, картопляні запіканки , ситні рагу, запечені в духовці м’ясні рулети, пироги з солодкими й солоними начинками — все це дуже пасує холодним осіннім днями.

Марко Черветті , бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, ділиться рецептами солодких пирогів, які стануть чудовим доповненням до чашки ароматного трав’яного чаю або духмяного какао.

Яблучна шарлотка

кислі яблука — 1 кг

яйця — 3 штуки

цукор — 250 г

вершкове масло — 150 г

борошно — 400 г

розпушувач — 1 пакетик

молоко — 100 мл

цукрова пудра — для подачі

Як готувати:

Яйця збити міксером разом із цукром. Потім додати борошно і знову збити. Розтопити вершкове масло, зачекати пару хвилин і додати в тісто. Перемішати блендером до однорідного стану. Додати в тісто молоко кімнатної температури, перемішати, потім додати розпушувач і перемішати востаннє. Додай нарізані шматочками яблука та перемішати. Готове тісто вилити у форму, застелену пергаментом. Поставити в нагріту до 180°C духовку та випікати 35-40 хвилин. Готовий пиріг остудити, а потім присипати цукровою пудрою.

Грушевий пиріг з рикотою

рикота – 500 г

груша – 4 шт.

лимон – половинка

борошно – 350 г

яйця – 4 шт.

цукор – 250 г

вершкове масло – 50 г

розпушувач – 10 г

ваніль – 5 г

Як готувати:

Груші почистити, нарізати шматочками середнього розміру, збризнути соком половинки лимона та перемішати, щоб грушки не потемніли. Яйця збити з цукром, поступово додати борошно, збити ще раз і додати рикоту. Ретельно вимішати. Додати м’яке вершкове масло, перемішати, додати груші, розпушувач, ваніль і знову перемішати все до однорідного стану. Викласти тісто в форму, застелену пергаментом. Поставити в нагріту до 180°C градусів духовку, запікати 35-40 хвилин. Готовий пиріг остудити у формі та присипати цукровою пудрою перед подачею.

Пиріг з варенням

борошно — 600 г

жовтки — 6 шт.

густе варення або джем — 250-300 г

вершкове масло — 200 г

цукор — 300 г

сіль — щіпка

білок — 1 шт.

Як готувати:

Перемішати жовтки з цукром. Збивати міксером їх не треба. Додати борошно і сіль, вимішати тісто руками, а потім додати вершкове масло кімнатної температури. Знову вимішати тісто, сформувати з нього кульку, накрити плівкою і покласти в холодильник на годину. Дістати тісто з холодильника та розділити навпіл. Одну частину покласти на присипаний борошном стіл, розкачати скалкою так, щоб воно за розміром підходило до форми, в якій буде випікатися пиріг. Простіше розкочувати тісто, якщо накрити його пергаментом для випічки. Вирізати з тіста коло, це буде низ пирога. Викласти коло у форму, змащену вершковим маслом. Відрізати ще трохи тіста та сформувати з нього бортики 1,5 сантиметра заввишки. Викласти на тісто улюблене варення. Із залишків тіста зробити смужечки однакової ширини і виклади їх зверху на варення хрест-навхрест. Змазати тісто зверху збити білком. Поставити пиріг у розігріту до 180°C духовку, випікати 30-40 хвилин. Точний час залежить від вашої духовки. Готовий пиріг остудити до кімнатної температури.

Морквяний пиріг

морква — 600 г

яйця — 4 шт.

борошно — 300 г

цукор — 150 г

розпушувач — 1 пакетик

оливкова олія — 10 г

вершки — 100 мл

темний шоколад — 150 г

Як готувати:

Моркву почистити, нарізати шматочки та скласти в блендер. Додати туди яйця, цукор та оливкову олію і перебити все блендером до консистенції кашки. Перелити масу в миску, частинами додавати борошно, добре вимішуючи вінчиком. Додати розпушувач і знову ретельно вимішати. Змастити олією форму для запікання, перекласти туди тісто і розрівняти поверхню. Поставити в нагріту до 180°C духовку, запікати 30−40 хвилин. Поки пиріг печеться, приготувати шоколадний крем. У сотейник додати вершки і шоколад. Розтопити шоколад у вершках, постійно помішуючи. Готовий пиріг остудити до кімнатної температури, нарізати порційними шматками і кожен шматочок полити шоколадним кремом.

Рисовий торт

молоко — 1 л

цукор — 6 ст. л.

ванілін — 5 г

круглозернистий рис — 200 г

яйця — 3 шт.

мигдальне борошно — 2 ст. л.

лікер — 30 мл

лимонна цедра — 5 г

цукрова пудра — для посипки

Як готувати:

У сотейник налити молоко, додати 2 столові ложки цукру та ванілін. Поставити на плиту, довести до кипіння. Щойно молоко закипить, додати в сотейник рис, зменшити вогонь до мінімуму і варити рис 1 годину. Рис має практично розчинитися в молоці. За годину зняти сотейник з вогню і остудити рис. У миску розбити яйця, додати решту цукру, збити все вінчиком. Потім додати мигдальне борошно, лимонну цедру і лікер, ще раз усе перемішати. Обережно додати в цю масу рис і акуратно перемішати. Форму для запікання застелити пергаментом і перелити туди рисове тісто. Поставити в нагріту до 180°C духовку, запікати приблизно 40 хвилин.

Також радимо приготувати карамельні сирники без борошна, запечені в духовці за рецептом від Марко Черветті.