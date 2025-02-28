Що готувати на Масницю: 11 рецептів млинців з усього світу

Масниця в розпалі: з 24 лютого по 2 березня включно триває Сиропусний тиждень (для тих, хто не в курсі, саме так в давнину в Україні називали тиждень перед Великим постом). І хоча етнографи вже довели, що українці в цей період їли переважно вареники, а млинці то є традиція, нав'язана самі-знаєте-ким, ми переконані, що приготувати млинці — це завжди вдала ідея. Хоч на Масницю, хоч у будь-який інший день року.

Зібрали для вас рецепти млинців з усього світу — починаючи від наших українських налисників і закінчуючи індійськими рисовими млинцями доса. А якщо ви хочете приготувати вареники, радимо скористатися одним із наших зручних рецептів.

Українські млинці

Фото: cravingsjournal.com

Почнемо з наших рідненьких млинців. Якщо ви подаєте їх порожніми, тобто складеними стосом або у формі трикутників, а додатки до них — наприклад, соуси чи джеми — подаєте окремо, то це млинці. Якщо ж ви загортаєте у млинці начинку та згортаєте його рулетиком або трикутничком — то це налисники. Пропонуємо приготувати макові млинці, додавши мак прямо в тісто.

Знадобиться:

молоко — 0,5 л

яйця — 2 шт.

борошно — 5 ст. л.

сіль — 0,5 ч. л.

цукор — 1 ст. л.

олія — ​​1 ст. л.

мак — 1 ст. л. без гірки

сода — на кінчику ножа

Як готувати

Молоко підігріти, додати яйця, добре перемішати, додати сіль, цукор і соди на кінчику ножа. Знову добре перемішати вінчиком, потім невеликими частинами додавати борошно, не перестаючи помішувати. Під кінець влити олію, додати мак і знову перемішати. Смажити на великому вогні на змащеній олією чи жиром сковороді. Щоб отримати тонкі млинці, необхідно трохи наливати тісто на сковорідку, яку відразу ж нахиляти в різні боки, щоб рідина рівномірно розтеклася поверхнею

Французькі крепи Сюзетт

Фото: preppykitchen.com

Креп Сюзетт — це французький десерт із тонких млинців, які подаються у карамельному соусі з апельсиновим або мандариновим соком, маслом, цукром та апельсиновим лікером. Головна особливість цієї страви — фламбування: перед подачею млинці поливають лікером і підпалюють, що надає їм особливого смаку та аромату.

Для тіста:

молоко — 320 мл

пшеничне борошно — 160 г

яйця — 2 шт.

вершкове масло — 50 г + для смаження

цукор — 20 г

сіль — щіпка

Для соусу:

апельсин — 2 шт.

лимон — 0,5 шт.

апельсиновий лікер — 3 ст. л.

вершкове масло — 50 г

цукор — 50 г

Як готувати

Розтопити вершкове масло й охолодити. Поки вистигає, збити яйця з цукром, сіллю та половиною молока. Продовжуючи збивати, додати просіяне борошно й решту молока. Влити розтоплене вершкове масло, перемішати до однорідності. Поставити в холодильник на 1 годину. Пательню добре розігріти та змастити тонким шаром вершкового масл. Посмажити тонкі млинці. Готові млинці скласти вчетверо, щоб вийшли трикутнички, та викласти на тарілку для подачі. З одного апельсина натерти цедру. З обох вичавити сік. Також вичавити сік і з половинки лимона. Змішати два види фрешу з апельсиновою цедрою. Розігріти сковорідку з високими бортами, покласти цукор і вершкове масло. Готувати на невеликому вогні, помішуючи, поки не утвориться карамель. Потым влити лимонний та апельсиновий сік, додати цедру. Готувати, поки соус трохи не загусне. Викласти в соус млинці й увімкнути сильний вогонь. Окремо нагріти лікер до 40°C для фламбування. Влити алкоголь у сковороду з млинцями та одразу підпалити. Про всяк випадок підготувати металеву кришку, щоб накрити полум’я, якщо воно вийде з-під контролю. Крепи Сюзетт готові до подачі.

Італійські креспеле з горгонзолою

Фото: pinchandswirl.com

Креспеле — це італійські млинці, схожі на французькі крепи. Можуть бути як солодкими, так і солоними. Зазвичай їх начиняють рикотою, шпинатом, м'ясом або овочами, або ж подають з соусами. Також їх можуть запікати в духовці з томатним соусом або бешамеллю. Солодкі варіанти подають із медом, джемом або шоколадом. Пропонуємо приготувати креспеле за рецептом бренд-шефа ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті .

Знадобиться:

яйця — 3 шт

цукор — 2 ст. л.

борошно — 200-250 г

молоко — 400 мл

вершки — 100 мл

сир горгонзола — 60 г

мелений мускатний горіх — 2 г

олія — 1 ст. л.

сіль — 1 г

вершкове масло — для подачі

Як готувати

Приготувати соус. У каструлю налити вершки, додати мускатний горіх і порізану на дрібні шматочки горгонзолу. Нагрівати на повільному вогні, помішуючи, поки сир не розчиниться і соус не загусне. Приготувати тісто. У глибокій мисці змішати яйця, цукор і дрібку солі: міксером або вінчиком збити все до однорідності. Поступово додавати борошно, постійно мішаючи, аби не було грудочок. Влити тепле молоко (попереднього трошки нагріти його, але не кип'ятити!), збити все до однорідної консистенції. Потім влити олію та знову все перемішати. Розігріти пательню та змастити її олією. Для цього можна змочити в олії паперовий рушник або використай щіточку для змащування. Черпаком налити тісто та розподілити його по пательні рівномірно, нахиляючи сковорідку в різні боки. Обсмажити млинець до золотавого кольору з обох боків. Викладаючи на тарілки, змастити його зверху вершковим маслом. Повторити так з кожним млинцем. Готові млинці полити сирно-вершковим соусом і подавати до столу гарячими.

Турецька акитма

Фото: beautyfoodblog.com

Ще одні родичі наших млинців, цього разу — з Туреччини. В деяких регіонах турки називають цю страву джизлама. Проте суть не міняється: тісто готується на молоці, але з додавання дріжджів, через що млинці виходять більш пухкими і повітряними, з красивими дірочками на поверхні. Акитму часто подають як закуску або основну страву, а також їдять з різними начинками, як солоними, так і солодкими.

Знадобиться:

тепла вода — 2 склянки

тепле молоко — 2 склянки

сухі дріжджі — 1 пакет

цукор — 1 ч. л.

сіль — 1/2 ч. л.

борошно — 3 склянки

вершкове масло — для змащування

Як готувати

Усі інгредієнти покласти в глибоку миску і добре перемішати. Накрити миску харчовою плівкою та залишити на 30 хвилин для відпочинку. На антипригарну сковороду вилити 1 ополоник тіста і смажити з обох боків. Готові млинці змастити вершковим маслом. Подавати гарячими з солоними або солодкими додатками на смак

Американські панкейки

Фото: Unsplash/Calum Lewis

Панкейки — це пухкі млинці родом з Америки, які готують на сковороді без масла або з мінімальною кількістю жиру. Завдяки розпушувачу або соді, які додають у тісто, вони виходять товстіші й пухкіші за звичайні млинці, тісто більше схоже на бісквітне. Подають панкейки зазвичай башточкою стопкою, разом із кленовим сиропом, маслом, ягодами або іншими солодкими додатками.

Знадобиться:

яйце — 1 шт.

молоко — 250 мл

борошно — 200 г

цукор — 2 ст. л.

розпушувач — 1 ч. л.

сода — 1/2 ч. л.

сіль — 1/4 ч. л.

розтоплене вершкове масло — 2 ст. л.

ванільний екстракт — 1 ч. л.

Як готувати

Змішати сухі інгредієнти. У великій мисці з’єднати борошно, розпушувач, соду, сіль і цукор. Змішати рідкі інгредієнти. В іншій мисці збити яйце з молоком, маслом і ванільним екстрактом. Змішати все разом: поступово додавати рідкі інгредієнти до сухих, перемішуючи вінчиком. Тісто має бути густим, без грудочок. Розігріти суху антипригарну сковороду на середньому вогні. Смажити по одному панкейку за раз, наливаючи тісто порціями (приблизно 2-3 ст. л. на один панкейк). Коли на поверхні з’являться бульбашки, перевернути і смажити ще 1-2 хвилини. Подавати панкейки теплими з кленовим сиропом, ягодами, медом або улюбленими топінгами.

Балканські палачинки

Фото: mariaesschmecktmir.com

Палачинки — це млинці, популярні в Угорщині та балканських країнах. Вони схожі на українські млинці та французькі крепи, бо їх готують без розпушувача. Виходять вони тонкими й еластичними, трошки щільніші за млинці, але не такі мережеві як крепи. Начинки для них можуть бути як солодкими (варення, сир, шоколад, горіхи), так і солоними (м’ясо, гриби, сир). Подавати палачинки можна просто скрученими або ж запікати в духовці з начинкою.

Знадобиться:

яйця — 2 шт.

молоко — 250 мл

газована мінералка — 150 мл

борошно — 150 г

цукор — 1 ст. л. (для солодких або дрібка солі для солоних)

олія або розтоплене вершкове масло — 1 ст. л.

вершкове масло для змащування сковороди

Як готувати

Яйця збити з цукром або сіллю. Додати молоко, газовану воду та олію. Добре все перемішати. Поступово ввести борошно, помішуючи вінчиком, щоб не було грудочок. Тісто має бути рідким, як на звичайні млинці. Залишити тісто на 15-20 хвилин (так млинці вийдуть еластичнішими). Розігріти сковороду, злегка змастити її вершковим маслом. Наливати тісто тонким шаром, смажити по 1-2 хвилини з кожного боку до золотавого кольору. Подавати з улюбленою солодкою або солоною начинкою.

Австрійський кайзершмарн

Фото: foreignfork.com

А ці млинці (точніше, млинець) — традиційний австрійський десерт, який також популярний у Німеччині та Баварії. Це млинець із пухкого, повітряного тіста, яке обсмажують на сковороді, а потім розривають на шматочки та карамелізують цукром. Кайзершмарн готують із тіста, подібного на млинцеве, але вони виходять більш пухкими через збиті білки. Традиційно такий “рваний млинець” подають з цукровою пудрою, яблучним або сливовим варенням, родзинками, горіхами.

Інгредієнти:

яйця — 3 шт.

молоко — 200 мл

борошно — 100 г

цукор — 1 ст. л.

ванільний цукор — 1 ч. л.

темні родзинки — 2 ст. л.

сіль — щіпка

розтоплене вершкове масло — 1 ст. л. (для тіста)

вершкове масло — 1 ст. л. (для смаження)

цукрова пудра — 1-2 ст. л. (для карамелізації та подачі)

Як готувати

Родзинки замочити в теплій воді. Розділити яйця. Жовтки змішати з молоком, борошном, цукром, ванільним цукром і дрібкою солі. Білки збити в міцну піну та акуратно ввести в тісто, щоб воно стало повітряним. Розігріти сковороду, розтопи в ньому вершкове масло. Вилити все тісто на сковороду товстим шаром так, наче смажимо омлет. Посипати тісто родзинками, з яких попередньо злити воду. Смажити на середньому вогні 2-3 хвилини, поки низ не стане золотистим. Перевернути та смажити ще пару хвилин (можна розрізати на дві частини для зручності). Підсмажений пухкий млинець розірвати лопаткою або виделками на шматочки. Додати трохи цукрової пудри та продовжувати обсмажувати, поки цукор карамелізується. Подавати гарячим, посипаним цукровою пудрою, з яблучним пюре, сливовим варенням або ягодами.

Шведські рагмунки

Фото: Іnstagram/stockholmfood

Рагмунк — це традиційні шведські картопляні млинці. Вони схожі на деруни, але, по-перше, їх готують з рідшим тістом, яке містить молоко, борошно та яйця, по-друге, зазвичай вони розміром з тарілку. Як правило, рагмунки смажать на вершковому маслі та подають зі смаженим беконом і брусничним варенням — це найкласичніше поєднання у Швеції.

Знадобиться:

картопля — 500 г

молоко — 150 мл

борошно — 50 г

яйце — 1 шт.

сіль — 1/2 ч. л.

вершкове масло — для смаження

бекон — 150 г

брусничне варення — для подачі

Як готувати

Картоплю почистити і натерти на дрібній тертці. Молоко змішати молоко з борошном, щоб не було грудочок. Додати яйце, сіль і терту картоплю, ретельно перемішати. Розігріти сковороду з вершковим маслом. Викладати тісто ложкою, формуючи млинці, і смажити на середньому вогні до золотистої скоринки (приблизно 3-4 хвилини з кожного боку). В окремій сковороді підсмажити бекон до хрусткості. Подавати рагмунки гарячими разом із беконом і брусничним варенням.

Датч бейбі

Фото: sallysbakingaddiction.com

Датч бейбі або голландська крихітка — це великий, пухкий млинець, який запікається в духовці. Під час випікання він сильно підіймається по краях, які перетворюють на хрустку, золотаву скоринку, при цьому всередині залишається ніжним і трохи вологим. До речі, назва Dutch Baby трохи оманлива: цей млинець не має нічого спільного з Голландією. Його придумали в США, а слово Dutch є спотвореним словом Deutsch, тобто німецький. Вважається, що Dutch Baby походить від німецьких пухких млинців, відомих як Pfannkuchen.

Знадобиться:

яйця — 3 шт.

молоко — 120 мл

борошно — 70 г

цукор — 1 ст. л.

ванільний екстракт — 1/2 ч. л.

сіль — щіпка

розтоплене вершкове масло — 1 ст. л. (для тіста)

вершкове масло — 1 ст. л. (для змащення форми)

Як готувати

Змішати яйця, молоко, борошно, цукор, ванільний екстракт і сіль до однорідної консистенції. Додати розтоплене вершкове масло й знову перемішати. Дати тісту відпочити 10-15 хвилин. Розігріти духовку до 220°C. Після цього чавунну сковороду або форму для випікання поставити в духовку на 5 хвилин, щоб вона добре нагрілася. У гарячу сковороду або форму додати вершкове масло й швидко розподілити його по дну. Вилити тісто в гарячу форму й одразу поставити в духовку. Випікати 15-20 хвилин, поки млинець добре підніметься й стане золотистим. Подавати гарячим, посипавши цукровою пудрою або додавши ягоди, сироп, мед чи інші улюблені топінги.

Індійські доса

Фото: www.cookwithmanali.com

Доса — це тонкі, хрусткі млинці, які в Індії готують із ферментованого тіста на основі рису та чорного сочевичного гороху під назвою урад-дал. Ферментація тіста надає млинцям приємного кислуватого смаку. Доса — веганська страва, бо готують його без яєць і молока. Однак через додавання бобових млинці містять велику кількість білка. Крім того, у складі немає пшеничного борошна, тому доса є ідеальною стравою для тих, хто має непереносимість глютену.

Знадобиться:

рис (басматі або парбоілд) — 1 склянка

горох або сочевиця — 1/2 склянки

насіння пажитника — 1/4 ч. л.

сіль — 1 ч. л.

вода — 1-1,5 склянки)

олія — для смаження

Як готувати

Промити рис, пажитник, сочевицю або горох кілька разів у воді, щоб змити зайвий крохмаль. Скласти рис і бобові в різні миски, залити водою й залишити на ніч. Зранку злити воду й окремо збити блендером спочатку бобові, додаючи трохи води (приблизно 1/4 склянки). Потім так само окремо подрібнити рис із водою. Змішати рисову та бобову маси. Має вийти тісто консистенції рідкої сметани. Перелити тісто у велику миску, накрити тканиною та залишити в теплому місці на 8-12 годин (найкраще на ніч). Тісто збільшиться в об’ємі й забродить — так треба. Додати сіль і добре розмішати тісто. На розігріту та змащену олією сковороду налити черпаком трохи тіста й швидко розподілити його по сковороді круговими рухами, як на млинець або креп. Смажити на середньому вогні 2-3 хвилини, поки краї не стануть хрусткими. Перевернути й підрум’янити іншу сторону ще 30 секунд. Подавати млинці доса гарячими.

Марокканський багрір

Фото: silkroadrecipes.com

Багрір — це традиційні марокканські млинці, які також популярні в Алжирі та інших країнах Магрибу. Фішкою багріру є ніжна, губчаста текстура, яка добре вбирає соуси та за яку страву часто називають "млинці з тисячею дірочок" (під час смаження на поверхні утворюється багато маленьких бульбашок). До речі, готують багрір лише з одно боку, перевертати їх не потрібно.

Знадобиться:

манна крупа дрібного помелу — 1 склянка

пшеничне борошно — 1/2 склянки

тепла вода — 1,5 склянки

сухі дріжджі — 1 ч. л.

розпушувач — 1 ч. л.

цукор — 1 ст. л.

сіль — 1/3 ч. л.

Як готувати