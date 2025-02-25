Солодкі й солоні: 5 рецептів вареників

Масниця, Масляна, Колодія, Сиропуст, Сиропусний тиждень, Сирна неділя — тиждень перед Великим постом називають по-різному. Стародавнє свято закінчення зими й початку весни існує майже в усіх європейських народах, хоча і з різними назвами. Фіксованої дати тут немає, зазвичай європейці святкують тиждень або два наприкінці лютого — напочатку березня. Суть свята полягає у проведенні гучних святкувань, серед яких, мабуть, найвідомішим є Венеційський карнавал з розкішними костюмами та масками.

В Україні це свято відзначалося ще за часів язичництва. Найважливішими продуктами цього свята були масло та сир, а основною стравою — ні, не млинці, а вареники з сиром. Про це кажуть чисельні історичні й етнографічні дослідження. Млинці також були — точніше, налисники з сиром, але це, скоріше, була другорядна страва. Налисники їли разом із молочними кашами, лінивими варениками, сирниками й запіканками — кожен регіон мав свої святкові страви.

Через величезне вживання набілу, тобто молочних продуктів, зокрема, й домашнього кисломолочного сиру, виникли назви Сиропуст, Сиропусний тиждень, Сирна неділя. Масляною (точніше, Масляницею) це свято почали називати у 60-х роках минулого століття, коли радянська влада "дозволила" святкувати це свято після довгої заборони, але вже з російським корінням.

До речі, якщо заглибитися в етимологію, то правильніше казати Масниця, а не Масляна. Бо традиційно в у цей тиждень зазвичай вживали багато масних (тобто жирних) молочних страв з домашнім кисломолочним сиром і великою кількістю вершкового масла.

Сьогодні пропонуємо вшанувати кулінарні традиції та приготувати вареники — в першу чергу із сиром, а потім уже з усім іншим. Розповідаємо вам, як приготувати вареники з різного тіста: на воді, на кефірі, на молоці, на окропі та на дріжджах. Поєднання тіста й начинки не є сталим, ви можете "гратися" як вам заманеться, готуючи різне тісто та загортаючи в нього все, що вам заманеться.

Вареники на кефірі з сиром

Фото: Instagram/madameedith

Знадобиться для тіста:

борошно — 500 г

нежирний кефір — 250 мл

олія — 2 ст. л.

сіль — дрібка

Для начинки:

кисломолочний сир — 200 г

жовток — 1 шт.

цукор — 2 ст. л.

ванільний цукор — 1 ч. л.⠀

Як готувати

Борошно просіяти, додати в нього олію й дрібку солі, перемішати. Поступово додавати кефір, замішуючи круте тісто. Коли тісто стане гладким і однорідним, накрити його плівкою та залишити за кімнатної температури десь на годину. Для начинки сир перетерти через сито або збити блендером. Додати жовток, звичайний і ванільний цукор, добре перемішати, щоб вийшла гладенька однорідна маса. Розкачати тісто на присипаній борошном поверхні та вирізати кружальця за допомогою склянки. В кожне кружальце викласти 1 ч. л. сирної начинки та заліпити вареники. Викладати вареники в киплячу воду та варити, поки не спливуть. Після цього проварити ще хвилину-дві. Подавати з вершковим маслом, сметаною, медом або свіжими ягодами.

Вареники на молоці з маком

Фото: Instagram/silzemliua

Знадобиться для тіста:

борошно — 400 г

молоко — 200 мл

розтоплене вершкове масло — 2 ст.л.

цукор — 1 ч.л.

сіль — дрібка

масло, мед, сметана — для подачі

Для начинки:

мак — 200 г

гаряча вода — 150 мл

цукор — 2 ст.л.

Як готувати

Борошно просіяти, додати цукор і дрібку солі. Перемішати. Потім влити воду і додати розтоплене вершкове масло. Добре все перемішати і замісити еластичне тісто, яке легко відставатиме від руки. Накрити тісто рушником і залишити відпочити на 20-30 хвилин. Мак перетерти будь-яким зручним способом: в кавомолці, кухонним комбайном, блендером або вручну в макогоні. Перекласти в невеличку каструлю, залити гарячою водою і варити приблизно 10 хвилин. Потім обережно злити воду з маку, додати в нього цукор і розмішати. Розкачати тісто на присипаній борошном поверхні та вирізати кружальця за допомогою склянки. В кожне кружальце викласти 1 ч. л. макової начинки та заліпити вареники. Викладати вареники в киплячу воду та варити, поки не спливуть. Після цього проварити ще хвилину-дві. Подавати з вершковим маслом, сметаною і медом.

Вареники на воді з картоплею

Фото: Instagram/errer.backdrops

Знадобиться:

борошно — 500 г

вода — 250 мл

олія — 2 ст. л. + для смаження

сіль, перець — на смак

картопля — 300 г (для начинки)

ріпчаста цибуля — 3 шт.

Як готувати:

Борошно просіяти, додати в нього олію та щіпку солі, перемішати. Поступово додавати воду, замішуючи круте тісто. Коли тісто стане гладким і однорідним, накрити його плівкою та залишити за кімнатної температури десь на годину. Картоплю помити й почистити, порізати кубиками та відварити до м’якості. Коли буде готова, розім’яти її товкачкою з додаванням з солі та перцю. Цибулю почистити, дрібно нашаткувати, обсмажити в олії до прозорості. Пару столових ложок цибулі відкласти для подачі. Все інше додати в розім'яту картоплю й добре вимішати. Готове тісто розкачати на присипаній борошном робочій поверхні та вирізати кружальця за допомогою склянки або спеціальної круглої форми. На кожне кружальце викласти чайну ложку картоплі з цибулею. Сформувати вареники, защипати краї. Викладати в киплячу, трошки підсолену воду й варити, доки вареники не спливуть на поверхню. Подавати зі смаженою цибулею. На бажання вареники можна додатково полити духмяною олією або додати вершкове масло чи сметану.

Вареники на окропі з капустою і грибами

Фото: Іnstagram/veggie_intervention

Знадобиться:

борошно — 500 г

вода — 300 мл

вершкове масло — 100 г

квашена капуста — 300 г

печериці — 300 г

ріпчаста цибуля — 1 шт.

сіль, перець — на смак

олія — для смаження

сметана — для подачі

Як готувати:

Воду довести до кипіння, зняти з вогню і додати у воду вершкове масло. Помішувати ложкою, поки масло не розчиниться. В окрему велику миску насипати борошно і дрібку солі, перемішати. Далі поступово вливати гарячу воду з маслом, постійно мішаючи борошно ложкою чи лопаткою. У вас почнуть утворюватися грудочки, деякий час треба мішати їх ложкою, коли тісто трошки вистигне, вимісити його рукою, поки не сформується куля пружного тіста, що не пристає до рук. Накрити миску з тістом рушником і залишити на 30-40 хвилин за кімнатної температури. Поки тісто “відпочиває”, приготувати начинку. З квашеної капусти відтиснути розсіл. Капуста має бути максимально сухою. Цибулю почистити й нашаткувати дрібними кубиками. Обсмажити в олії до прозорості. Перекласти цибулю в миску з капустою. На сковорідці, де смажилася цибуля, в олії обсмажити дрібно різані гриби. Важливий момент: гриби перед нарізанням краще не мити, а почистити щіточкою. Тоді вони не виділятимуть воду. Гриби також перекласти в миску з квашеною капустою і цибулею та добре перемішати. Тісто трошки вимісити, потім розкачати на присипаній борошном поверхні та вирізати склянкою кружальця. У кожне кружальце викласти приблизно 1 ч. л. капусти з грибами та щільно заліпити краї. Варити у підсоленій киплячій воді, поки не спливуть. Після того, як спливуть, проварити ще пару хвилин, після цього дістати шумівкою і подавати зі сметаною

Парові вареники з вишнями

Фото: Іnstagram/maria_siyanko

Знадобиться для тіста:

борошно — 350 г

тепле молоко — 250 мл

свіжі дріжджі — 15 г

цукор — 1 ст.л.

сіль — щіпка

Для начинки:

заморожена вишня — 400 г

цукор — 2 ст.л

крохмаль — 2 ст.л. без гірки

Як готувати