Солодкі й солоні: 5 рецептів вареників
Масниця, Масляна, Колодія, Сиропуст, Сиропусний тиждень, Сирна неділя — тиждень перед Великим постом називають по-різному. Стародавнє свято закінчення зими й початку весни існує майже в усіх європейських народах, хоча і з різними назвами. Фіксованої дати тут немає, зазвичай європейці святкують тиждень або два наприкінці лютого — напочатку березня. Суть свята полягає у проведенні гучних святкувань, серед яких, мабуть, найвідомішим є Венеційський карнавал з розкішними костюмами та масками.
В Україні це свято відзначалося ще за часів язичництва. Найважливішими продуктами цього свята були масло та сир, а основною стравою — ні, не млинці, а вареники з сиром. Про це кажуть чисельні історичні й етнографічні дослідження. Млинці також були — точніше, налисники з сиром, але це, скоріше, була другорядна страва. Налисники їли разом із молочними кашами, лінивими варениками, сирниками й запіканками — кожен регіон мав свої святкові страви.
Через величезне вживання набілу, тобто молочних продуктів, зокрема, й домашнього кисломолочного сиру, виникли назви Сиропуст, Сиропусний тиждень, Сирна неділя. Масляною (точніше, Масляницею) це свято почали називати у 60-х роках минулого століття, коли радянська влада "дозволила" святкувати це свято після довгої заборони, але вже з російським корінням.
До речі, якщо заглибитися в етимологію, то правильніше казати Масниця, а не Масляна. Бо традиційно в у цей тиждень зазвичай вживали багато масних (тобто жирних) молочних страв з домашнім кисломолочним сиром і великою кількістю вершкового масла.
Сьогодні пропонуємо вшанувати кулінарні традиції та приготувати вареники — в першу чергу із сиром, а потім уже з усім іншим. Розповідаємо вам, як приготувати вареники з різного тіста: на воді, на кефірі, на молоці, на окропі та на дріжджах. Поєднання тіста й начинки не є сталим, ви можете "гратися" як вам заманеться, готуючи різне тісто та загортаючи в нього все, що вам заманеться.
Вареники на кефірі з сиром
Знадобиться для тіста:
- борошно — 500 г
- нежирний кефір — 250 мл
- олія — 2 ст. л.
- сіль — дрібка
Для начинки:
- кисломолочний сир — 200 г
- жовток — 1 шт.
- цукор — 2 ст. л.
- ванільний цукор — 1 ч. л.⠀
Як готувати
- Борошно просіяти, додати в нього олію й дрібку солі, перемішати. Поступово додавати кефір, замішуючи круте тісто. Коли тісто стане гладким і однорідним, накрити його плівкою та залишити за кімнатної температури десь на годину.
- Для начинки сир перетерти через сито або збити блендером. Додати жовток, звичайний і ванільний цукор, добре перемішати, щоб вийшла гладенька однорідна маса.
- Розкачати тісто на присипаній борошном поверхні та вирізати кружальця за допомогою склянки. В кожне кружальце викласти 1 ч. л. сирної начинки та заліпити вареники.
- Викладати вареники в киплячу воду та варити, поки не спливуть. Після цього проварити ще хвилину-дві. Подавати з вершковим маслом, сметаною, медом або свіжими ягодами.
Вареники на молоці з маком
Знадобиться для тіста:
- борошно — 400 г
- молоко — 200 мл
- розтоплене вершкове масло — 2 ст.л.
- цукор — 1 ч.л.
- сіль — дрібка
- масло, мед, сметана — для подачі
Для начинки:
- мак — 200 г
- гаряча вода — 150 мл
- цукор — 2 ст.л.
Як готувати
- Борошно просіяти, додати цукор і дрібку солі. Перемішати. Потім влити воду і додати розтоплене вершкове масло. Добре все перемішати і замісити еластичне тісто, яке легко відставатиме від руки. Накрити тісто рушником і залишити відпочити на 20-30 хвилин.
- Мак перетерти будь-яким зручним способом: в кавомолці, кухонним комбайном, блендером або вручну в макогоні. Перекласти в невеличку каструлю, залити гарячою водою і варити приблизно 10 хвилин. Потім обережно злити воду з маку, додати в нього цукор і розмішати.
- Розкачати тісто на присипаній борошном поверхні та вирізати кружальця за допомогою склянки. В кожне кружальце викласти 1 ч. л. макової начинки та заліпити вареники.
- Викладати вареники в киплячу воду та варити, поки не спливуть. Після цього проварити ще хвилину-дві. Подавати з вершковим маслом, сметаною і медом.
Вареники на воді з картоплею
Знадобиться:
- борошно — 500 г
- вода — 250 мл
- олія — 2 ст. л. + для смаження
- сіль, перець — на смак
- картопля — 300 г (для начинки)
- ріпчаста цибуля — 3 шт.
Як готувати:
- Борошно просіяти, додати в нього олію та щіпку солі, перемішати. Поступово додавати воду, замішуючи круте тісто. Коли тісто стане гладким і однорідним, накрити його плівкою та залишити за кімнатної температури десь на годину.
- Картоплю помити й почистити, порізати кубиками та відварити до м’якості. Коли буде готова, розім’яти її товкачкою з додаванням з солі та перцю.
- Цибулю почистити, дрібно нашаткувати, обсмажити в олії до прозорості. Пару столових ложок цибулі відкласти для подачі. Все інше додати в розім'яту картоплю й добре вимішати.
- Готове тісто розкачати на присипаній борошном робочій поверхні та вирізати кружальця за допомогою склянки або спеціальної круглої форми. На кожне кружальце викласти чайну ложку картоплі з цибулею. Сформувати вареники, защипати краї.
- Викладати в киплячу, трошки підсолену воду й варити, доки вареники не спливуть на поверхню. Подавати зі смаженою цибулею. На бажання вареники можна додатково полити духмяною олією або додати вершкове масло чи сметану.
Вареники на окропі з капустою і грибами
Знадобиться:
- борошно — 500 г
- вода — 300 мл
- вершкове масло — 100 г
- квашена капуста — 300 г
- печериці — 300 г
- ріпчаста цибуля — 1 шт.
- сіль, перець — на смак
- олія — для смаження
- сметана — для подачі
Як готувати:
- Воду довести до кипіння, зняти з вогню і додати у воду вершкове масло. Помішувати ложкою, поки масло не розчиниться.
- В окрему велику миску насипати борошно і дрібку солі, перемішати. Далі поступово вливати гарячу воду з маслом, постійно мішаючи борошно ложкою чи лопаткою. У вас почнуть утворюватися грудочки, деякий час треба мішати їх ложкою, коли тісто трошки вистигне, вимісити його рукою, поки не сформується куля пружного тіста, що не пристає до рук.
- Накрити миску з тістом рушником і залишити на 30-40 хвилин за кімнатної температури.
- Поки тісто “відпочиває”, приготувати начинку. З квашеної капусти відтиснути розсіл. Капуста має бути максимально сухою.
- Цибулю почистити й нашаткувати дрібними кубиками. Обсмажити в олії до прозорості. Перекласти цибулю в миску з капустою. На сковорідці, де смажилася цибуля, в олії обсмажити дрібно різані гриби. Важливий момент: гриби перед нарізанням краще не мити, а почистити щіточкою. Тоді вони не виділятимуть воду. Гриби також перекласти в миску з квашеною капустою і цибулею та добре перемішати.
- Тісто трошки вимісити, потім розкачати на присипаній борошном поверхні та вирізати склянкою кружальця. У кожне кружальце викласти приблизно 1 ч. л. капусти з грибами та щільно заліпити краї.
- Варити у підсоленій киплячій воді, поки не спливуть. Після того, як спливуть, проварити ще пару хвилин, після цього дістати шумівкою і подавати зі сметаною
Парові вареники з вишнями
Знадобиться для тіста:
- борошно — 350 г
- тепле молоко — 250 мл
- свіжі дріжджі — 15 г
- цукор — 1 ст.л.
- сіль — щіпка
Для начинки:
- заморожена вишня — 400 г
- цукор — 2 ст.л
- крохмаль — 2 ст.л. без гірки
Як готувати
- Приготувати опару: в миску налити половину теплого молока (125 мл), додати дріжджі та цукор. Перемішати вінчиком до повного розчинення дріжджів. Далі додати 2 ст. л борошна із загальної маси. Перемішати до однорідності, накрити рушником і поставити в тепле місце на 15-20 хвилин.
- Коли опара підійде, додати до неї молоко, що залишилося, сіль і поступово всипати борошно, вимішуючи спочатку вінчиком, а потім рукою, замішуючи, м’яке тісто. Коли тісто буде гладким і еластичним, накрити миску рушником і поставити в тепле місце на 30 хвилин.
- Поки тісто відпочиває, приготувати начинку. Цукор змішати з крохмалем, додати до вишень. Важливий момент: вишні НЕ розморожувати, так з них не витікатиме сік. Тому начинку краще швиденько зробити одразу після того, як ви розкачали тісто і збираєтеся вирізати з нього кружальця.
- Тісто розділити на дві частини, кожен шматок розкачати на присипаній борошном поверхні. Склянкою вирізати кружальця, викласти вишні та заліпити краї.
- У велику каструлю налити воду, довести до кипіння, поставимо зверху сітку для варки на парі, сито або ж обмотати каструлю марлею. Якщо у вас сито або сітка, то треба змастити дно олією, щоб вареники не прилипали до дна.
- Викладати вареники на сітку так, що вони не торкалися один одного. Накрити кришкою, і варити на середньому вогні 5 хвилин. Готові вареники подавати, посипавши цукром або поливши медом.