В Ужгороді хочуть перебудувати кінотеатр 30-х років під торговельний центр

Новий власник колишнього кінотеатра «Ужгород» планує поєднати його з рестораном в одну наскрізну споруду ТЦ.

Наразі забудовник уже розташував біля споруди будівельний паркан, однак погодженого із владою проєкту майбутньої реконструкції він досі не має, повідомляє видання «Uzhgorod.net».

2013 року міськрада прийняла рішення про відчуження земельної ділянки під кінотеатром площею 0,1382 га, яка віднесена до земель історико-культурного призначення, що мають особливу наукову, естетичну та історико-культурну цінність. За цим фактом відкрили кримінальну справу, проте жодних рішень правоохоронці так і не прийняли. У результаті, ставши приватною власністю, кінотеатр «Ужгород», так і не запрацював.

Зазначається, що дозвіл на тимчасовий будмайданчик надав департамент міської інфраструктури. На ньому встановлять будівельний кран — там уже частково зняли покриття пішохідної зони, де заллють тимчасову бетонну «подушку». Після закінчення робіт «подушку» демонтують, а покриття відновлять.

Зараз підприємство-забудовник проводить підготовчі роботи. Відомо, що спершу територію розчистять від будсміття, яке лишили після демонтажу інтер’єру кінотеатру у 2017 році.

Зносити центральну будівлі кінотеатру забудовник не буде, адже вона перебуває у приватній власності частково – на другому та третьому поверсі працює Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва.

Відомо, що проєкт реконструкції будівлі органи охорони культурної спадщини не погоджували. Так само не подавали його і до управління містобудування та архітектури Ужгорода.

Власник підприємства, що володіє об’єктом, Іван Волошин зазначив, що кінотеатр за рішенням суду перейшов у його власність лише декілька тижнів тому. Він планує подати концепцію на розгляд орієнтовно через місяць, а вже потім — робочий проєкт.

Будівля кінотеатру розташована в межах історичного ареалу міста. Через це проєктанти мають виконати відповідні зобов’язання. Водночас зазначеної споруди немає в Державному реєстрі нерухомих пам’яток України. Так само вона не перебуває на державному обліку як пам’ятка культурної спадщини.

Іван Волошин зазначає, що планує поєднати кінотеатр із рестораном «Корона» в одну велику наскрізну споруду торговельного центру. У будівлі облаштують торгові площі, фуд-корти, зони розваг і сучасний кінотеатр. Забудовник обіцяє, що реконструкція не буде впливати на геометрію будівлі, висотність, габарити вітрин, вхідні групи тощо.

Ужгородський кінотеатр звели в 1932 році. Його проєктував кошицький архітектор Людовіт Оелшлеґер. Кінотеатр і міська бібліотека тоді складали єдиний комплекс. Наскрізний прохід через споруди був поєднаний із Пасажем Баті.

Раніше ми писали, що на пивоварню Шульца в Києва наклали арешт, та будівлі все ще можуть знести.

Фото: «Uzhgorod.net»