На пивоварню Шульца наклали арешт, та будівлі все ще можуть знести

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Ірина Маймур
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24 березня Київська міська прокуратура наклала арешт на історичні будівлі пивоварні Карла Шульца.

Про це повідомляє активіст Дмитро Перов.

Тепер за законом демонтувати історичні будівлі не можна. Однак власники, імовірно, вже готуються знести одну з них. Її фасад уже завісили.

Натомість представник власника споруди Ленур Мамбетов заперечує будь-яку підготовку до демонтажу.

“Ми демонтаж не робимо. Якби хотіли – уже б все знесли. Коли отримаємо дозволи – будемо робити демонтаж. Зараз у нас інші пріоритети, не маємо часу і сил займатися будівництвом", – заявив він “Європейській правді”.
За словами Мамбетова, всі споруди на території пивзаводу аварійні, й через це вони були змушені розібрати дві будівлі.

Нагадаємо, що в 2021 році будівля пивзаводу Шульца на Деміївці опинилася під загрозою знищення. Тоді розібрали один з перших виробничих корпусів, частково розібрали фасад житлового будинку при заводі, що виходить на червону лінію забудови провулку Руслана Лужевського. Також розібрали сушильну вежу, а корпус, до якого вона прилягала, цілком зруйнували.

Причиною цього стало нове будівництво. На місці пивоварні вирішили звести кримськотатарський культурно-освітній центр з мечеттю на 5000 осіб.

У 2021 році Київська міська державна адміністрація створила список цінної історичної забудови, якій загрожує знищення чи пошкодження та яка підлягає додатковому захисту. Туди внесли й пивоварню Шульца. На рік було запроваджено мораторій щодо будь-яких дій з об'єктами. За цей час чиновники мали провести їх аудит. Однак нічого зробити не змогли, адже фахівців не допускали на територію Київського пивзаводу №1, розповів Дмитро Перов.

Щоб завадити знищенню історичних будівель, активісти звернулися з відкритим листом-зверненням до керівництва Турецької Республіки. У ньому вони наголосили на необхідності проведення громадського обговорення щодо будівництва Ісламського культурного центру. 5 квітня Дмитро Перов передав лист-звернення співробітникам Посольства республіки Туреччина.

Раніше ми писали, що в Пущі-Водиці вдруге горіла старовинна дача. Поряд із нею хочуть збудувати ЖК.

Фото: Дмитро Перов, Антон Короб

Опубліковано: 06 квітня 2023
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