У Києві продовжує руйнуватися костел святого Миколая: чому затримують реставрацію

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Ірина Маймур
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12 квітня в Києві пройшло засідання Опікунської ради костелу св. Миколая, де її представники склали Акт технічного стану святині. Відповідно до висновків науковців — стан Миколаївського костелу є незадовільним.

Про це повідомляє римсько-католицька парафія св. Миколая в Києві.

Як повідомив настоятель храму Павло Вишковський, із червня 2022 року з костелу було вивезено 5 багатотонних вантажівок штукатурки, враженої цвіллю і отруйними грибами. Насамперед сьогодні будівля потребує відновлення вентиляції і гідроізоляції. Однак цю проблему неможливо вирішити, допоки храм перебуває на балансі ДП «Національний будинок органної та камерної музики України», що підпорядковується Мінкульту.

Римо-католики повідомили, що київські архітектори вже підготували робочий проєкт і візуалізацію зовнішнього вигляду костелу станом на початок ХХ століття. Проте їхнє втілення знов-таки вимагає повернення храму парафії.

Кошти на реставрацію святині вже зголосилися надати представники релігійної спільноти зі США, Польщі, Італії, Бельгії та інших країн.

«Минає вісімнадцятий місяць, як міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, виступаючи в Миколаївському костелі, дав публічну обіцянку повернути костел святого Миколая парафіянам не пізніше як 1 червня 2022 року. Від того часу «перше червня» закарбувалося в історії храму, як красномовний приклад безвідповідальності й байдужості влади. Можливо, за інших умов можна було б схиливши голови й далі чекати (ще 30 років) поки влада, звично зволікаючи, знову згадає про святиню, але катастрофічний стан костелу вимагає невідкладних дій», — йдеться в дописі.

За результатами засідання Опікунська рада костелу направила копії Акту технічного стану костелу і клопотання про повернення керівництву країни та представникам міжнародних релігійних інституцій.

Нагадаємо, що 1 червня 2022 року, відповідно до Меморандуму підписаного між Міністерством культури та інформаційної політики та парафією, костел св. Миколая мали передати римо-католикам. У липні в Мінкульті повідомили, що не встигли зробити передачу через повномасштабну війну й завершать готувати відповідні документи до кінця 2023 року. Процес триває так довго через юридичні моменти: указ президента від 1995 року забороняє органам виконавчої влади передавати закріплене за національними закладами України майно, яке перебуває у власності держави, іншим організаціям.

До того ж Міністерство культури та інформаційної політики та місто мають надати Будинку музики іншу рівноцінну споруди, однак вони досі не знайшли відповідне приміщення. Серед імовірних будівель йшлося про Жовтневий палац, але там відсутній орган.

Раніше ми писали, що бізнесмен-уродженець росії знімає дах будівель Київського водогону.

Фото: «Моя Україна»

Опубліковано: 18 квітня 2023
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