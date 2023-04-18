Бізнесмен-уродженець росії знімає дах будівель Київського водогону: він хоче забудувати Володимирський узвіз

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Ірина Маймур
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Забудовник уже почав знімати дах закинутих будівель першого в Києві акціонерного товариства для виготовлення штучних мінеральних вод. Йдеться про споруди на Володимирському узвозі, 4 та 6.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

Бізнесмен російського походження Дмітрій Буряк планує спорудити на Володимирському узвозі ТРЦ і станцію канатної дороги. Міська влада проти і бореться за збереження унікальних територій від забудови в судах.

«Боротися є дійсно за що! Ділянка під забудову — це будівлі першої черги централізованого водогону м. Києва, збудовані ще 1871–72 рр. Цілком унікальним є двоповерховий дерев’яний житловий будинок (на фото ліворуч) — це одна із небагатьох вцілілих дерев’яних будівель Центрального історичного ареалу м. Києва. Зараз на ньому поступово почав зникати дах, що недвозначно вказує на наміри забудовника», — пише Перов.

Так само цінною є і споруда поруч. Це старий фільтр.

Дмитро Перов зазначив, що місто вже має вдалі приклади реновації колишніх водопровідних споруд — у 2003 р. у будівлі водогінної вежі (1876 р.) та резервуару чистої води (1909 р.), розташованих у Хрещатому парку — там відкрили водно-інформаційний центр (Музей води).

Однак, «якщо забудовнику вдасться виграти вирішальний суд — лишимося і без Гірки, і без історії», зазначив активіст.

Нагадаємо, що уродженець росії Дмітрій Буряк, який змінив громадянство на литовське, є власником компанії «Етрекс». Саме вона домоглася в суді видати містобудівні умови й обмеження для забудови двох ділянок, які розташовані на схилах Дніпра Центрального історичного ареалу столиці — на Володимирському узвозі (будинки № 4 і № 6).

КМДА проти цього рішення і обіцяє продовжувати захист у суді.

Раніше ми писали, що в історичному центрі Києва зносять «будинок з мухами» XIX століття.

Фото: Дмитро Перов

Опубліковано: 18 квітня 2023
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