Масштабного затоплення Києва не буде — Укргідрометцентр

Масштабного затоплення Києва через весняне водопілля не прогнозують. Про це повідомив начальник відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру ДСНС Ілля Перевозчиков.

«На ранок 18 квітня ми фіксуємо стабілізацію ситуації (в Києві – БЖ), навіть зниження рівня води. Ті затоплення, які фіксуються зараз – максимальний рівень, що може бути. Катастрофічного та масштабного затоплення не буде», – сказав він.

Водночас в столиці фіксується затоплення островів Муромець та Труханів, а також окремих місць у Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах області.

Станом на 18 квітня фактичний рівень води в Дніпрі 650 см, в той час, як критичний – понад 800 см. Рівень за останню добу: зменшився на 7 сантиметрів, про це повідомили в КМВА.

До цього в КМДА повідомляли, що у Києві пік весняної повені , за даними Укргідрометцентру, очікують орієнтовно 22 квітня.



Раніше ми публікували фото, як затопило парк «Муромець» та Гідропарк .

Фото: Укрінформ