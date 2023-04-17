Води стане більше: пік весняної повені в Києві очікують 22 квітня

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Ірина Маймур
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У Києві пік весняної повені, за даними Укргідрометцентру, очікують орієнтовно 22 квітня.

Про це повідомили в КМДА.

Станом на 12:00 17 квітня рівень води в Дніпрі складає 9 359 см (критичний рівень — 9 415 см).

«До критичного рівня води лишається ще 50–60 см. Ми розуміємо, що вода може сягнути цього рівня, тому проводимо додаткові тренування сил цивільного захисту, рятувальників та всіх служб, які можуть бути задіяні в наданні допомоги мешканцям», — зазначив директор Департамент муніципальної безпеки Роман Ткачук.

Наразі підтоплені заплавні території. Їх заливає водою щороку під час весняної повені. Зокрема, йдеться про острови парку «Муромець», Гідропарк, Труханів острів, затоку Галерна, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків. Цьогоріч рівень води на 0,5–1 метр перевищує минулорічний.

Телеграм-канал «Де у Києві» показав, як зараз виглядає Корчуватський пляж.


Підтопило цьогоріч і Чорнобильський заповідник. Про це повідомили на Facebook-сторінці пресслужби. У заповіднику зазначили, що для природи рясні весняні води є «великим благом» на тлі останніх маловодних і сухих років.


Раніше ми писали, що через підвищення рівня води затопило парк «Муромець» та Гідропарк. Також підтопило набережну на Поштовій, Микільську Слобідку та Оболонь.

Фото: Київінформ, Чорнобильський заповідник, «Де у Києві»

Опубліковано: 17 квітня 2023
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