Київ заливає водою: дивіться, як затопило парк «Муромець» та Гідропарк

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Ірина Маймур
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У Києві й області через підвищення рівня води фіксують значні підтоплення. Зокрема, вода накрила Гідропарк, парк «Муромець» та Броварський район регіону.

Telegram-канал «Реальный Киев» оприлюднив відео з дрона, на якому видно, як сильно піднялася вода на території парку «Муромець». У воді опинилися альтанки, спортивні корти, магазини, кафе й ресторани.

Попри підтоплення, учора в парку все одно зібралися містяни, щоб відсвяткувати Великдень. Деякі пересувалися по території на каяках.

Затопило і столичний Гідропарк. Його фото опублікував фотограф Ян Доброносов.

Також він показав, як пішли під воду території біля Поштової площі.

На території Броварського району поблизу села Погреби вода заблокувала деякі дороги та під’їзди до житлових будинків, повідомляють в ДСНС. Загалом підтоплено понад 10 присадибних ділянок. Там постійно чергують рятувальники, які доставляють до суходолу місцевих жителів і відкачують воду в житлових будинках.

Продовжує тонути у воді й Оболонська набережна, повідомляє Костянтин Власенко. Як зазначають місцеві жителі, такого не спостерігалось уже 7 років.

До того ж «Київводоканал» повідомив, що вода у Києві може мати жовтуватий колір через паводок, але це не вплине на її якість.

Раніше ми писали, як підтопило набережну на Поштовій, Микільську Слобідку та Оболонь.

Фото: ДСНС, Ян Доброносов для «Телеграф», Костянтин Власенко

Опубліковано: 17 квітня 2023
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