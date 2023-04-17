Київ заливає водою: дивіться, як затопило парк «Муромець» та Гідропарк

У Києві й області через підвищення рівня води фіксують значні підтоплення. Зокрема, вода накрила Гідропарк, парк «Муромець» та Броварський район регіону.

Telegram-канал «Реальный Киев» оприлюднив відео з дрона, на якому видно, як сильно піднялася вода на території парку «Муромець». У воді опинилися альтанки, спортивні корти, магазини, кафе й ресторани.

Попри підтоплення, учора в парку все одно зібралися містяни, щоб відсвяткувати Великдень. Деякі пересувалися по території на каяках.

Затопило і столичний Гідропарк. Його фото опублікував фотограф Ян Доброносов.

Також він показав , як пішли під воду території біля Поштової площі.

На території Броварського району поблизу села Погреби вода заблокувала деякі дороги та під’їзди до житлових будинків, повідомляють в ДСНС. Загалом підтоплено понад 10 присадибних ділянок. Там постійно чергують рятувальники, які доставляють до суходолу місцевих жителів і відкачують воду в житлових будинках.

Продовжує тонути у воді й Оболонська набережна, повідомляє Костянтин Власенко. Як зазначають місцеві жителі, такого не спостерігалось уже 7 років.

До того ж «Київводоканал» повідомив, що вода у Києві може мати жовтуватий колір через паводок, але це не вплине на її якість.

Раніше ми писали, як підтопило набережну на Поштовій, Микільську Слобідку та Оболонь.

Фото: ДСНС, Ян Доброносов для «Телеграф», Костянтин Власенко