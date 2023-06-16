Біля “Житомирської” демонтують МАФи, які раніше називали законними: фото

На Берестейському проспекті біля станції метро “Житомирська” демонтують МАФи, які, згідно з результатами перевірки, не відповідають вимогам паспортів прив'язки та загороджують вхід до метро .

Про це повідомляє КМДА.

У зв'язку з виявленими порушеннями Департамент містобудування та архітектури анулював відповідні документи і 15 червня розпочався демонтаж тимчасових споруд.

МАФи значно перевищують встановлену площу вказану у паспортах прив'язки. Вони займають 700 кв. м, хоча паспорти було видано на 300 кв.м.

“Незважаючи на те, що перехід до станції метрополітену наразі не працює, розміщення такої торгової споруди у столиці є неприпустимим. Це виглядає неестетично та загромаджує громадський простір”, – йдеться в повідомленні КМДА.